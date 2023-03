La Spagna chiede agli Usa di rimuovere i terreni contaminati da un incidente nucleare di 57 anni fa (VIDEO)

Nel 1966, un bombardiere e un aereo cisterna Usa si scontrarono e lasciarono cadere 4 bombe nucleari a Palomares

[7 Marzo 2023]

Il 17 gennaio 1966, in piena Guerra Fredda e in pieno regime fascista franchista, un bombardiere B-52 e un aereo cisterna KC-135 degli Stati Uniti si scontrarono in volo durante una manovra di rifornimento, provocando il distacco di 4 bombe nucleari e la morte di 7 degli 11 membri degli equipaggi. Ognuna delle bombe nucleari sganciate in mare aveva un potenziale distruttivo 70 volte maggiore di quelle che cancellarono le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki .

Le immagini (che pubblichiamo) del bagno che l’allora ministro dell’Informazione spagnolo, Manuel Fraga, l’ambasciatore statunitense e altre e ad altre autorità locali franchiste fecero poco dopo l’incidente sulla spiaggia di Palomares, per convincere la popolazione che non c’era nessun pericolo di radiazioni, sono rimaste nella memoria collettiva della Spagna.

Ma gli Usa non solo non avevano rispettato la popolazione della zona che – con la complicità attiva del regime franchista – non era stata evacuata o minimamente protetta, ma anche i propri soldati. Un’inchiesta pubblicata dal New York Times nel 2016 rivela che dei 40 soldati che hanno partecipato alla decontaminazione della spiaggia di Palomares dopo la caduta accidentale di quattro bombe termonucleari, «Almeno 21 di loro soffrono di cancro e altri 9 sono già morti per questa stessa malattia».

Anche se non ci fu nessuna esplosione nucleare, in una ricostruzione fatta da Ecologistas en Acción, pubblicato in occasione del 50esimo anniversario della catastrofe si legge riguardo alle bombe che «Una è caduta in mare e un’altra ha visto la sua caduta attutita dal paracadute, mentre le altre due hanno colpito il suolo, il che ha fatto esplodere il loro esplosivo convenzionale e il plutonio che contenevano bruciare e incendiarsi, diffondendosi su tutto il territorio sotto forma di aerosol. Dopo la caduta delle bombe è stata effettuata una rapida operazione di pulizia per rimuovere la contaminazione più superficiale. Lo scopo era quello di ridurre il più possibile la radioattività ambientale, senza troppe complicazioni, impedendo a chiunque di conoscere dettagli sulle caratteristiche delle bombe».

Ma per molto tempo, sia negli ultimi anni della dittatura franchista e poi con i governi democratici, quell’incidente nucleare rimase sepolta nel silenzio istituzionale, anche se nel 2018 il Consejo de Seguridad Nuclear ha pubblicato un elenco delle aree della Spagna con contaminazione radioattiva e in testa a tutte c’è proprio Palomares.

Ora il governo di sinistra spagnolo ha chiesto a Washington di procedere finalmente alla rimozione del suolo contaminato da due delle 4 bombe nucleari statunitensi cadute nel 1966 e che, nonostante il bagno rassicurante del ministro e dell’ambasciatore, avevano disperso il loro carico utile di plutonio e contaminato l’area. Già diversi anni fa Ecologistas en Acción denunciava che «Il territorio di Palomares continua ad essere il luogo più contaminato dal plutonio in Europa» e che «Studi svolti dal Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) Centro per la ricerca energetica, ambientale e tecnologica (CIEMAT) hanno dimostrato che nella zona esiste mezzo chilo di plutonio distribuito su una superficie di terreno contaminato di circa 60 ettari, in quattro aree». Secondo l’associazione ambientalista spagnola, «La contaminazione raggiunge in alcuni punti profondità di 6 metri e, in totale, bisognerebbe rimuovere circa 50.000 metri quadrati di terreno per ripulire il territorio».

Secondo El País , quello di Palomares questo è il più grande incidente nucleare della Guerra Fredda in Spagna e ha irradiato circa 50.000 metri cubi di terreno con mezzo chilo di materiale tossico. Già nel 2015, Madrid e Washington avevano aggiunto un accordo politico non vincolante con il quale gli Usa accettavano di ritirare il terreno radioattivo spagnolo e di trasferirlo nel deserto del Nevada. Ma quel memorandum d’intesa non è stato mai attuato e a Palomares resta la contaminazione.

Secondo Francisco Castejón, fisico nucleare e portavoce di Ecologistas en Acción, «Le radiazioni di Palomares sono diventate di per sé un esperimento. Non dobbiamo dimenticare che uno dei responsabili dei controlli che era il dottor Lanham, noto anche come “Dottor Plutonium”, che stava ottenendo dati sugli effetti delle radiazioni sulle persone colpite, sui soldati e sulla popolazione. Iniettava plutonio nei carcerati… insomma: la verità è che oggi non si sa quale sia stato l’impatto delle radiazioni sulla popolazione in quel momento, perché le cartelle cliniche dei pazienti sono scomparse dall’archivio della vecchia Junta de Energía Nuclear negli anni ‘80. Questi file avrebbero permesso di estrarre informazioni sugli effetti delle radiazioni sulla salute della popolazione locale, ma sono scomparsi. Dopo l’incidente, tra le 150 e le 200 persone all’anno sono passate attraverso la Junta de Energía Nuclear per l’analisi della contaminazione. E i risultati sono stati registrati nei loro file… e ora quei file non esistono più. Non abbiamo idea sul perché siano scompsarsi. Ci è stato semplicemente detto che non sono lì, che sono stati persi. Ovviamente. è abbastanza sorprendente».

Già nel 2016 Castejón riteneva che «Non sia più così pericoloso vivere a Palomares, perché i terreni contaminati sono recintati, ma potrebbe esserlo ancora per due motivi: da un lato, la contaminazione viene dispersa dal vento, dall’acqua e dagli animali che possono entrare e uscire dal terreno recintato… e dall’altro succede che un isotopo di plutonio finisce per trasformarsi in americio 241, che è molto più radiotossico e, con il passare del tempo, il pericolo aumenta. importa, il tempo gioca una partita totalmente contro di noi».

Ora, a più di cinquant’anni dopo la caduta accidentale delle bombe termonucleari, il Ministero degli esteri spagnolo ha presentato una richiesta ufficiale agli Stati Uniti perché avviino la bonifica della terra radioattiva. In realtà la richiesta sarebbe stata avanzata dalla Spagna qualche mese fa alla Segreteria di Stato Usa che ha passato la patata bollente al Dipartimento dell’energia dell’amministrazione Biden.

Le fonti spagnole dicono che da parte di Washington non c’è stata ancora una risposta ma assicurano che l’accoglienza iniziale della richiesta è stata positiva.