In Lombardia, Umbria e Lazio gli istituti premiati

Life Blue lakes, la lotta contro le microplastiche nei laghi arriva a scuola

Legambiente: «Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi, protagonisti del cambiamento e promotori di una cultura di sostenibilità e tutela della biodiversità»

[16 Maggio 2022]

Nell’ambito del progetto europeo Life Blue lakes, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il programma Life, Legambiente ha lanciato il contest “Blue lakes a scuola” per premiare gli elaborati di studenti e insegnanti che hanno approfondito il tema della tutela dei laghi dalle plastiche e microplastiche.

Al concorso hanno partecipato circa 300 ragazzi di 7 istituti comprensivi, per lo più dei principali comuni che si affacciano sul Lago di Garda, di Bracciano e Trasimeno. Un programma educativo che ha coinvolto le classi sul tema delle microplastiche: tutte hanno ricevuto gadget ed un edukit come strumento di approfondimento, utile ad accrescere la consapevolezza e la capacità di mettersi in gioco in prima persona in iniziative volte a proteggere i laghi, rafforzando così il legame con il territorio.

Le classi premiate sono in Lombardia (a San Felice del Benaco in provincia di Brescia), Lazio (Comune di Roma) e Umbria (a Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia).

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi delle classi che hanno aderito a Blue lakes a scuola – dichiara Claudia Cappelletti, responsabile Scuola di Legambiente – hanno saputo cogliere il valore di questo progetto dimostrando di essere protagonisti del cambiamento e promotori di una cultura di sostenibilità e tutela della biodiversità».

Nei giorni 19 e 20 maggio si terranno gli eventi di premiazione in Lombardia, Lazio e Umbria e con l’occasione verranno festeggiati i trent’anni del programma Life, che il 21 maggio festeggia i suoi primi trent’anni.

Nel 1992, infatti, nasceva questo strumento di finanziamento dell’Unione europea grazie al quale sono state cofinanziate azioni di conservazione in più di 6.000 siti Natura 2000, che ha permesso l’espansione della rete Natura 2000 marina (raddoppiata negli ultimi cinque anni), che ha sostenuto circa 750 specie e 5.400 habitat, attraverso 1.800 progetti per un valore di 3 miliardi di euro di cofinanziamento Ue.

Con l’occasione, i rappresentanti regionali di Legambiente – capofila di progetto e responsabile delle azioni di disseminazione – consegneranno i premi agli alunni delle classi vincitrici: zaini in cotone naturale, t-shirt e borracce che andranno ad aggiungersi a tanti altri gadget ricevuti all’inizio del percorso.