Il latitante italiano consulente della start-up emiratina Blue Carbon

Samuele Landi, condannato per bancarotta fraudolenta, ha concluso accordi di credito di carbonio forestale in Africa

[27 Novembre 2023]

La Blue Carbon, che punta a rilevare gigantesche aree forestali e s vendere i crediti di carbonio derivanti dalla loro conservazione nell’ambito di un meccanismo istituito dall’Onu, è presieduta dallo sceicco Ahmed Dalmook Al Maktoum ed ha come consulente Samuele Landi, un 58enne italiano che vive su un’isola galleggiante al largo del Golfo Persico/Arabo,

Come scrive il portale di news ambientali statunitense Climate Home News, Landi «Non è un esperto in silvicoltura, ma – dice – è stato scelto dall’azienda subito dopo il suo lancio, un anno fa, per la sua esperienza tecnologica decennale. A Dubai, Landi è noto come proprietario di un’azienda di sicurezza informatica che progetta telefoni completamente crittografati».

Ma in Italia Landi è ricercato. «E’ stato condannato in due processi separati per un fallimento fraudolento che ha affondato una delle più grandi società di telecomunicazioni italiane e ha lasciato oltre 2.200 persone senza lavoro quasi 15 anni fa – denuncia Climate Home News – Il ruolo consultivo di Landi in Blue Carbon rischia di alimentare preoccupazioni sull’integrità di un’azienda che si propone di diventare un grande attore in un settore già afflitto da rischi ambientali e sociali».

Blue Carbon non ha risposto alle domande inviatele via email da Climate Home News e Landi ha inviato a titolo personale un’e-mail al giornalista autore dell’articolo – Matteo Civillini – e ha accettato una videochiamata nella quale ha respinto la legittimità delle sentenze contro di lui, sostenendo che i giudici italiani che lo hanno condannato erano corrotti.

Civillini ricorda su Climate Home News che «Samuele Landi è stato il fondatore e amministratore delegato di Eutelia, una società italiana che forniva servizi di rete fissa e Internet a milioni di utenti in tutto il Paese all’inizio degli anni 2000. L’azienda, che era cresciuta in dimensioni grazie alle acquisizioni, sembrava destinata a una crescita fulminea. Ma nel 2008 cominciarono ad apparire delle crepe. Sommersa dai debiti, Eutelia ha chiesto al governo di collocare la maggior parte dei suoi lavoratori in un programma di mantenimento del lavoro finanziato dallo Stato mentre cercava di ristrutturare le sue attività. Ma allo stesso tempo, secondo gli atti del tribunale, Samuele Landi e altri alti dirigenti hanno spostato illecitamente fondi per decine di milioni di euro al di fuori di Eutelia e in società di comodo con sede principalmente all’estero.

Eutelia fallì. Quando la polizia italiana intervenne per arrestare Landi a metà del 2010, si era trasferito a Dubai. All’epoca l’Italia non aveva un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti». Landi ha detto a Climate Home News di non essersi trasferito a Dubai per paura di essere arrestato ma perché cercava più libertà.

Landi però da allora non è mai più tornato in Italia e nel 2020 è stato condannato in contumacia a 8 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta e a fine ottobre di quest’anno la Corte d’appello di Roma lo ha ondannato a 6 anni e 6 mesi di carcere una vicenda legata al fallimento di una società legata di Eutelia.

Landi ha detto di aver deferito il primo caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per processo ingiusto. Contro la seconda sentenza farà ricorso alla Corte di Cassazione perché «Non ci sono prove. Non ho rubato un solo euro».

Ma mentre sfuggiva ai suoi problemi legali e finanziari in Italia, Landi fondava la società di sicurezza informatica a Dubai e veniva nominato console generale negli Emirati Arabi Uniti in Liberia dove dice di aver «Sviluppato le relazioni diplomatiche tra il governo della Liberia e quello degli Emirati Arabi Uniti», che negli ultimi anni hanno portato alla costruzione di strade, ospedali e centri sportivi nel piccolo Paese delll’Africa Occidentale. E’ così che è entrato in contatto con la Blue Carbon, accompagnando una delegazione della Liberia a un incontro con lo sceicco Al Maktoum e «Quando hanno costituito la società un anno fa mi hanno chiesto di essere il loro advisor – ha detto Landi a Civillini – Li aiuto con l’informatica. A volte mi chiamano per fare valutazioni su soluzioni informatiche».”

