Ocse l’inquinamento da plastica sta crescendo incessantemente

La gestione e il riciclaggio dei rifiuti (9%) non sono adeguati e sono peggiori nei Paesi poveri

[24 Febbraio 2022]

In vista dell’United Nations Environment Assembly (UNEA) che si terrà dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 a Nairobi, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato il suo primo Global Plastics Outlook, secondo il quale «Il mondo produce il doppio dei rifiuti di plastica rispetto a due decenni fa, la maggior parte dei quali finisce in discarica, inceneriti o dispersi nell’ambiente e solo il 9% viene riciclato con successo».

Il rapporto OCSE dimostra che «Mentre l’aumento della popolazione e dei redditi determina un aumento incessante della quantità di plastica utilizzata e gettata via, le politiche per frenarne la dispersione nell’ambiente stanno diminuendo».

L’OCSE è particolarmente interessata perché quasi la metà di tutti i rifiuti di plastica del mondo viene generata nei Paesi che fanno parte dell’Organizzazione (Italia compresa) e, secondo l’Outlook, «I rifiuti di plastica prodotti annualmente per persona variano da 221 kg negli Stati Uniti e 114 kg nei Paesi europei dell’OCSE a 69 kg, in media, per Giappone e Corea. La maggior parte dell’inquinamento da plastica deriva dalla raccolta e dallo smaltimento inadeguati di detriti di plastica più grandi noti come macroplastiche, ma anche la fuoriuscita di microplastiche (polimeri sintetici di diametro inferiore a 5 mm) da elementi come pellet di plastica industriali, tessuti sintetici, segnaletica orizzontale e usura degli pneumatici». I paesi OCSE sono responsabili del 14% della dispersione di plastica nell’ambiente e rappresentano l’11% delle perdite di macroplastiche e il 35% delle perdite di microplastiche».

Ecco i risultati chiave dell’Outlook:

Negli ultimi 30 anni, il consumo di plastica è quadruplicato, trainato dalla crescita nei mercati emergenti. La produzione mondiale di plastica è raddoppiata dal 2000 al 2019 per raggiungere 460 milioni di tonnellate. La plastica rappresenta il 3,4% delle emissioni globali di gas serra.

La produzione globale di rifiuti di plastica è più che raddoppiata dal 2000 al 2019 a 353 milioni di tonnellate. Quasi i due terzi dei rifiuti di plastica provengono da materie plastiche con una durata inferiore ai 5 anni, con il 40% proveniente da imballaggi, il 12% da beni di consumo e l’11% da abbigliamento e tessuti.

Solo il 9% dei rifiuti di plastica viene riciclato (il 15% viene raccolto per il riciclaggio ma il 40% viene smaltito come residuo). Un altro 19% viene incenerito, il 50% finisce in discarica e il 22% elude i sistemi di gestione dei rifiuti e finisce in discariche incontrollate, viene bruciato in fosse aperte o finisce in ambienti terrestri o acquatici, soprattutto nei Paesi più poveri.

Nel 2019, 6,1 milioni di tonnellate (Mt) di rifiuti di plastica sono finite negli ambienti acquatici e 1,7 Mt sono arrivar negli oceani. Attualmente ci sono circa 30 Mt di rifiuti di plastica nei mari e negli oceani e altri 109 Mt si sono accumulati nei fiumi. L’accumulo di plastica nei fiumi implica che gli sversamenti nell’oceano continueranno per decenni a venire, anche se i rifiuti di plastica gestiti in modo errato saranno notevolmente ridotti.

Tenuto conto delle catene del valore globali e del commercio di materie plastiche, l’allineamento degli approcci di progettazione e la regolamentazione delle sostanze chimiche sarà fondamentale per migliorare la circolarità della plastica. Un approccio internazionale alla gestione dei rifiuti dovrebbe portare a mobilitare tutte le fonti di finanziamento disponibili, compresi gli aiuti allo sviluppo, per aiutare i Paesi a reddito medio e basso a far fronte a costi stimati di 25 miliardi di euro all’anno per migliorare le infrastrutture di gestione dei rifiuti.

Secondo l’Outlook, «La cooperazione internazionale per ridurre l’inquinamento da plastica dovrebbe includere il sostegno ai Paesi a basso reddito nello sviluppo di migliori infrastrutture di gestione dei rifiuti per ridurre le perdite di plastica».

Inoltre, il rapporto rileva che «Nel 2020, la crisi del Covid-19 ha portato a una diminuzione del 2,2% dell’uso della plastica a causa del rallentamento dell’attività economica, ma un aumento dei rifiuti, degli imballaggi per alimenti da asporto e delle attrezzature mediche in plastica come le mascherine ha fatto aumentare i rifiuti. Con la ripresa dell’attività economica nel 2021, anche il consumo di plastica è rimbalzato».

L’OCSE evidenzia che «La riduzione dell’inquinamento da plastica richiederà un’azione e una cooperazione internazionale per ridurre la produzione di plastica, anche attraverso l’innovazione, una migliore progettazione dei prodotti e lo sviluppo di alternative rispettose dell’ambiente, nonché sforzi per migliorare la gestione dei rifiuti e aumentare il riciclaggio. Divieti e tasse sulla plastica monouso esistono in più di 120 Paesi, ma non stanno facendo abbastanza per ridurre l’inquinamento generale. La maggior parte delle normative si limita a articoli come i sacchetti di plastica, che costituiscono una piccola parte dei rifiuti di plastica e sono più efficaci nel ridurre i rifiuti che nel limitare il consumo di plastica. Le tasse sulle discariche e sull’incenerimento che incentivano il riciclaggio esistono solo in una minoranza di Paesi. Le prospettive invitano a un maggiore utilizzo di strumenti quali i regimi di responsabilità estesa del produttore per imballaggi e beni durevoli, le tasse sulle discariche, il rimborso del deposito e i sistemi Pay-as-You-Throw».

Il rapporto OCSE ricorda che «La maggior parte delle materie plastiche in uso oggi sono materie plastiche vergini o primarie, ottenute da petrolio greggio o gas. La produzione globale di plastica da plastica riciclata – o secondaria – è più che quadruplicata da 6,8 milioni di tonnellate (Mt) nel 2000 a 29,1 Mt nel 2019, ma questa è ancora solo il 6% della dimensione della produzione totale di plastica. È necessario fare di più per creare un mercato separato e ben funzionante per la plastica riciclata, che è ancora considerata un sostituto della plastica vergine. La definizione di obiettivi di contenuto riciclato e l’investimento in tecnologie di riciclaggio migliorate potrebbero contribuire a rendere i mercati secondari più competitivi e redditizi».