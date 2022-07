Incendio a Roma, Wwf: rafforzare la tutela dei parchi urbani e delle aree naturali protette

Prevenire le minacce alla salute della natura e dei cittadini

[11 Luglio 2022]

L’incendio di vaste proporzioni sviluppatosi ieri a Centocelle, partito dagli autodemolitori lì ancora presenti, ha messo a rischio persone, abitazioni e preziosi lembi di natura come il Parco Archeologico di Centocelle e il cosiddetto Pratone di Torre Spaccata.

Secondo Raniero Maggini Presidente del Wwf Roma e Area Metropolitana è «Una questione ancora aperta quella degli autodemolitori a Centocelle, che ha mostrato in questa occasione di essere una vera e propria minaccia per la sicurezza della vita dei cittadini, delle loro abitazioni e di preziose aree verdi come il Parco Archeologico di Centocelle e il Pratone di Torre Spaccata. Occorre delocalizzare improrogabilmente gli autodemolitori, chiudendo definitivamente quelli abusivi ed alzando l’asticella, ad oggi troppo bassa, dei parametri che permettano la legittimità ad operare. Si tratta di un’attività che può avere impatti importanti sotto il profilo ambientale e guardare al futuro significa aumentare quegli standard che possano garantire salute dell’ambiente e delle persone».”

Ieri anche un ulteriore incendio nella Capitale, l’ennesimo di una lunga serie, forse come non mai nel cuore vivo della Capitale.

Maggini aggiunge: «Occorre andare a fondo riguardo le cause che hanno favorito la diffusione degli incendi di queste ultime settimane nella Capitale e certamente il Wwf non farà mancare il proprio impegno, anche nelle aule di Tribunale».

Il WWf chiede di perseguire i responsabili di eventuali atti dolosi, ma ricorda che chiede ormai da tempo che Roma ambisca ad essere Capitale Europea della Biodiversità.

Maggini conclude: «Investire nella maggiore tutela di aree naturali protette ed aree verdi delle quali la Città è fortunatamente ricca è un passo importante quanto ineludibile. Una tutela attiva significherebbe allontanare quelle minacce che potrebbero generare gravi rischi per la salute dei cittadini nonché per l’integrità del proprio patrimonio, favorirne la fruizione a tutti e dunque permettere di vigilare con continuità».