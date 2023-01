Gigantesco incendio di autocisterne in Messico: 1.500 persone evacuate

Brucia una stazione di servizio nello Stato messicano di Nuevo León

[2 Gennaio 2023]

Nel pomeriggio di capodanno, in una una gasera della Col, una stazione di servizio tra Anillo Periférico e Anillo Eléctrico, nella Colonia Valle del Mezquital, nel municipio de San Nicolás de los Garza – Stato di Nuevo León – è scoppiato un incendio che ha distrutto 16 autocisterne e un camion. Le autorità locali e statali hanno istituito un perimetro di sicurezza di 10 isolati e circa 1.500 persone sono state evacuate dai quartieri di Los Naranjos, Balcones del Mezquital e Colonia Aquiles Serdán.

Chi abita nei dintorni dell’impianto dice di aver sentito diverse esplosioni e che la gente è scappata dalle case per mettersi al sicuro.

La Protección Civil del Nuevo León ha riferito che «Circa 15 abitazioni hanno subito danni, soprattutto alle finestre. Si sta lavorando in coordinamento con circa 20 unità di diversi enti, tuttavia le cause che hanno portato a questo incidente sono sconosciute».

Sui suoi social network, l’amministrazione municipale di San Nicolás de los Garza ha riferito che l’incendio è stato circoscritto e poi spento e che “Al momento non si registrano feriti. La Protección Civil valuta il rischio per i residenti delle zone limitrofe e raccomanda per ora di evitare l’area. Vi chiediamo di tenervi aggiornati sui nostri social network».