Glifosato: per l’Efsa nessuna area di preoccupazione critica, ma identificate lacune nei dati

Stop Glyphosate: siamo indignati, nuovo via libera al glifosato nonostante le lacune e scandali

[7 Luglio 2023]

Nella sua revisione paritetica della valutazione del rischio del glifosato come sostanza attiva dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), eseguita dalle autorità di 4 Stati membri (che hanno assunto congiuntamente il ruolo di «Stati membri relatori»). «Non ha individuato alcuna area di preoccupazione critica in relazione al rischio che esso comporta per l’uomo, gli animali o l’ambiente». EFSA ricorda che «Una preoccupazione è definita critica quando riguarda tutti gli usi proposti della sostanza attiva oggetto di valutazione (ad esempio, impiego in pre-semina o post-raccolto, ecc.), impedendone così l’approvazione o il rinnovo».

Il glifosato è una sostanza chimica utilizzata in diversi erbicidi, il cui impiego in Europa è sottoposto a una severa regolamentazione. Attualmente il periodo di approvazione dell’uso del glifosato nell’UE termina il 15 dicembre 2023. La valutazione del rischio da parte degli Stati membri e la successiva revisione paritetica dell’EFSA sono state eseguite nell’ambito del processo legislativo previsto per il rinnovo dell’approvazione dell’uso del glifosato in Europa.

Nel 2022 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) aveva effettuato una valutazione dei pericoli posti dal glifosato, in seguito alla quale ha concluso che non soddisfa i criteri scientifici per essere classificato come sostanza cancerogena, mutagena o reprotossica. L’EFSA ha utilizzato la classificazione di pericolo dell’ECHA ed eventuali lacune nei dati individuate sono riportate nelle conclusioni dell’EFSA come «Questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva o questioni rimaste in sospeso. Tra le questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva rientrano la valutazione di una delle impurità presenti nel glifosato, la valutazione del rischio alimentare per i consumatori e la valutazione dei rischi per le piante acquatiche».

Inoltre EFSA ammette che «Tra le questioni rimaste in sospeso vi sono, tra l’altro, la mancanza di informazioni sulla tossicità di uno dei componenti della formulazione di pesticidi a base di glifosato presentata ai fini della valutazione, informazioni che sono necessarie per portare a termine la valutazione del rischio relativo alla formulazione per gli usi rappresentativi. Per questa formulazione non sono emerse indicazioni di tossicità acuta e genotossicità».

Per quanto riguarda la biodiversità, la revisione paritetica ha riconosciuto che «I rischi associati agli usi rappresentativi del glifosato sono complessi e dipendono da molteplici fattori». Inoltre, ha rilevato «La mancanza di metodologie armonizzate e di specifici obiettivi di protezione concordati. Nel complesso, le informazioni disponibili non consentono di trarre conclusioni definitive su questo aspetto della valutazione del rischio e i gestori del rischio possono prendere in considerazione misure di mitigazione».

Come se non bastasse. «Per quanto riguarda l’ecotossicologia, il pacchetto di dati ha consentito un approccio conservativo alla valutazione del rischio, che ha identificato un rischio elevato a lungo termine per i mammiferi in 12 dei 23 usi proposti del glifosato».

Guilhem de Seze, responsabile del dipartimento risk assessment production dell’EFSA, spiega che «La valutazione del rischio e la revisione paritetica del glifosato sono frutto del lavoro svolto da decine di esperti scientifici dell’EFSA e degli Stati membri nell’ambito di un processo che si è protratto per tre anni. Processo che si basa sulla valutazione di molte migliaia di studi e articoli scientifici, oltre a incorporare i preziosi contributi forniti mediante la consultazione pubblica».

