Iaea: in un anno 146 incidenti e attività irregolari con materiale nucleare e radioattivo

Sull’ITDB i dati annuali sul traffico illecito di materiale nucleare e altro materiale radioattivo

[5 Aprile 2023]

Secondo la scheda informativa dell’Incident and Trafficking Database (ITDB) dell’International atomic energy agency (Iaea) nel 2022 sono stati segnalati ufficialmente «146 incidenti di attività illegali o non autorizzate che coinvolgono materiale nucleare e altro materiale radioattivo». Le cifre riguardanti gli episodi legati a traffici illeciti o usi dolosi sono rimaste più o meno agli stessi livelli degli ultimi anni.

L’ITDB mira a promuovere lo scambio globale di informazioni su eventi che coinvolgono materiale nucleare e altro materiale radioattivo che sfugge al controllo normativo perché è stato perso, rubato, smaltito in modo improprio o per trascuratezza. I dati dettagliati dell’ITDB sono riservati e possono accedervi solo gli Stati partecipanti e organizzazioni internazionali come l’INTERPOL.

L’ITDB contiene informazioni provenienti da 143 stati aderenti e copre eventi che coinvolgono materiale nucleare, radioisotopi e materiale contaminato radioattivamente come rottami metallici. Gli Stati possono anche segnalare truffe o bufale che si presume riguardano sia materiale nucleare o altrimenti radioattivo. I dati ITDB di quest’anno si basano su rapporti inviati volontariamente da 31 Stati e l’Iaea dice che «In 5 dei 146 incidenti segnalati nel 2022, c’erano informazioni sufficienti per stabilire che si riferivano a traffico o utilizzo dannoso. 3 di questi 5 incidenti riguardavano truffe. Il materiale coinvolto negli altri 2 incidenti legati al traffico è stato sequestrato dalle autorità competenti degli Stati dichiaranti».

Elena Buglova, direttrice della divisione Iaea per la sicurezza nucleare, spiega che «L’ITDB conserva e analizza le informazioni segnalate al fine di identificare minacce e modelli comuni. Analizzando i trend nei rapporti degli Stati, sosteniamo la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e aiutiamo gli Stati a migliorare le loro normative che disciplinano l’uso, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento di materiale nucleare o radioattivo».

Dal 1993 nell’ITDB sono stati registrati in totale 4.075 casi nell’ITDB e 348 di questi casi erano legati al traffico o all’utilizzo dannoso di materiale nucleare e/o radioattivo. L’Iaea dice che «La frequenza di tali incidenti rimane bassa, mentre sono in aumento i casi di tentate truffe che coinvolgono materiale non nucleare che è stato dichiarato nucleare o radioattivo. Inoltre, i trend dell’ITDB mostrano che i furti avvenuti durante il trasporto di materiale nucleare o radioattivo rappresentano quasi il 52% di tutti i casi segnalati dal 1993». Nel decennio precedente i furti erano arrivati quasi il 62%, evidenziando l’importanza costante di rafforzare le misure di sicurezza dei trasporti.

La Buglova conclude: «L’ITDB è attrezzato in modo univoco per aiutare l’Iaea a identificare i trend che indicano vulnerabilità e aree su cui concentrarsi maggiormente. Incoraggiamo tutti gli Stati a segnalare sistematicamente gli incidenti all’ITDB».