Divieto di balneazione a Fetovaia, la spiaggia chic delle tartarughe

Il sindaco di Campo nell’Elba chiede interventi e verifiche urgenti per individuare la causa

[8 Settembre 2023]

Il 7 settembre ARPAT ha comunicato al Comune di Campo nell’Elba che le analisi effettuate sui campioni di acqua di mare prelevati nel mare della notissima spiaggia di Fetovaia hanno dato risultati sfavorevoli che rendono l’area non idonea alla balneazione. Quindi, il sindaco di Campo nell’Elba Davide Montauti ha «Ritenuto necessario provvedere a tutela della salute pubblica, all’emissione di divieto di balneazione su tutto l’arenile di Fetovaia in attesa di nuove disposizioni».

Fetovaia è in delle spiagge più chic dell’Elba e nei giorni scorsi è stata teatro della schiusa di 80 tartarughine marine Caretta caretta, le sue acque, di solito limpidissime e che lambiscono il territorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, sono state oggetto di studi internazionali sulle praterie di Posidonia oceanica. La notizia del divieto di balneazione sta facendo quindi molto scalpore, ma il sindaco non aveva alternative. Intanto ha disposto che «Sia effettuato un intervento urgente da parte della Soc. ASA s.p.a al fine di verificare eventuali anomalie ai sistemi di scarico fognario delle attività e/o delle abitazioni civili prospicenti l’arenile di Fetovaia, invitando la Capitaneria di Porto di Portoferraio ed il Raggruppamento Carabinieri Parchi a porre in essere tutte le azioni di controllo di competenza».