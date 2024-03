La radioattività nascosta nei prodotti per l’edilizia

Dal JRC un metodo validato che garantisce edifici più sicuri

[26 Marzo 2024]

I prodotti per l’edilizia, come cemento, calcestruzzo e argilla possono contenere minerali con livelli elevati di radioattività naturale, che possono esporre le persone alle radiazioni. La nuova ricerca “NORMCONSTRUCT – Results of the collaborative assessment experiment for the validation of the precision of CEN/TS 17216”, pubblicata dal Joint Research Centre della Commissione europea (JRC), ha convalidato l’accuratezza e la precisione del metodo di riferimento che verrà utilizzato in futuro per stabilire i livelli di radioattività naturale dei radionuclidi radio-226, torio-232 e potassio-40 nei prodotti da costruzione.

Al JRC spiegano che «Questo fa parte dell’etichettatura di conformità obbligatoria (marchio CE). In futuro i produttori dovranno utilizzare il metodo di riferimento per il marchio CE quando dichiareranno la quantità di radiazioni emesse dal loro prodotto. Un metodo convalidato per determinare i livelli di attività consente a progettisti e architetti di considerare e confrontare la radioattività naturale nei prodotti da costruzione, proteggendo così le persone dagli effetti dell’esposizione a lungo termine a un’elevata radioattività naturale. Il marchio CE garantisce inoltre che il prodotto possa essere commercializzato in tutto il mercato unico dell’Ue senza restrizioni».

Il settore dei minerali da costruzione è la più grande industria estrattiva non energetica dell’UE, con il tonnellaggio più elevato di minerali estratti, il maggior numero di imprese e dipendenti e il maggior fatturato .

La Direttiva Ue sulle norme fondamentali di sicurezza impone a tutti i Paesi Ue di garantire che vengano determinate tutte le concentrazioni di attività di radio-226, torio-232 e potassio-40 nei prodotti da costruzione che destano preoccupazione dal punto di vista della radioprotezione e che le radiazioni risultanti esposizione valutata prima della loro immissione dei prodotti sul mercato.

Il metodo di riferimento, recentemente convalidato dagli scienziati del JRC, che utilizza la spettrometria di raggi gamma a semiconduttore per determinare le concentrazioni di attività (attività massica, espressa in Bq/kg) di radio-226, torio-232 e potassio-40, garantisce che tutti i produttori adottino un approccio coerente. .

Per convalidare la precisione (ripetibilità e riproducibilità) del metodo, gli scienziati del JRC hanno selezionato, vagliato e preparato 6 materiali: cemento, intonaco, calcestruzzo fresato, aggregati e blocchi di argilla espansa, sia in pezzi che in forma fresata. Nell’ambito dello screening, il JRC ha determinato i valori di riferimento dell’attività massica di radio-226, torio-232 e potassio-40 nei 6 materiali, valutando così valutare l’accuratezza e la precisione del metodo.

AL JRC dicono che «Considerando la radioattività naturale nei prodotti da costruzione, gli architetti possono ottimizzare la progettazione degli edifici e ridurre l’esposizione alle radiazioni derivanti dalla radioattività di questi prodotti. Oltre all’attività naturale nei prodotti da costruzione, il calcolo della dose tiene conto della densità e dello spessore del materiale. Il metodo armonizzato per il calcolo della dose di radiazioni, combinato con il metodo di riferimento per la concentrazione di attività, consente di selezionare e combinare i materiali (compresi quelli riciclati) in modo ottimale. La dichiarazione obbligatoria di prestazione consente di progettare e realizzare opere edili in modo tale che, durante tutto il loro ciclo di vita, non costituiscano un pericolo per la salute dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini a causa delle emissioni di radiazioni pericolose. La convalida da parte del JRC aiuta a garantire che il livello di riferimento di 1 mSv all’anno per l’esposizione esterna interna alle radiazioni gamma emesse dai materiali da costruzione, come specificato negli standard fondamentali di sicurezza , non venga superato».

L’European Committee of Standardisation discuterà i risultati della validazione per aggiornare il progetto della norma europea EN 17216. Dopo la sua pubblicazione come norma EN completamente validata, il metodo potrà essere utilizzato come riferimento nelle norme europee armonizzate per i prodotti da costruzione . Sulla base di questi standard, produttori e distributori di prodotti da costruzione possono dichiarare la radioattività naturale nei loro prodotti.