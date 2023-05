L’inquinamento da plastica può essere ridotto dell’80% entro il 2040 utilizzando le tecnologie esistenti (VIDEO)

La nuova roadmap Unep mostra come riuscirci rafforzando l’economia e salvaguardando ambiente e lavoro

[17 Maggio 2023]

Dal 29 maggio al 2 giugno 2023, nella sede UNESCO di Parigi, si terrà la seconda sessione dell’Intergovernmental Negotiating Committee per sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull’inquinamento da plastica, anche nell’ambiente marino (INC-2). L’incontro sarà preceduto dalle consultazioni regionali il 28 maggio. Un appuntamento che è stato preceduto dal rapporto “Turning off the Tap – How the world can end plastic pollution and create a circular economy” appena pubblicato dall’United Nations environment programme (Unep) destinato a informare i negoziatori dell’accordo globale per porre fine all’inquinamento da plastica che dovrebbe essere pronto per il 2024.

Presentando “Turning off the Tap”, la direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen, ha ricordato che «Il modo in cui le società producono, utilizzano e smaltiscono la plastica sta inquinando gli ecosistemi, creando rischi per la salute umana e destabilizzando il clima. Le persone nelle nazioni e nelle comunità più povere soffrono di più, come nel caso dell’intera tripla crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di natura e biodiversità, dell’inquinamento e dei rifiuti. Il materiale miracoloso è diventato un materiale disastroso, almeno nel modo in cui lo usiamo».

Il rapporto propone un cambiamento di sistema ottenuto accelerando tre cambiamenti chiave – riutilizzo, riciclo, riorientamento e diversificazione – e azioni per affrontare l’eredità dell’inquinamento da plastica. Come lo spiega ancora la Andersen: «Primo, ci sono costi economici nettamente negativi dell’inquinamento da plastica , che ammontano a centinaia di miliardi di dollari all’anno, distruggono le infrastrutture, incidono sulla produzione di energia e sulle entrate del turismo, intasano i nostri scarichi e inondano le nostre città e potenzialmente hanno un impatto sulla salute umana attraverso l’esposizione a sostanze chimiche pericolose. Secondo, il rapporto ci dice che il punto di partenza per il cambiamento è eliminare le plastiche inutili e problematiche. Sono quindi necessari tre step: accelerare il mercato dei prodotti riutilizzabili, accelerare il mercato del riciclaggio e riorientare e diversificare il mercato per alternative di plastica sostenibili e sicure. Terzo, dobbiamo adottare un approccio alla plastica basato sull’intero ciclo di vita, con ciò intendo dire ripensare ogni fase dalla progettazione di prodotti e sistemi, produzione, utilizzo, recupero e smaltimento della plastica. La riprogettazione degli imballaggi, dei sistemi e dei prodotti è fondamentale. Gli ingegneri chimici e i produttori devono essere creativi, sia sui prodotti che sugli imballaggi, invece di ricorrere alla plastica durante la progettazione dei prodotti. Infine, dobbiamo anche garantire lo smaltimento sicuro di tutto ciò che non è ancora progettato per essere circolare e affrontare l’eredità significativa dell’inquinamento da plastica esistente».

Ma, anche con queste misure, ogni anno, entro il 2040, dovranno ancora essere trattati in sicurezza 100 milioni di tonnellate di plastica provenienti da prodotti monouso e di breve durata. La direttrice esecutiva dell’Unep non si è nascosta il fatto che questo sia difficile da realizzare: «Vi parlo dal Kenya, che è uno degli oltre 30 Paesi in Africa ad aver vietato i sacchetti di plastica monouso. Questo è coraggioso, ma sappiamo che girare diventare circolari è complicato e stimolante. Sappiamo che la povertà e l’accesso alle risorse restano ostacoli critici da superare. Abbiamo bisogno di innovazione da parte di produttori, importatori, esportatori e governi per renderlo possibile. Se la comunità globale sarà in grado di ottenere risultati, l’inquinamento da plastica potrebbe diminuire dell’80% entro il 2040. Questo ridurrebbe drasticamente i costi sociali, ambientali e per la salute umana, ridurrebbe le emissioni di gas serra e creerebbe fino a 700.000 posti di lavoro, principalmente nel Sud del mondo».

Complessivamente, il passaggio a un’economia circolare comporterebbe un risparmio di 1,27 trilioni di dollari, considerando i costi e i ricavi del riciclaggio. Altri 3,25 trilioni di dollari verrebbero risparmiati da esternalità evitate come la salute, il clima, l’inquinamento atmosferico, il degrado dell’ecosistema marino e i costi relativi ai contenziosi.

