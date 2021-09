Le nuove linee guida Oms per la qualità dell’aria: salvare milioni di vite dall’inquinamento atmosferico (VIDEO)

L'inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico sono le maggiori minacce ambientali per la salute umana

[23 Settembre 2021]

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) le sue nuove Global Air Quality Guidelines (AQGs) «Forniscono una chiara evidenza dei danni che l’inquinamento atmosferico infligge alla salute umana, a concentrazioni ancora più basse di quanto precedentemente compreso».

Per questo le nuove AQGs raccomandano nuovi limiti per la qualità dell’aria «Per proteggere la salute delle popolazioni, riducendo i livelli dei principali inquinanti atmosferici, alcuni dei quali contribuiscono anche al cambiamento climatico».

Sebbene non siano legalmente vincolanti, come tutte le linee guida dell’Oms, le AQGs sono «Uno strumento basato sull’evidenza per i policy-makers, per guidare la legislazione e le politiche, al fine di ridurre i livelli di inquinanti atmosferici e diminuire il carico di malattie che derivano dall’esposizione all’inquinamento atmosferico in tutto il mondo». Il loro sviluppo ha aderito a una metodologia rigorosamente definita, implementata da un guideline development group che si è basato su prove ottenute da 6 revisioni sistematiche che channo preso in considerazione più di 500 studi. Lo sviluppo di queste AQGs globali è stato supervisionato da un gruppo direttivo guidato dall’European Centre for Environment and Health dell’OMS.

L’Oms evidenzia che, rispetto al suo ultimo aggiornamento globale del 2005, «C’è stato un netto aumento di prove che mostrano come l’inquinamento atmosferico influenzi diversi aspetti della salute». Per questo motivo, e dopo una revisione sistematica delle prove accumulate, l’Oms ha regolato verso il basso quasi tutti i livelli delle AQGs, avvertendo che «Il superamento dei nuovi livelli delle linee guida sulla qualità dell’aria è associato a rischi significativi per la salute. Allo stesso tempo, però, rispettarli potrebbe salvare milioni di vite.

Si stima che ogni anno l’esposizione all’inquinamento atmosferico causi 7 milioni di morti premature e provochi la perdita di milioni di anni di vita sana in più. Nei bambini, questo potrebbe includere una ridotta crescita e funzionalità dei polmoni, infezioni respiratorie e aggravamento dell’asma. Negli adulti, la cardiopatia ischemica e l’ictus sono le cause più comuni di morte prematura attribuibili all’inquinamento dell’aria esterna e stanno emergendo anche prove di altri effetti come il diabete e le condizioni neurodegenerative. Questo pone il carico delle malattie attribuibili all’inquinamento atmosferico alla pari con altri importanti rischi per la salute globale come una dieta malsana e il fumo di tabacco».

E l’inquinamento atmosferico è, insieme al cambiamento climatico, una delle maggiori minacce ambientali per la salute umana. L’Oms dice che «Migliorare la qualità dell’aria può aumentare gli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico, mentre la riduzione delle emissioni migliorerà a sua volta la qualità dell’aria. Sforzandosi di raggiungere questi livelli guida, i Paesi proteggeranno la salute e mitigheranno il cambiamento climatico globale».

Le nuove linee guida dell’Oms raccomandano limiti per 6 inquinanti i cui impatti da esposizione sono comprovati e maggiori sulla salute derivanti dall’esposizione: «Quando si interviene su questi cosiddetti inquinanti classici – particolato (PM), ozono (O3), biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO2,5), si ha anche un impatto su altri inquinanti dannosi. I rischi per la salute associati a particolato di diametro uguale o inferiore a 10 e 2,5 micron (µm) (PM.10 e PM2,5 rispettivamente) sono di particolare rilevanza per la salute pubblica. Entrambi PM2,5 e PM10 sono in grado di penetrare in profondità nei polmoni ma PM2,5 può persino entrare nel flusso sanguigno, provocando principalmente impatti cardiovascolari e respiratori e interessando anche altri organi».

Il PM è prodotto principalmente dalla combustione di combustibili in diversi settori, inclusi i trasporti, l’energia, le abitazioni, l’industria e l’agricoltura. Nel 2013, l’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato l’inquinamento dell’aria esterna e il particolato come cancerogeni..

Le linee guida evidenziano anche le buone pratiche per la gestione di alcuni tipi di particolato, ad esempio, black carbon/carbone elementare, particelle ultrafini, particelle provenienti da tempeste di sabbia e polvere, per le quali attualmente non ci sono prove quantitative sufficienti per stabilire i livelli delle linee guida sulla qualità dell’aria. Sono applicabili sia agli ambienti esterni che interni a livello globale e coprono tutte le impostazioni.

Presentando le nuove linee guida, il direttore generale dell’Oms, Adhanom Ghebreyesus, ha ribadito che «L’inquinamento atmosferico è una minaccia per la salute in tutti i Paesi, ma colpisce più duramente le persone nei Paesi a basso e medio reddito. Le nuove linee guida sulla qualità dell’aria dell’Oms sono uno strumento pratico e basato sull’evidenza per migliorare la qualità dell’aria da cui dipende tutta la vita. Esorto tutti i Paesi e tutti coloro che combattono per proteggere il nostro ambiente a utilizzarli per ridurre la sofferenza e salvare vite umane».

Ma le disparità nell’esposizione all’inquinamento atmosferico sono in aumento in tutto il mondo, «In particolare – spiega l’Oms – perché i Paesi a basso e medio reddito stanno sperimentando livelli crescenti di inquinamento atmosferico a causa dell’urbanizzazione su larga scala e dello sviluppo economico che si è ampiamente basato sulla combustione di combustibili fossili».

Le sole valutazioni globali dell’inquinamento atmosferico suggeriscono centinaia di milioni di anni di vita in buona salute persi, con il maggior carico di malattie attribuibile osservato nei Paesi a basso e medio reddito. Più sono esposti all’inquinamento atmosferico, maggiore è l’impatto sulla salute, in particolare su individui con condizioni croniche (come asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva e malattie cardiache), nonché su anziani, bambini e donne incinte.

Nel 2019, oltre il 90% della popolazione mondiale viveva in aree in cui le concentrazioni superavano le linee guida sulla qualità dell’aria dell’Oms del 2005 per l’esposizione a lungo termine al PM2,5. I Paesi con forti miglioramenti dovuti a politiche per la qualità dell’aria hanno spesso visto una marcata riduzione dell’inquinamento atmosferico, mentre i cali negli ultimi 30 anni sono stati meno evidenti nelle regioni con una qualità dell’aria già buona.

Il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Henri P. Kluge, ha ricordato che «Ogni anno, l’OMS stima che milioni di morti siano causati dagli effetti dell’inquinamento atmosferico, principalmente da malattie non trasmissibili. L’aria pulita dovrebbe essere un diritto umano fondamentale e una condizione necessaria per società sane e produttive. Tuttavia, nonostante alcuni miglioramenti della qualità dell’aria negli ultimi tre decenni, milioni di persone continuano a morire prematuramente, il che colpisce spesso le popolazioni più vulnerabili ed emarginate. Conosciamo l’entità del problema e sappiamo come risolverlo. Queste linee guida aggiornate forniscono ai responsabili delle politiche solide prove e lo strumento necessario per affrontare questo onere sanitario a lungo termine».

L’obiettivo della linea guida è che «Tutti i Paesi raggiungano i livelli di qualità dell’aria raccomandati». Consapevole che «Questo sarà un compito difficile per molti Paesi e regioni alle prese con alti livelli di inquinamento atmosferico», l’Oms ha proposto «Obiettivi intermedi per facilitare il miglioramento graduale della qualità dell’aria e quindi benefici per la salute graduali, ma significativi, per la popolazione».

Secondo una rapida analisi di scenario eseguita dall’Oms, «Quasi l’80% dei decessi è correlato al PM2,5 e potrebbe essere evitato nel mondo se gli attuali livelli di inquinamento atmosferico fossero ridotti a quelli proposti nella linea guida aggiornata,. Allo stesso tempo, il raggiungimento di obiettivi intermedi comporterebbe una riduzione del carico di malattie, il cui beneficio maggiore si osserverebbe nei Paesi con elevate concentrazioni di particolato fine (PM2,5) e popolazioni numerose».