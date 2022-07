Goletta dei Laghi: nel Ceresio fortemente inquinati 2 dei 3 punti campionati

Situazioni già note, in corso investimenti per migliorarle

[8 Luglio 2022]

Ben due punti su tre risultati “fortemente inquinati”: questo il bilancio dei campionamenti eseguiti sul Lago Ceresio dal team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi 2022, la campagna estiva dell’associazione ambientalista in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

Nel mirino, come di consueto, canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico

Nel dettaglio, sono stati monitorati due punti in provincia di Varese e uno in provincia di Como: “fortemente inquinati” il punto campionato presso la foce del fiume Telo di Osteno a Claino con Osteno (CO), che ha registrato risultati altalenanti negli ultimi anni (entro i limiti di legge nel 2021, fortemente inquinato nel 2020), e quello campionato presso la foce del rio Bolletta a Porto Ceresio (VA), risultato invece sempre inquinato o fortemente inquinato fin dai primi monitoraggi eseguiti da Goletta dei Laghi nel punto. Entro i limiti di legge, il punto campionato alla foce del torrente Vallone, sempre a Porto Ceresio..

Valentina Minazzi, vicepresidente Legambiente Lombardia, ha commentato: «Sappiamo che si stanno facendo investimenti per migliorare alcune situazioni critiche note da anni, anche attraverso i nostri rilevamenti Speriamo nel prossimo futuro di poter rilevare, con le nostre analisi, un vero cambio di rotta nella situazione delle acque dei laghi e dei loro immissari».

Marco Comolli del circolo Legambiente Valceresio, ha ricordato che «La situazione del Rio Bolletta è nota Sollecitiamo anche quest’anno investimenti e presa di responsabilità da parte degli enti pubblici della Valle per prendere in mano la situazione e arrivare ad un vero cambiamento».

Elena Andreoni, circolo Legambiente Valle d’Intelvi, ha concluso: «Continueremo a monitorare la situazione del Telo, che ha andamento altalenante nelle nostre analisi negli anni: l’anno scorso era nei limiti, oggi fortemente inquinato. Anche in Valle d’Intelvi sono necessarie azioni concrete per trovare una situazione che resti stabilmente positiva. Il torrente Telo rappresenta la responsabilità che anche i territori di montagna devono prendersi nei confronti del Lago».

In mattinata, a Brusimpiano (VA) è stata organizzata un’attività di Beach Litter sul Lago Ceresio, nell’ambito dei Lakes Days promossi da Goletta dei Laghi e dal progetto europeo LIFE Blue Lakes, con il coinvolgimento di volontari e cittadini, per condividere un’esperienza concreta volta alla tutela e alla valorizzazione del lago.