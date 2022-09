International day of clean air for blue skies: l’inquinamento atmosferico non conosce confini (VIDEO)

Il cambiamento climatico e l'inquinamento atmosferico sono una coppia mortale

[7 Settembre 2022]

Nel 2019 l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato una risoluzione che designa il 7 settembre come “International Day of Clean Air for blue skies” e sottolinea l’urgente necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica a tutti i livelli e di promuovere e facilitare azioni per migliorare la qualità dell’aria. Nel 2016, gli scienziati dell’organizzazione mondiale della sanità (Oms) conclusero che l’impatto dell’inquinamento atmosferico si manifesta a un livello molto più basso di quanto si pensasse in precedenza

In occasione dell’International Day of Clean Air for blue skies 2022, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha delineato le misure necessarie per affrontare l’inquinamento atmosferico e garantire un pianeta sano e sostenibile per tutti : «Nel luglio di quest’anno, le nazioni hanno riconosciuto il diritto universale a un ambiente pulito, sano e sostenibile. L’aria pulita è ormai un diritto umano. Un clima stabile è un diritto umano. La natura sana è un diritto umano. Oggi, l’inquinamento atmosferico nega a miliardi di persone i loro diritti. L’aria sporca colpisce il 99% delle persone sul pianeta e i poveri soffrono di più. Soprattutto donne e ragazze che soffrono per dover cucinare e riscaldarsi con combustibili sporchi. I poveri vivono anche in zone soffocate dai fumi del traffico e dell’industria. Gli inquinanti atmosferici causano anche il riscaldamento globale e gli incendi stanno inquinando ulteriormente l’aria. E quando le persone sono esposte all’inquinamento atmosferico e al caldo estremo, il rischio di morte aumenta di circa il 20%. Il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico sono una coppia mortale. In questa terza Giornata internazionale dell’aria pulita per i cieli blu, invito tutti i Paesi a collaborare per combattere l’inquinamento atmosferico. Sappiamo cosa fare: investire in energie rinnovabili e uscire rapidamente dai combustibili fossili; passare rapidamente a veicoli a emissioni zero e modalità di trasporto alternative; aumentare l’accesso a cucine, riscaldamento e raffrescamento puliti; riciclare i rifiuti invece di bruciarli. Queste azioni salverebbero milioni di vite ogni anno, rallenterebbe il cambiamento climatico e accelererebbe lo sviluppo sostenibile. L’inquinamento atmosferico non conosce confini, quindi le nazioni devono lavorare insieme. Monitoriamo l’inquinamento atmosferico, promulghiamo leggi per attuare le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e forniamo piani credibili per ridurre le emissioni di veicoli, centrali elettriche, edilizia e industria. Insieme possiamo ridurre l’inquinamento atmosferico e mantenere le persone e il pianeta sani e sicuri».

Intervistata da UN News, Martina Otto, a capo del segretariato della Clean Air Coalition, ha ricordato che «L’inquinamento atmosferico è stato spesso visto come un problema molto locale, nazionale. Ci sono stati sforzi da parte di molti Paesi per ridurre le emissioni, ma sicuramente non al livello necessario. E poiché gli inquinanti viaggiano nell’aria, e spesso per lunghe distanze, non possiamo risolverlo con misure isolate. E’ l’aria che condividiamo, e questo significa che dobbiamo condividere anche le soluzioni».

Nathan Borgford-Parnell, coordinatore del affari scientifici della Clean Air Coalition. Fa notare che «La qualità dell’aria non è migliorata notevolmente nell’ultimo decennio e l’Oms, utilizzando un processo pluriennale molto rigoroso, lo scorso anno ha pubblicato nuove linee guida sulla qualità dell’aria ambiente, che hanno ridotto il livello in cui il particolato d fine (da 10 micron a 5 micron). influisce sulla salute della metà della popolazione. Alcune popolazioni locali hanno particolari vulnerabilità, legate alle tecnologie che usano per cucinare, per riscaldare le loro case, per i trasporti e al tipo di energia che viene spesso utilizzata. Inoltre, ci sono fattori legati all’età media delle popolazioni, e i giovanissimi e gli anziani sono particolarmente vulnerabili, spesso privi di mezzi e di accesso all’assistenza sanitaria».

