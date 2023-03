Gas fluorurati: il Parlamento europeo chiede l’eliminazione completa entro il 2050

Accelerare la riduzione degli idrofluorocarburi, transizione più rapida verso soluzioni rispettose del clima

[31 Marzo 2023]

I gas fluorurati – che includono idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo e trifluoruro di azoto – sono potenti gas serra artificiali. Vengono utilizzati in refrigerazione, di condizionamento d’aria, protezione antincendio, pompe di calore, schiume e aerosol. Sono compresi nell’Accordo di Parigi come gas serra da ridurre insieme a CO2, metano e protossido di azoto e rappresentano circa il 2,5 % delle emissioni di gas serra dell’Unione europea.

Il relatore, l’olandese Bas Eickhout dei Verdi/ALE, ha ricordato che «I gas fluorurati non sono ben noti, ma hanno importanti implicazioni per il nostro clima, in quanto sono gas ad effetto serra molto potenti. Nella maggior parte dei casi, le alternative naturali sono facilmente disponibili. Ecco perché abbiamo votato per l’obiettivo ambizioso di eliminare completamente i gas fluorurati entro il 2050 e nella maggior parte dei settori già entro la fine di questo decennio. Stiamo dando un chiaro segno al mercato e una spinta a investire nelle alternative. Molte imprese europee sono già in prima linea in questo sviluppo e ne beneficeranno, grazie alla loro posizione sul mercato e alle opportunità di esportazione».

Il Parlamento europeo vuole prevenire ulteriori emissioni di gas fluorurati, contribuendo così agli obiettivi climatici dell’Ue, garantendo il rispetto dell’emendamento di Kigali e del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Per questo gli eurodeputati hanno adottato, con 426 voti favorevoli, 109 contrari e 52 astensioni, la posizione sulla revisione del quadro legislativo Ue sulle emissioni di gas fluorurati e chiedono «Una riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) sul mercato UeE a partire dal 2039, con l’eliminazione completa del loro consumo e produzione entro il 2050 (allegato VII). Tale obiettivo è in linea con le norme Ue aggiornate sulla neutralità climatica per il 2050».

Per promuovere l’adozione di soluzioni rispettose del clima e garantire certezze ai consumatori e agli investitori, i deputati europei vogliono «Rafforzare i requisiti che disciplinano l’immissione di prodotti contenenti gas fluorurati sul mercato unico Ue (allegato IV)». La proposta prevede «Specifiche date per la graduale eliminazione dei gas fluorurati in settori in cui è tecnologicamente ed economicamente fattibile passare ad alternative, come per la produzione di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, pompe di calore e quadri elettrici».

Inoltre, gli eurodeputati vogliono «Migliorare il monitoraggio del commercio illegale di gas fluorurati e che sia meglio sorvegliato, consentendo alle autorità doganali di sequestrare e confiscare i gas fluorurati a effetto serra importati o esportati in violazione del presente regolamento e in linea con la direttiva sulla criminalità ambientale».