Un risultato della revisione paritetica che indigna organizzazioni a eassociazioni, a partire da Corporate Europe Observatory (CEO), che sottolinea: «L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha fornito consigli scioccanti e positiv i per andare avanti con il prolungamento dell’uso del glifosato, l’erbicida più utilizzato in Europa, nonostante una serie di lacune nei dati e problemi in sospeso. Nelle sue conclusioni sottolinea che la potenziale genotossicità delle impurità e la valutazione del rischio per i consumatori sono rimaste incomplete. Il potenziale dei prodotti a base di glifosato di causare neurotossicità per lo sviluppo e danneggiare il microbioma e la biodiversità è chiaramente riconosciuto. Ciononostante l’EFSA propone di proseguire con il processo di approvazione mandando la palla al campo degli Stati membri. L’EFSA, analogamente all’ECHA e alle agenzie nazionali, basa le proprie valutazioni prevalentemente su studi di settore. Il sistema di autorizzazione dei pesticidi dell’UE, profondamente imperfetto, trascura una vasta gamma di studi scientifici indipendenti e sottoposti a revisione paritaria che collegano il glifosato a gravi problemi di salute e ambientali. Molti studi dimostrano che il glifosato è genotossico, neurotossico, danneggia il microbioma intestinale e provoca gravi danni al suolo, alla vita acquatica e alla biodiversità».

Greenpeace European Unit ricorda che «Tra il 2012 e il 2015, le autorità pubbliche hanno plagiato le valutazioni del produttore di glifosato Monsanto (Bayer) sulla letteratura scientifica indipendente sugli impatti del glifosato sulla salute, presentandole come proprie conclusioni. Nel 2017, i giornalisti investigativi hanno rivelato che il fantasma della Monsanto ha scritto una ricerca per promuovere il glifosato come sicuro e per attaccare l’agenzia delle Nazioni Unite per il cancro IARC per averlo classificato come probabilmente cancerogeno per l’uomo. Nel 2020, due ricercatori dell’Istituto di ricerca sul cancro dell’Università medica di Vienna hanno valutato gli studi del settore sulla genotossicità del glifosato presentati alle autorità dell’UE per l’attuale processo di rinnovo, concludendo che la stragrande maggioranza era “non affidabile” o solo “parzialmente affidabile”».

Stop Glyphosate, un’ampia coalizione di ONG e sindacati invita la Commissione europea a proporre un divieto e gli Stati membri a sostenerlo. Il rinnovo dell’autorizzazione per 5 anni nel 2017 era già stato fortemente contestato, compresa un’iniziativa dei cittadini europei (ECI) di successo. Molti politici Ue, come il presidente francese Emmanuel Macron, hanno promesso di utilizzare i 5 anni per lavorare a un’eliminazione graduale. I cittadini europei nel frattempo – espressi in un’altra ECI Save Bees and Farmers, nei food e nel rapporto Future of Europe che i politici devono realizzare.

Il glifosato è un erbicida non selettivo che uccide non solo le erbacce indesiderate, ma tutte le piante, così come alghe, batteri e funghi, con un impatto inaccettabile sulla biodiversità e sull’ecosistema. In una risoluzione del 2016, il Parlamento europeo aveva già sottolineato che «In quanto tale, il glifosato non rispetta l’articolo 4, paragrafo 3, lettera e), punto iii, del regolamento (CE) n. 1107/2009».

Per sostenere questo appello Stop Glyphosate ha lanciato il nuovo sito Web stopglyphosate.eu che fornisce una panoramica delle informazioni e delle procedure scientifiche indipendenti allo stato dell’arte, una piattaforma affidabile e indipendente sul famigerato diserbante. Secondo la coalizione, «Dopo molti anni di dibattito, è evidente che il sistema di autorizzazione dell’Ue non riesce ancora a proteggere la salute umana e l’ambiente, l’obiettivo della legislazione dell’Ue sui pesticidi (regolamento (CE) n. 1107/2009). Il parere dell’EFSA è uno schiaffo in faccia a molti scienziati indipendenti, che dalla valutazione dell’agenzia per il cancro IARC nel 2015 (il legame con il cancro e la genotossicità nell’uomo è ancora valido, hanno pubblicato molti studi scientifici che mostrano la tossicità di glifosato, tuttora l’erbicida più usato al mondo, che rappresenta il 30% di tutto l’utilizzo di erbicidi nell’Ue. E’ anche uno schiaffo a tutti i cittadini, così come a quei responsabili politici che vedono la necessità di proteggere la biodiversità (e il futuro della produzione alimentare), la salute e la sicurezza dei lavoratori agricoli e ridurre l’uso complessivo di pesticidi e il glifosato in particolare [iv] . Un prolungamento del glifosato sarebbe in diretto conflitto con l’obiettivo Ue di riduzione del 50% dei pesticidi delle strategie EU Biodiversity e Farm to Fork (proposta SUR) e della Declaration of Montreal after the COP15 on Biodiversity».