La Otto sottolinea che la Clean Air Coalition ha appena concluso la sua terza valutazione per l’Africa: «Abbiamo utilizzato quelle valutazioni regionali per discutere i problemi, e c’è voglia di iniziare a esaminarle e vedremo dove ci porterà. Ma speriamo di vedere molta più cooperazione regionale. Non è più il momento di dare le colpe. Si tratta di guardare insieme le soluzioni, che risiedono nella cooperazione. E’ una questione di sviluppo sostenibile: la stessa cosa che tiene in vita tutti noi respirandola ci fa anche ammalare. Anche perché l’inquinamento atmosferico è un problema che riguarda tutti noi e colpisce in modo sproporzionato coloro che sono più vulnerabili, come ha spiegato Nathan. In tutto questo c’è anche una questione economica e di genere. Ad esempio, l’inquinamento atmosferico potrebbe essere negativo in una certa città, ma il livello di inquinamento dipende molto anche dai quartieri, dove si trovano alcune industrie, dove soffia il vento. Sappiamo che l’inquinamento è in realtà maggiore nei quartieri poveri, quindi c’è un vero problema di ingiustizia ambientale».

Quel che preoccupa di più Borgford-Parnell sui legami tra cambiamento climatico e inquinamento atmosferico è che molte persone non s riconoscono questo collegamento: «Gli incendi sono causati i dall’uomo, eppure alcune persone cercano di comportarsi come se fossero eventi naturali. Ma il precipitoso aumento degli incendi negli ultimi anni e la modellazione che dice che continueremo a vederli aumentare in tutto il mondo in luoghi che non avremmo mai potuto immaginare, ci dimostra che il cambiamento climatico avrà un impatto diretto sul carico di malattie dovute all’inquinamento atmosferico causato dagli incendi. E l’inquinamento atmosferico influisce sul clima: non ci sono inquinanti atmosferici che non influiscono sul clima. Nessuno. Gas serra, aerosol, inquinanti, hanno tutti un impatto sul clima. I legami tra inquinamento atmosferico e cambiamento climatico sono numerosi e in aumento. Tuttavia, il grande vantaggio del fatto che queste cose sono collegate e possiamo tenere insieme i problemi del clima e della qualità dell’aria nelle comunità di salute pubblica e spingerle verso soluzioni che ottengono benefici per tutti. Questo è il forte messaggio di potere della Climate and Clean air Coalition e perché le persone sono state così entusiaste di essere con noi negli ultimi 10 anni.

La Otto ha annunciato che alla 27esima Conferenza delle parti dell’Unfccc che si terrà in Egitto a novembre l’inquinamento atmosferico sarà una parte importante delle discussioni: «Ci saranno una serie di eventi attorno alla questione. Penso che il messaggio stia arrivando a destinazione, nel senso che le persone possono già vederne gli impatti. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci sono molte soluzioni in giro che hanno un senso economico e possono far portare a termine il lavoro. Dobbiamo solo farle dimensionare e metterci la volontà politica. Ad esempio, porre fine alla combustione all’aperto dei rifiuti che consente al metano di fuoriuscire e gestire i rifiuti in modo corretto, il che è anche una cosa di buon senso perché ci sono opportunità economiche in questo processo. Anche la questione dei trasporti, il modo in cui progettiamo le nostre città per ridurre la necessità di trasporto e rendere più facile camminare e andare in bicicletta in sicurezza, riducendo la necessità di opzioni a combustibili fossili guardando per passare a combustibili alternativi. C’è una lunga lista di soluzioni, ma sono molto concrete e in realtà migliorano anche il modo in cui viviamo nelle nostre città».