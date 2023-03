Il 61% dei suoli dell’Unione europea è in uno stato malsano

La nova mappa sullo stato di salute e degrado dei suoli in Europa

[14 Marzo 2023]

Le principali caratteristiche del nuovo soil health dashboard sono un dataset sul suolo armonizzato a livello di Unione europea e una nuova metodologia, Si tratta di un nuovo strumento dell’ EU Soil Observatory (EUSO) sviluppato e gestito dal Joint Research Centre (JRC) che supporta l’imminente proposta della Commissione europea per una legge sulla salute del suolo e gli indicatori proposti dalla Soil Mission del programma di ricerca e innovazione dell’Ue Horizon Europe.

Al JRC spiegano che «Questa proposta fa parte della strategia dell’Ue per il suolo per il 2030. Il suo scopo è quello di specificare le condizioni per un suolo sano, determinare le opzioni per il monitoraggio del suolo e stabilire regole favorevoli all’utilizzo e al ripristino sostenibili del suolo».

Per la prima volta è così possibile visualizzare lo stato di salute del suolo in tutta l’Ue e il risultato è abbastanza scioccante: uno sbalorditivo 61% dei suoli dell’Ue si trova in uno stato malsano e al JRC avvertono che « Questa cifra è una sottostima dell’effettiva portata del degrado del suolo, data la riconosciuta mancanza di dati su molti altri problemi di degrado del suolo, come la contaminazione del suolo».

Il valore attuale è in linea con la valutazione principale effettuata per l’istituzione di una Soil Mission, secondo la quale «Il 60-70% dei suoli d’Europa era in uno stato malsano. I tipi più diffusi di degrado del suolo sembrano essere la perdita di carbonio organico del suolo (48%), la perdita di biodiversità del suolo (37,5%) e l’erosione del suolo da parte dell’acqua (32%)».

Inoltre, il soil health dashboard mostra che la maggior parte dei suoli malsani è soggetta a più di un tipo di degrado del suolo.

Il dashboard EUSO sulla salute del suolo si basa su una serie di 15 indicatori dei processi di degrado del suolo che coprono: erosione del suolo, inquinamento del suolo, nutrienti, perdita di carbonio organico del suolo, perdita di biodiversità del suolo, compattazione del suolo, salinizzazione del suolo, perdita di suoli organici e impermeabilizzazione del suolo. Ma il team EUSO presso il JRC fa notare che «In pratica, tuttavia, gli indicatori coprono solo un sottoinsieme dei processi di degrado che interessano i suoli. Speriamo che il dashboard metta in luce le attuali lacune nei dati sul suolo, al fine di guidare una migliore condivisione dei dati e una ricerca mirata».

Una novità del dashboard EUSO e l’utilizzo dell’approccio della convergenza delle prove, che combina spazialmente i dataset per evidenziare l’intensità e la posizione dei processi di degrado del suolo. «La mappa che ne è risultata – dicono al JRC – mostra, per la prima volta, dove convergono le prove scientifiche per indicare le aree che potrebbero essere interessate dal degrado del suolo. In altre parole, fornisce un’indicazione di dove possono trovarsi suoli malsani nell’Ue. Questo è stato reso possibile utilizzando dataset armonizzati a livello Ue, la maggior parte dei quali sono stati sviluppati dal JRC e provenienti dall’ESDAC, l’European Soil Data Centre da lungo tempo operativo, ma anche dall’European Environment Agency e da altre istituzioni. Con il tempo, altri dati verranno aggiunti da fonti diverse».

Un’altra novità è la fissazione di valori soglia per determinare quando i suoli possono essere considerati sani o insalubri. Al JRC spiegano ancora che «Sulla base di una combinazione di stime scientifiche e limiti critici stabiliti, sono state fissate soglie per ogni processo di degrado del suolo. Rappresentano una stima del punto oltre il quale la maggior parte dei suoli può ragionevolmente essere considerata vulnerabile a un determinato processo. Data l’ampia gamma di tipi di suolo, alcune di queste soglie a livello Ue possono comportare grandi incertezze. In futuro, l’accuratezza della mappa del dashboard EUSO verrà migliorata applicando soglie basate a livello locale o offrendo agli utenti la possibilità di creare mappe basate sulle soglie che ritengono più appropriate. Il dashboard EUSO sulla salute del suolo presenta anche l’area di sovrapposizione osservata tra le coppie dei 15 processi di degrado del suolo, evidenziando le associazioni tipiche. Infine, statistiche e mappe vengono presentate per ciascun indicatore attraverso un display interattivo in cui gli utenti possono selezionare il degrado del suolo e la scala a cui sono interessati».

La serie di indicatori, insieme alle soglie che determinano lo stato di salute del suolo, si evolverà in base all’attuazione della prossima legislazione dell’Ue sulla salute del suolo, agli sviluppi scientifici (ad esempio i progetti Soil Mission di Horizon Europe) e al miglioramento dei flussi di dati provenienti dai Paesi Ue. Ulteriori elementi saranno sviluppati per riflettere l’attuazione di strategie politiche e normative specifiche, ad esempio la strategia per il suolo, il piano d’azione per l’inquinamento zero, la strategia per la biodiversità, la strategia farm to forke gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.