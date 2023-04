L’aeroporto Schipol di Amsterdam abolirà i voli notturni e vieterà i jet privati entro il 2025

Rinuncia alla seconda pista prevista. 8 impegni per limitare le emissioni di gas serra e l’inquinamento acustico intorno all’aeroporto

[5 Aprile 2023]

L’aeroporto di Amsterdam Schiphol, uno dei più grandi d’Europa, Schiphol collega i Paesi Bassi con il resto del mondo da oltre 100 anni e Ruud Sontag, amministratore delegato del Royal Schiphol Group ha dichiarato chè è «Un ruolo che siamo orgogliosi di ricoprire. Allo stesso tempo, ci rendiamo conto che ciò che facciamo ha un impatto sull’ambiente e su quel che ci circonda. E siamo consapevoli che gli svantaggi legati a questo dovrebbero svolgere un ruolo maggiore nelle scelte che facciamo? In futuro vogliamo continuare a collegare i Paesi Bassi, ma dobbiamo farlo in un modo migliore. Ecco perché optiamo per uno Schiphol più tranquillo, pulito e migliore. Un aeroporto e un settore aeronautico più in equilibrio con il mondo che lo circonda. Perché è tempo di avere prospettive per l’ambiente, i nostri dipendenti e l’industria aeronautica. Ci stiamo già lavorando sodo, ma è ora di cambiare marcia. Ecco perché stiamo agendo e assumendo un ruolo guida nel portare al cambiamento».

E Sontag ha presentato 8 scelte per fare un passo avanti. Eccole:

1: Nuove regole con limiti chiari per il rumore e le emissioni di CO2. Vogliamo passare il più rapidamente possibile, entro il 2025-2026 al più tardi, a un nuovo sistema con accordi chiari sul rumore e sulle emissioni di CO2. Chiediamo al governo di elaborare un sistema sancito dalla legge in cui a guidare non sia più il mezzo (il numero di movimenti di trasporto aereo), ma piuttosto il fine (meno fastidi ed emissioni, in linea con l’accordo di Parigi). Perché volando su aerei più puliti e silenziosi e con carburanti prodotti in modo sostenibile, otteniamo ciò che vogliamo veramente: un’aviazione a basso impatto. In questo modo, bilanciamo meglio le nostre operazioni con le esigenze dell’ambiente e dei nostri dipendenti e contribuiamo agli obiettivi climatici globali.

2: Gli aerei più rumorosi non sono più i benvenuti. Più silenzioso è, meglio è. Dopotutto, gli aerei più rumorosi causano un disturbo acustico superiore alla media. Ecco perché vogliamo impedire che a partire dal 2025/2026 non arrivino più a Schiphol i tipi di aerei più rumorosi. Inasprendo i limiti massimi consentiti di rumore diurno e notturno e incoraggiando ulteriormente l’uso di aeromobili più silenziosi, il disturbo nell’area circostante diminuirà.

3: Niente più decolli tra le 00:00 e le 06:00, niente più atterraggi tra le 00:00 e le 05:00. Vogliamo smettere di volare durante gran parte della notte a partire dall’inverno 2025/2026. Non consentendo più la partenza degli aeromobili tra le 00:00 e le 06:00 e non consentendo più l’arrivo dei voli tra le 00:00 e le 05:00, ci saranno circa 10.000 voli notturni in meno. Limiteremo il più possibile anche la riallocazione dei voli all’inizio o alla fine della notte/la mattina presto. In questo modo, aiutiamo il nostro ambiente a dormire meglio la notte.

4: Niente più aerei privati ​​e traffico di piccole imprese a Schiphol. Vogliamo smettere di agevolare il traffico aereo del business e gli aero-taxi a Schiphol-East (General/Business Aviation) a partire dal 2025/2026. Sebbene questi voli non contino ai fini del numero massimo di movimenti aerei consentiti, provocano una quantità sproporzionatamente elevata di rumore ed emissioni di CO2 per passeggero rispetto ai voli commerciali. Accettando solo il traffico aereo sociale, come gli elicotteri della polizia e delle ambulanze e della guardia costiera, il fastidio e le emissioni dei piccoli aerei sono notevolmente ridotti.

