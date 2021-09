Marea nera nel Golfo del Messico dopo il passaggio dell’uragano Ida

Un altro grosso sversamento da una raffineria lungo il Mississippi

[6 Settembre 2021]

di

Umberto Mazzantini

Dopo il passaggio dell’uragano Ida, che ha causato danni e inondazioni fino a New York, lo Stato della Louisiana sta controllando un centinaio di segnalazioni di fuoriuscite di sostanze chimiche e petrolio causate da navi affondate con perdite di diesel e da serbatoi di carburante rovesciati dal vento. Ma l’inquinamento più preoccupante sembra essere quella scoperta grazie a una serie di foto pubblicate dalla National Oceanic and Atmospheric Administration Usa (Noaa) dopo il passaggio dell’uragano e che mostrano un’enorme marea nera vicino alla piattaforma petrolifera “Enterprise Offshore Drilling” nel Golfo del Messico.

Sabato la Guardia Costiera Usa ha confermato che team di bonifica «Stanno rispondendo a una notevole fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico a seguito dell’uragano Ida. La fuoriuscita, che è in corso, sembra provenire da una fonte sott’acqua in una concessione o di trivellazione offshore a circa due miglia (tre chilometri) a sud di Port Fourchon, in Louisiana. La posizione segnalata è vicino al sito di una chiazza di petrolio marrone e nera lunga miglia» visibile nelle foto aeree della NOAA ripubblicate per la prima volta mercoledì dall’Associated Press.

Fino a ieri, la marea nera in continua espansione sembra essere rimasta in mare e non ha toccato le coste della Louisiana, ma nessuno sa dire quanto petrolio sia finito e stia finendo in mare, anche se le immagini più recenti mostrano una chiazza di petrolio alla deriva lunga più di 19 chilometri verso est lungo la costa del Golfo.

Il portavoce della Guardia Costiera Usa, John Edwards, ha assicurato che «I team di risposta stanno monitorando i rapporti e le immagini satellitari per determinare la portata dello sversamento. La fonte dell’inquinamento si trova a Bay Marchand, Blocco 4, e si ritiene che sia il petrolio greggio proveniente da un oleodotto sottomarino di proprietà di Talos Energy».

Il portavoce della compagnia petrolifera texana sotto accusa, Brian Grove, ha praticamente confermato tutto informando che Talos Energy ha assunto la Clean Gulf Associates «per rispondere alla fuoriuscita», anche se poi ha aggiunto che «La società ritiene di non essere responsabile del petrolio nell’acqua».

La fuoriuscita di Bay Marchand è una delle dozzine di rischi ambientali segnalati ai quali i i regolatori statali e federali stanno rispondendo in Lousiana e nel Golfo del Messico dopo che l’uragano di categoria 4 si è abbattuto con venti fino a 240 km all’ora su Port Fourchon, in una regione che è un importante centro di produzione dell’industria petrolchimica statunitense.

Altre foto Noaa esaminate dall’agenzia AP rivelano una marea nera vicino alla raffineria Phillips 66 Alliance, sempre in Louisiana, lungo le rive del fiume Mississippi, a sud di New Orleans, dove sull’acqua si può notare l’iridescenza tipica delle fuoriuscite di petrolio e carburante.

Il portavoce del Dipartimento per la qualità ambientale della Louisiana, Greg Langley, ha detto che «Non esiste una stima della quantità di petrolio che potrebbe essere fuoriuscito dalla raffineria». Il portavoce della raffineria, Bernardo Fallas, ha cercato di rassicurare: «L’iridescenza sembra essere limitata e contenuta all’interno della raffineria… Le squadre di pulizia sono a posto. L’incidente è stato segnalato alle agenzie di regolamentazione competenti dopo la sua scoperta».

Ma il Dipartimento per la qualità ambientale della Louisiana ha detto che il suo team di valutazione inviato alla raffineria Alliance «Ha osservato una fuoriuscita di olio pesante che veniva affrontata con bracci e panne assorbenti. In un argine destinato a proteggere l’impianto si è aperta una breccia, consentendo alle acque alluvionali di defluire durante la tempesta e poi tornare indietro quando l’ondata si è ritirata.

Anche in questo caso, i funzionari ambientali statali della Louisiana dicono hanno affermato che «Non è ancora disponibile una stima della quantità di petrolio che potrebbe essere fuoriuscito dalla raffineria».

Intanto l’Environmental Protection Agency (EPA) «ricorda alle comunità, alle famiglie e agli imprenditori colpiti dall’uragano Ida di adottare misure per rendere la pulizia delle tempeste il più sicura ed efficace possibile. Le attività di pulizia relative al ritorno alle case e alle imprese dopo un disastro possono porre notevoli sfide per la salute e l’ambiente. Bisogna prestare attenzione per assicurarsi che tutti i materiali di scarto vengano rimossi e smaltiti correttamente, seguendo le linee guida locali».

In una nota l’Epa sottolinea che «I disastri possono generare tonnellate di detriti, tra cui macerie edilizie, alberi e piante, proprietà personali e rifiuti domestici pericolosi. Il modo in cui una comunità gestisce i detriti di un disastro dipende dai detriti prodotti e dalle opzioni di gestione dei rifiuti disponibili». L’EPA fornisce diverse risorse e suggerimenti per la gestione dei detriti durante la pulizia delle tempeste e ha pubblicato alcuni consigli destinati a chi realizza interventi post-Ida: «Indossare sempre dispositivi di sicurezza adeguati, come occhiali, una maschera respiratoria N95 e guanti quando si maneggiano i detriti. Prestare attenzione ai contenitori che perdono e ai prodotti chimici domestici reattivi, come detergenti caustici per scarichi o candeggina al cloro. Pulisci e getta i prodotti chimici separatamente, anche se sai cosa sono. Prestare attenzione quando si maneggiano i materiali da costruzione per prevenire lesioni fisiche o altri effetti sulla salute, poiché potrebbero contenere materiali pericolosi come l’amianto che, se trasportato nell’aria, può essere inalato e causare effetti negativi sulla salute. Se si sospetta che possano essere presenti materiali contenenti amianto, i materiali non devono essere manipolati. I danni provocati da una tempesta creano molti tipi di detriti domestici e edili. Alcuni di questi includono materiali da costruzione, come cartongesso, mattoni e legno; elettrodomestici o elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici; vestiti, mobili e altri oggetti personali; e rifiuti pericolosi domestici, tra cui vernici, detergenti, liquidi per autoveicoli, batterie e pesticidi. La separazione dei rifiuti è fondamentale per le comunità per gestire efficacemente il grande volume di detriti a seguito di una tempesta. Si prega di verificare con la propria città o il governo locale le linee guida specifiche su quando e come separare i rifiuti».

L’EPA ha anche sviluppato uno strumento di mappatura interattivo su 2 tipi di riciclatori e discariche che gestiscono i detriti provenienti dai disastri e che fornisce informazioni e posizioni di oltre 20.000 strutture in grado di gestire diversi materiali che possono essere trovati nei detriti post-disastro. Lo strumento è stato creato nella regione 5 dell’EPA nel 2010 ed è stato ampliato per includere dati per tutti i 50 stati, Porto Rico e Isole Vergini americane.