Per Angeliki Lysimachou, head of science and policy di PAN Europe, «Lo scandalo del glifosato continua. La risposta positiva dell’EFSA a procedere nonostante le lacune nei dati e le carenze riconosciute nella valutazione del glifosato, mina la fiducia del’opinione pubblica nelle istituzioni europee che hanno un ruolo nella salvaguardia della salute dei cittadini e dell’ambiente. Sebbene l’EFSA riconosca che i prodotti a base di glifosato possono danneggiare la biodiversità, essere neurotossici e influenzare il microbioma, si astiene dal fornire un parere negativo e sposta invece la responsabilità sugli Stati membri, che non esaminano mai la tossicità umana a lungo termine dei loro prodotti nonostante i requisiti di legge dell’Ue. Finora, siamo profondamente preoccupati per l’intero processo, in cui tutti gli attori coinvolti, non solo l’EFSA, ma anche l’ECHA, i quattro Stati membri relatori e le loro agenzie, non garantiscono gli elevati livelli di protezione previsti dal diritto dell’Ue. Dal cancro, alla neurotossicità, all’impatto sul microbioma, alla salute del suolo, alle api e agli ecosistemi, i nostri regolatori voltano le spalle a tutti i potenziali danni riportati a seguito dell’esposizione al glifosato».

Peter Clausing, scienziato di PAN Deutschland, ha aggiunto: «Come ha dimostrato un recente scandalo chiamato Pestgate, i cittadini dell’Ue non sono protetti dagli effetti neurotossici dei pesticidi. I produttori di pesticidi hanno rifiutato gli studi sulla neurotossicità nella procedura di autorizzazione dell’Ue. E accanto a questa segretezza inaccettabile, la scienza indipendente non è ancora presa adeguatamente in considerazione».

Per Hans van Scharen, ricercatore di CEO, «Questo farà stappare bottiglie di champagne alle multinazionali agrochimiche e ai loro azionisti, ma danneggerà le persone e il pianeta. Le persone sono stufe del glifosato e noi siamo stufi di sentirci dire menzogne. In che modo l’EFSA ha potuto approvare il glifosato sulla base di studi scientifici prima di tutto scadenti e condotti dalle imprese, quando l’IARC e successivamente molti altri scienziati hanno avvertito che è genotossico e probabilmente anche cancerogeno? Per non parlare della biodiversità. Ora vediamo di nuovo quel che già sapevamo: il sistema di autorizzazione dei pesticidi dell’Ue non è adatto allo scopo. Lo scopo è quello di proteggere le persone e l’ambiente. E’ tossico il sistema stesso».

Durissimo anche il giudizio di Greenpeace European Unit: «L’EFSA ha aperto la porta a una rinnovata autorizzazione all’immissione in commercio per il controverso ingrediente erbicida glifosato, una mossa che mette a rischio la salute delle persone. Nonostante le crescenti prove scientifiche che il glifosato può causare il cancro e altri problemi di salute e potrebbe anche essere velenoso per le api, questa è la seconda volta che l’EFSA gli ha dato il via libera, dopo aver aperto la strada alla riapprovazione del mercato già nel 2015. Greenpeace chiede alla Commissione europea e ai governi nazionali di rifiutare la riapprovazione del mercato del glifosato.

Eva Corral, pesticides campaigner di Greenpeace EU, ha concluso: «Per anni le prove della tossicità del glifosato per le persone e l’ambiente si sono accumulate, ma l’autorità europea per la sicurezza alimentare ha deciso ancora una volta di nasconderle sotto il tappeto. La Commissione e i governi dell’Ue hanno il dovere di proteggere le persone e la natura: devono rifiutare la sua nuova approvazione e portare l’agricoltura europea su un percorso sostenibile».