“Turning off the Tap” è un’analisi incentrata sulle soluzioni di pratiche concrete, cambiamenti di mercato e politiche che possono informare il pensiero dei governi e l’azione delle imprese, e ha rilevato che «I costi più elevati sia in un’economia usa e getta che in quella circolare sono operativi. Con la regolamentazione per garantire che la plastica sia progettata per adattarsi a un modello circolare , i regimi di responsabilità estesa del produttore possono coprire i costi operativi per garantire l’integrità del sistema richiedendo ai produttori di finanziare la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento responsabile a fine vita dei prodotti in plastica. Le politiche concordate a livello internazionale possono aiutare a superare i limiti della pianificazione nazionale e dell’azione imprenditoriale, sostenere una fiorente economia globale circolare della plastica, sbloccare opportunità commerciali e creare posti di lavoro».

Il rapporto raccomanda l’adozione di un quadro fiscale globale che possa far parte di un patto politico per consentire ai materiali riciclati di competere in condizioni di parità con i materiali vergini, creare un’economia di scala per le soluzioni e stabilire sistemi di monitoraggio e meccanismi di finanziamento. I responsabili politici sono incoraggiati ad adottare un approccio che integri strumenti normativi e politiche che rigaurdino lungo tutto il ciclo di vita e anche politiche specifiche, inclusi standard per la progettazione, la sicurezza e la plastica compostabile e biodegradabile e obiettivi di riciclaggio.

I costi di investimento per il cambiamento sistemico raccomandato dal rapporto sono significativi, ma inferiori alla spesa prevista se il cambiamento non venisse intrapreso: 65 miliardi di dollari all’anno contro 113 miliardi di dollari all’anno. Il raporto evidenzia che «Gran parte di questo può essere mobilitato spostando gli investimenti pianificati per nuovi impianti di produzione o un prelievo sulla nuova produzione di plastica nella necessaria infrastruttura circolare». Ma lo stesso rapporto avverte che il tempo è essenziale: «Un ritardo di 5anni potrebbe portare a un aumento di 80 milioni di tonnellate di inquinamento da plastica entro il 2040.

Per ridurre l’inquinamento da plastica dell’80% a livello globale entro il 2040, il nuovo rapporto Unep suggerisce di eliminare la plastica problematica e non necessaria e chiede tre cambiamenti nel mercato: Riutilizzo: la promozione di opzioni di riutilizzo, tra cui bottiglie ricaricabili, distributori di prodotti sfusi, sistemi di deposito-restituzione e sistemi di ritiro degli imballaggi, possono ridurre del 30% l’inquinamento da plastica entro il 2040. Per realizzarne il potenziale, i governi devono contribuire a creare un business case più forte per i prodotti riutilizzabili. Riciclare: se il riciclaggio diventa un’impresa più stabile e redditizia, è possibile ridurre l’inquinamento da plastica di un ulteriore 20% entro il 2040. La rimozione dei sussidi ai combustibili fossili, l’applicazione delle linee guida di progettazione per migliorare la riciclabilità e altre misure aumenterebbe la quota di plastica economicamente riciclabile dal 21 al 50%. Riorientare e diversificare: un’attenta sostituzione di prodotti come involucri di plastica, buste e articoli da asporto con prodotti realizzati con materiali alternativi (come carta o materiali compostabili) può portare a un’ulteriore riduzione del 17% dell’inquinamento da plastica.

La Andersen ha concluso: «Noi dell’Unep chiediamo a tutti di essere coinvolti nella giusta transizione verso una nuova economia della plastica, che migliorerà i mezzi di sussistenza di milioni di lavoratori in contesti informali. I governi possono offrire un accordo forte per porre fine all’inquinamento da plastica. Il businesses può dimostrare innovazione e impegno ad abbandonare la plastica vergine, a partire da subito. Il settore finanziario può mettere il capitale nella trasformazione. Le istituzioni finanziarie internazionali e altri grandi investitori devono spostare investimenti significativi verso sistemi di gestione e raccolta dei rifiuti solidi, che devono includere il riciclaggio e i prodotti organici. Gli ingegneri chimici creativi devono esaminare attentamente il design del prodotto ed eliminare sostanze chimiche e plastiche dannose. E i cittadini possono utilizzare le loro voci, voti e portafogli. La plastica può continuare a portare enormi benefici all’umanità, ma solo se ripensiamo completamente il sistema per mantenerla in circolazione nell’economia e fuori dal mondo naturale. La scienza è chiara: dobbiamo chiudere il rubinetto dell’inquinamento da plastica».