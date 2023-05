Firenze, contro lo smog stop alla circolazione dei diesel più vecchi dal 1 giugno

Da inizio anno progressi insufficienti sul fronte della concentrazione del biossido di azoto in città

[10 Maggio 2023]

Dal primo giugno a Firenze scatteranno i limiti per i diesel Euro 5 più vecchi, quelli immatricolati dal 2009 al 2011, in ampie aree della città.

Il divieto interesserà i viali di circonvallazione dalla Fortezza a Viale Giovane Italia (incrocio con Ghibellina) e, nella direzione opposta, da Viale Amendola (incrocio con Via Fra Giovanni Angelico) fino a Piazza della Libertà, aree già oggetto dei divieti diesel euro 4 attualmente in vigore.

La decisione arriva a valle siglato tra Comune e Regione lo scorso aprile, a valle della sentenza della Corte europea che obbliga a rientrare nei parametri previsti per l’inquinamento atmosferico.

Dall’inizio dell’anno infatti i livelli di concentrazione del biossido di azoto (NO2) in città sono passati dai 53 microgrammi per metro cubo della media degli ultimi 4 anni alle 45 di questo anno, ma il progresso è insufficiente: per rispettare l’accordo tra Comune e Regione avrebbero dovuto scendere almeno a 43.

«I dati ci indicano che l’obiettivo della riduzione sotto la soglia delle concentrazioni di NO2 è a portata, anche grazie alle azioni intraprese in questi mesi (controlli, sostituzione flotta bus circolanti nell’area, campagne di comunicazione) – dichiara l’assessore Andrea Giorgio – Ora abbiamo bisogno della collaborazione di tutte e tutti i cittadini, cercheremo di minimizzare gli impatti dei blocchi sulla vita soprattutto di chi lavora, metteremo a punto nuovi bandi con nuove risorse per il cambio dei veicoli, con le agevolazioni per l’uso delle bici e dei mezzi pubblici».