5: Nessuna pista aggiuntiva. Stiamo decisamente abbandonando la pista parallela di Kaagbaan. Il terreno è stato riservato a questo per più di 20 anni, ma esercita un’inutile pressione sullo spazio già scarso nell’area. Uno studio del 2019 ha dimostrato che un secondo Kaagbaan non ridurrebbe il rumore, ma lo trasferirebbe solo in un altro luogo. Inoltre, una pista aggiuntiva non è necessaria per il numero attuale e previsto di movimenti di aeromobili. Chiediamo al governo di revocare la previsione urbanistica, garantendo così chiarezza per il nostro ambiente.

6: Investimento annuo di 10 milioni di euro per l’ambiente locale e per i cittadini. Ci rendiamo conto che, nonostante tutte le misure volte a ridurre i disagi, l’aviazione continua ad avere un impatto sull’ambiente locale. Pertanto, insieme al governo olandese, stiamo istituendo un fondo ambientale. Da qui al 2030, Schiphol metterà a disposizione 70 milioni di euro attraverso questo fondo da investire in progetti di costruzione innovativi, isolamento domestico e sviluppo del territorio. In questo modo, contribuiamo al miglioramento dell’ambiente di vita.

7: Salvaguardia dei cargo. Ci impegniamo a salvaguardare la posizione dei cargo a Schiphol ed è per questo che vogliamo mantenere il 2,5% degli slot di decollo e atterraggio disponibili per i cargo a partire dal 2025/2026. Il settore del trasporto merci offre molte opportunità di lavoro nell’area ed è prezioso per l’economia e il clima imprenditoriale. Ci aspettiamo che le compagnie cargo rispettino le nuove regole più severe per gli aerei rumorosi.

8: Le persone al centro. Vogliamo che le persone tornino a lavorare con orgoglio e dignità nel nostro aeroporto. Sia che siano impiegati da Schiphol o da un altro datore di lavoro. Per troppo tempo ci siamo concentrati sull’abbassamento dei costi e ora ci rendiamo conto che è giunto il momento di un nuovo approccio. Perché tutti a Schiphol contano. Devono esserci buone condizioni di lavoro per tutti coloro che lavorano in aeroporto. Ci impegniamo per una migliore retribuzione in tutti i settori, una migliore protezione dalle emissioni, una minore concorrenza tra le compagnie di movimentazione e migliori condizioni di lavoro nella movimentazione dei bagagli. È così che possiamo assicurarci che le persone vengano a lavorare a Schiphol e rimangano qui.

Maarten de Zeeuw, esperto di aviazione di Greenpeace Nederland ha commentato: «Finalmente a Schiphol sembrano aver schiacciato il pulsante ma dobbiamo ancora guardare da vicino i dettagli di questa decisione. L’aviazione è cresciuta completamente fuori dai suoi limiti e va ben oltre i confini dei residenti locali, della natura e del clima. Smettere di volare di notte è il minimo che puoi fare per chi vive vicino a un aeroporto esplosivo. Un sollievo per tutte quelle persone che ora stanno sveglie di notte a causa dei Boeing che volano a bassa quota. Anche il fatto che Schiphol vieterà i jet privati ​​è un buon passo avanti. Questa forma di trasporto in tempi di crisi climatica è spudorata ed è veramente non più possibile. Non per niente abbiamo bloccato per ore jet privati ​​con centinaia di attivisti di Greenpeace e Extinction Rebellion. Siamo lieti che Schiphol ci stia ascoltando. Queste iniziative non dovrebbero essere una scusa per ridurre il restringimento di Schiphol. Se l’aviazione vuole rispettare l’Accordo di Parigi sul clima, il numero di voli dovrà diminuire ulteriormente».

Positivo anche il commento di Federico Spadini della campagna trasporti di Greenpeace Italia: «Un’ottima notizia per il clima del pianeta e anche la salute delle persone che abitano nei dintorni, dal momento che i jet privati sono la forma di trasporto più inquinante che esista. Se vogliamo evitare la catastrofe climatica dobbiamo ridurre immediatamente i consumi di combustibili fossili, a partire da quelli più superflui. L’annuncio è un buon inizio, ora è il momento di vietare i jet privati anche in Italia e in tutta Europa».

Un recente rapporto di Greenpeace ha svelato che nel 2022 i voli dei jet privati in Europa sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente, con emissioni di CO 2 pari a quelle di 555 mila residenti in Europa. Si stima che circa un volo privato su 10 in Europa sia partito dall’Italia.

Con una petizione rivolta al governo italiano, Greenpeace chiede misure concrete contro la crisi energetica e climatica, tra cui il divieto dei jet privati e l’introduzione del biglietto climatico per un trasporto pubblico più sostenibile e accessibile.