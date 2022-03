Le segnalazioni ad Arpat dei cittadini nell’Area vasta sud della Toscana

155 segnalazioni di cittadini delle province di Arezzo, Siena e Grosseto

[4 Marzo 2022]

Nel 2021, 155 sono state le segnalazioni giunte ai dipartimenti di Arezzo, Siena e Grosseto, a cui si aggiungono quelli destinati al settore agenti fisici, così suddivise: Dipartimento di Arezzo: 64; Dipartimento di Siena: 49; Dipartimento di Grosseto:30; Agenti fisici area sud: 12

Per quanto riguarda le matrici contenute nelle segnalazioni dei cittadini, possiamo dire che la problematica maggiormente segnalata dalla cittadinanza, anche in questa parte di Toscana, è l’inquinamento atmosferico, in particolare le emissioni in atmosfera con o senza odori (55), seguite da problemi connessi alla gestione dei rifiuti (32) e agli scarichi idrici (32) .

Le segnalazioni classificate come “non di competenza” nel 2021 ammontano a 56.

Quelle esaminate, con o senza sopralluogo, sono state invece 55 mentre 23 sono state inserite in un calendario di controlli programmati. Per 14 è stato chiesto all’ente titolare del procedimento di verificare la necessità di attivare un controllo, 7 sono state archiviate d’ufficio e una ritirata dall’esponente.

Dipartimento di Arezzo

Il numero complessivo di segnalazioni si attesta 64, di cui 17 classificate come “non di competenza”. La principale lamentela contenuta nelle segnalazioni, in questo territorio, riguarda le emissioni in atmosfera con o senza odori (32) seguita dalle problematiche legate a: rifiuti 14; scarichi idrici 10; amianto (compreso amianto e altre matrici) 6; rumore (compreso rumore e altre matrici) 2.

Il comune con il maggiore numero di esposti nel territorio aretino è il capoluogo, Arezzo, con 19 segnalazioni di cui 12 per emissioni in atmosfera e odori. I comuni con un numero di segnalazioni, superiori a 5, oltre a Arezzo, sono: Bucine, 8; San Giovanni Valdarno, 6; Capolona 5; Tutti gli altri fanno registrare un numero di segnalazioni inferiori a 5.

La durata media del procedimento si attesta a 29 giorni e gli esiti sono vari: effettuato accertamento, 12; verificato in base a elementi disponibili, 12; programmata attività di controllo, 18; richiesto ente titolare funzione amministrativa di attivare il controllo, 2; archiviazione d’ufficio, 1; ritirato da parte dell’esponente, 1.

Dipartimento di Siena

Al dipartimento di Siena, nel 2021, sono giunti 49 esposti. Il comune con il maggiore numero di segnalazioni è Siena, 14, seguito da Montepulciano, 7; in tutti gli altri si registra un numero di segnalazione inferiore a 5 per comune.

I problemi maggiormente denunciati nelle segnalazioni afferiscono a: emissioni in atmosfera, con o senza odore 13; rifiuti 14; scarichi idrici 9.

seguono le segnalazioni inerenti: amianto e amianto e altra matrice 6; bonifica 1; rumore (compreso rumore e altra matrice) 4; emissione e altra matrice 2

Per quanto riguarda il procedimento di gestione delle segnalazioni, la durata media è di 6 giorni e gli esiti sono i seguenti: effettuato accertamento in 11 casi; verificato in base ad elementi disponibili in 5 casi; calendarizzato un sopralluogo in 4 casi; richiesto ad ente titolare funzione amministrativa di attivare il controllo in 3 casi: A questi si aggiungono 3 segnalazioni chiuse per archiviazione d’ufficio e 23 classificate come di “non competenza” dell’Agenzia.

Dipartimento di Grosseto

Il dipartimento di Grosseto nel corso del 2021 ha ricevuto 30 segnalazioni.

I problemi ambientali che emergono con maggiore frequenza negli esposti dei cittadini del territorio grossetano risultano collegati agli scarichi idrici, 13, ed alle emissioni in atmosfera con o senza odori, 11. Seguono le segnalazioni che riguardano i rifiuti 4 ed il rumore 2.

Il comune con il maggiore numero di segnalazioni è Grosseto, con 11 segnalazioni complessive di cui 4 per emissioni in atmosfera, con o senza maleodoranze e 4 su questioni inerenti alla presenza di rifiuti. Il secondo comune con più segnalazioni è Castiglione della Pescaia che ne fa registrare 5 di cui 4 per scarichi idrici. In tutti gli altri comuni grossetani il numero di segnalazioni è stato inferiore a 5.

Per quanto riguarda il procedimento, la durata media si attesta a 17 giorni, mentre per quanto attiene all’esito, si registrano le seguenti casistiche: effettuato accertamento in 4 casi; realizzata valutazione su base degli elementi disponibili in 8 casi; programmato sopralluogo in un caso; archiviazioni d’ufficio in 2 casi; richiesto ente titolare attivazione controllo in 2. A questi si aggiungono 13 segnalazioni classificate come di “non competenza”.

di Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT