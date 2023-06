Le emissioni di gas serra sono ai massimi storici

Cambiare politica e approcci alla luce delle ultime prove sullo stato del sistema climatico. Il tempo non è più dalla nostra parte. L'accesso a informazioni aggiornate è di vitale importanza

[12 Giugno 2023]

Secondo lo studio “Indicators of Global Climate Change 2022: annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and human influence”, pubblicato su Earth System Science Data da un team internazionale di 50 eminenti scienziati, « Il riscaldamento globale causato dall’uomo ha continuato ad aumentare a un tasso senza precedenti dall’ultima importante valutazione del sistema climatico pubblicata due anni fa».

La nuova ricerca ha rilevato che «Il riscaldamento indotto dall’uomo è stato in media di 1,14° C nell’ultimo decennio e ogni anno viene emesso un livello record di gas serra, pari a 54 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Il restante budget di carbonio – quanta anidride carbonica può essere emessa per avere una probabilità superiore al 50% di mantenere il riscaldamento globale a 1,5° C – si è dimezzato in tre anni».

Uno dei ricercatori sottolinea che «Lo studio è un campanello d’allarme tempestivo sul fatto che il ritmo e la portata dell’azione climatica sono stati insufficienti, e arriva quando gli esperti del clima si incontrano a Bonn per preparare il terreno per la grande conferenza sul clima COP28 negli Emirati Arabi Uniti a dicembre, che includerà un bilancio dei progressi verso il mantenimento del riscaldamento globale a 1,5° C entro il 2050».

Gli scienziati sostengono che, data la velocità con cui il sistema climatico globale sta cambiando, «I responsabili politici, i negoziatori climatici e i gruppi della società civile devono avere accesso a prove scientifiche aggiornate e solide su cui basare le decisioni».

La fonte più autorevole di informazioni scientifiche sullo stato del clima è l’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ma il tempo per consegnare le sue principali valutazioni è di 5 o 10 anni e questo crea un gap di informazioni, in particolare quando gli indicatori climatici stanno cambiando rapidamente.

Grazie a un’iniziativa guidata dall’università di Leeds, gli scienziati hanno sviluppato una piattaforma open science – Indicators of Global Climate Change and website – che ogni anno aggiornerà le informazioni sui principali indicatori climatici. Si tratta di un progetto coordinato da Piers Forster, direttore del Priestley International Center for Climate di Leeds, che ha sottolineato che «Questo è il decennio critico per il cambiamento climatico. Le decisioni prese ora avranno un impatto su quanto aumenteranno le temperature e sul grado e sulla gravità degli impatti che vedremo di conseguenza. I tassi di riscaldamento a lungo termine sono attualmente ai massimi a causa dei livelli di emissioni di gas serra più alti mai registrati. Ma ci sono prove che il tasso di aumento delle emissioni di gas serra è rallentato. Dobbiamo essere agili di fronte al cambiamento climatico. Dobbiamo cambiare politica e approcci alla luce delle ultime prove sullo stato del sistema climatico. Il tempo non è più dalla nostra parte. L’accesso a informazioni aggiornate è di vitale importanza».

Lo studio pubblicato su Earth System Science Data rivela come gli indicatori chiave sono cambiati dalla pubblicazione del rapporto del Sixth Assessment Working Group 1 dell’IPCC nel 2021, che ha prodotto i dati chiave che sono stati inseriti nel successivo Sixth Synthesis Report dell’IPCC. Gli indicatori aggiornati dimostrano che «Il riscaldamento indotto dall’uomo, in gran parte causato dalla combustione di combustibili fossili, ha raggiunto una media di 1,14° C nell’ultimo decennio (dal 2013 al 2022) al di sopra dei livelli preindustriali. Questo è aumentato da 1,07° C tra il 2010 e il 2019. Ora, il riscaldamento indotto dall’uomo sta aumentando a un ritmo di oltre 0,2° C per decennio».

L’analisi ha anche rilevato che «Le emissioni di gas serra erano ai massimi storici, con l’attività antropica che ha provocato l’equivalente di 54 (+/-5,3) gigatonnellate di anidride carbonica rilasciate nell’atmosfera in media ogni anno nell’ultimo decennio (2012-2021)».

C’è stato una positiva diminuzione della combustione del carbone, ma «Questo ha avuto un costo a breve termine in quanto si è aggiunto al riscaldamento globale riducendo l’inquinamento da particolato nell’aria, che ha un effetto di raffreddamento».

Maisa Rojas Corradi, ministro dell’ambiente del Cile, autrice dell’IPCC e scienziata coinvolta in questo studio, ha dichiarato: «Un aggiornamento annuale degli indicatori chiave del cambiamento globale è fondamentale per aiutare la comunità internazionale e i Paesi a mantenere l’urgenza di affrontare il crisi climatica in cima all’agenda e per un processo decisionale basato su prove. In linea con il “ratchet-mechanism” per una crescente ambizione previsto dall’Accordo di Parigi, abbiamo bisogno di informazioni scientifiche su emissioni, concentrazione e temperatura il più spesso possibile per mantenere aggiornati i negoziati internazionali sul clima e per essere in grado di adeguare e, se necessario, correggere le politiche nazionali. Nel caso del Cile, abbiamo una legge sul cambiamento climatico che mira ad allineare le politiche a livello di governo con l’azione climatica».

Uno dei principali risultati dell’analisi è il calcolo del tasso di declino del bilancio del carbonio rimanente, una stima della quantità di carbonio che può essere rilasciata nell’atmosfera per avere una probabilità del 50% di mantenere l’aumento della temperatura globale entro gli 1,5° C. Nel 2020, l’IPCC ha calcolato che il budget di carbonio rimanente era di circa 500 gigatonnellate di CO2. All’inizio del 2023, era ridotto circa la metà: circa 250 gigatonnellate di CO2. La riduzione del budget di carbonio rimanente stimato è dovuta a una combinazione di emissioni continue dal 2020 e stime aggiornate del riscaldamento indotto dall’uomo.

Forster Fa notare: «Anche se non siamo ancora a 1,5° C di riscaldamento, il bilancio del carbonio sarà probabilmente esaurito in pochi anni poiché abbiamo un triplo colpo proveniente da riscaldamento da emissioni di CO2 molto elevate, riscaldamento da aumenti di altre emissioni di gas serra e riscaldamento dalla riduzione dell’inquinamento. Se non vogliamo vedere l’obiettivo degli 1,5° C scomparire dal nostro specchietto retrovisore, il mondo deve lavorare molto più duramente e con urgenza per ridurre le emissioni. Il nostro obiettivo è che questo progetto aiuti gli attori chiave a realizzare con urgenza questo importante lavoro con dati aggiornati e tempestivi a portata di mano».

Un’altra autrice dello studio Valérie Masson-Delmotte, dell’Université Paris Saclay, che ha co-presieduto il gruppo di lavoro 1 del Sixth Assessment report dell’IPCC, aggiunge: «Questo robusto aggiornamento dimostra l’intensificarsi del riscaldamento del nostro clima causato dalle attività umane. E’ un tempestivo allarme per il bilancio globale del 2023 dell’Accordo di Parigi: il ritmo e la portata dell’azione climatica non sono sufficienti a limitare l’escalation dei rischi legati al clima».

Come hanno definitivamente dimostrato i recenti rapporti dell’IPCC, con ogni ulteriore incremento del riscaldamento globale, la frequenza e l’intensità degli estremi climatici, inclusi coldo estremo e aumento delle forti piogge e della siccità. Ogni anno, la piattaforma Indicators of Global Climate Change and website conterrà informazioni aggiornate sulle emissioni di gas serra, sul riscaldamento globale indotto dall’uomo e sul rimanente bilancio del carbonio. Il sito Web è dotato anche del Climate Change Tracker, creato da sviluppatori di software che hanno preso idee dal settore finanziario su come presentare informazioni complesse all’opinione pubblica.