La Liberia è, insieme ai governi di Kenya, Angola, Zimbabwe, Zambia e Tanzania, uno dei Paesi africani che hanno firmato una serie di memorandum d’intesa con Blue Carbon in vista della Cop28 Unfccc che inizierà fra pochi giorni proprio a Dubai, ma Landi ha detto di non essere direttamente coinvolto nei negoziati tra Blue Carbon e Liberia. Gli accordi, non ancora definitivi, potrebbero vedere la Blue Carbon i acquisire il controllo su oltre 30 milioni di ettari di foreste africane. Nello Zimbabwe l’accordo col dispotico governo di Harare riguarderebbe diritti su oltre un quinto del territorio nazionale.

Blue Carbon vuole realizzare programmi di protezione forestale per produrre compensazioni di carbonio su una scala mai vista prima e poi venderle a governi e impreseinquinanti. Blue Carbon vuole scambiare un tipo specifico di credito: gli internationally transferred mitigation outcomes (ITMO), che possono essere utilizzati dai governi per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti nei loro nationally determined contributions (NDC).

Per Alexandra Benjamin, campaigner per la governance forestale di Fern, definisce i piani di Blue Carbon sono «Una nuova corsa all’Africa. Questi accordi, per lo più stipulati sotto un velo di segretezza, non sono solo una cattiva notizia per il clima, ma per la vita e i mezzi di sostentamento delle comunità rurali africane, i cui diritti sono da essi minacciati». Società civile e gruppi indigeni temono che le comunità saranno costrette ad abbandonare le loro terre e recentemente una serie di progetti di compensazione per la protezione delle foreste – non collegati a Blue Carbon – sono stati sospesi dopo accuse di abusi e sfratti forzati .

Inoltre, contrariamente a quanto si propone di ottenere il meccanismo Onu, pochi soldi delle compensazioni finirebbero nelle mani dei governi africani e delle comunità locali.

Infine, si teme che un volume senza precedenti di crediti forestali possa finire per rendere più “ecologiche” le attività dell’industria Oil&Gas senza nessuna significativa riduzione delle emissioni.

Blue Carbon ha ribattuto che questi accordi porteranno «Impatti ambientali vitali» e «Un’ondata trasformativa di opportunità economiche» per i paesi africani che aderiranno. Lo sceicco Al Maktoum ha assicurato al governo cleptocratico ed autoritario dello Zimbabwe che il programma potrebbe portare nel Paese 1,5 miliardi di dollari di finanziamenti climatici e che «Al di là dell’obiettivo immediato della riduzione delle emissioni di carbonio, il cuore di questi progetti sul carbonio pulsa con l’intento di apportare miglioramenti tangibili a livello di base». Poi ha annunciato alla CNN che la Blue Carbon rivelerà maggiori dettagli sui suoi piani di credito di carbonio alla Cop28 di Dubai e che presenterà i suoi accordi come un “progetto” per lo scambio di emissioni di carbonio.

Landi ha detto a Climate Home News di non aver intenzione di partecipare parte alla Cop28 Unfccc. Ma potrebbe farlo la prossima vota come capo di Stato: «Quasi un anno fa – rivela Civillini – si è trasferito su una chiatta ormeggiata nelle acque internazionali al largo della costa araba con l’obiettivo di creare una cosiddetta organizzazione autonoma decentralizzata».

Il latitante italiano consulente di emiri e amico di governanti africani conclude: «L’idea è quella di creare un luogo dove le persone possano stare senza essere sottoposte a matrix. Dove nessuno ti può dire che tipo di insetti o carne finta devi mangiare, che tipo di iniezioni devi fare. Uno Stato libertario è molto importante».

Se non espatriava per motivo giudiziari, uno così avrebbe avuto buone chance di fare il ministro in Italia o in Argentina.