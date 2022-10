Convalidate dalla Commissione Ue 1 milione di firme per salvare api e agricoltori

Successo dell’Iniziativa dei cittadini europei :«Un passo storico: l’ambiente non è più nelle mani della lobby chimica»

[12 Ottobre 2022]

L’Iniziativa dei Cittadini europei (Ice) Salviamo api e agricoltori ha superato il traguardo del milione di firme valide, a seguito dell’accettazione dei certificati di 27 Stati membri dell’Ue. Per Slow Food Italia si tratta di «Un successo che dimostra la chiara volontà dei cittadini europei di ridurre l’uso di pesticidi. Il milione di cittadine e cittadini che hanno sottoscritto e firmato l’Iniziativa chiede l’eliminazione graduale dei pesticidi sintetici e il ripristino della natura nelle aree agricole. Come passo successivo, gli organizzatori saranno invitati a intervenire presso la Commissione e, entro tre mesi, si terrà un’audizione al Parlamento europeo per un confronto con i deputati sulle richieste dell’Ice».

L’iniziativa europea per la salvaguardia delle api e degli agricoltori chiede: Eliminazione graduale dell’80% dell’uso di pesticidi sintetici entro il 2030 e del 100% entro il 2035; Ripristino della biodiversità sui terreni agricoli; Sostegno finanziario agli agricoltori per la transizione verso pratiche agroecologiche

Il principale portavoce della Ice e direttore esecutivo di PAN, Europe Martin Dermine, ha sottolineato che «Questa è la settima iniziativa europea di successo e già la seconda contro i pesticidi. È un forte segnale democratico per l’Ue e per i decisori nazionali che devono prendere atto della volontà dei cittadini e allontanarsi dai pesticidi tossici. Gli agricoltori e la scienza hanno dimostrato che l’agroecologia può nutrire il mondo senza sostanze chimiche. È giunto il momento che i nostri politici smettano di ascoltare l’agroalimentare e inizino a lavorare per il futuro dei nostri figli».

Helmut Burtscher-Schaden, vice portavoce della Ice (GLOBAL 2000, Friends of the Earth Austria) ha aggiunto: «In molti Paesi dell’Ue, i ministeri dell’agricoltura sembrano avere una fede malsana nell’agrobusiness o relazioni troppo strette. Pertanto, evitano cambiamenti che libererebbero il nostro sistema alimentare dalla dipendenza dalle sostanze chimiche. Raccogliere 1 milione di firme valide durante la pandemia di Covid è un segnale forte per una transizione verso l’agricoltura rispettosa del clima e delle api».

La notizia giunge proprio in occasione della giornata che la Coalizione CambiamoAgricoltura dedica alla riduzione dei pesticidi con un convegno in corso a Roma e alla vigilia della campagna di sensibilizzazione sull’uso dei pesticidi. La Coalizione italiana evidenzia che «La validazione di oltre un milione di firme supporta la nostra richiesta di adottare metodi produttivi in armonia con l’ambiente e subito. Il nostro invito al prossimo Esecutivo è di dare seguito a queste istanze e agire quanto prima sulla riduzione dell’uso di fitofarmaci in agricoltura. E invece l’Italia è al secondo posto per uso di pesticidi in Europa e per giunta in forte ritardo nell’attuazione della Direttiva UE pesticidi, 2009/128/EC, con il Piano di azione nazionale (Pan) sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari scaduto dal febbraio 2019 e un Piano Strategico Nazionale della Pac post 2022 inadeguato a raggiungere l’obiettivo della riduzione del 62% dell’uso dei pesticidi entro il 2030».

L’iniziativa dei cittadini europei è stata organizzata da Générations Futures (Francia), Global 2000 (Austria), Aurelia Stiftung, BUND e Umweltinstitut München (Germania), Romapsis (Romania) e dalle organizzazioni europee Beelife, Friends of the Earth Europe, Pesticide Action Network PAN Europe, Slow Food International e l’Associazione europea degli apicoltori professionisti. È stata sostenuto da oltre 200 organizzazioni di tutti i paesi dell’Ue, tra cui le organizzazioni Avaaz, Campact, Pollinis, SumOfUs e WeMove.

Le firme con i dati personali formalmente richiesti sono state raccolte in tutti gli Stati membri. Dieci paesi hanno raggiunto la soglia minima stabilita dall’Ue e, insieme al numero totale di firme valide, ne fanno una richiesta ufficiale all’ordine del giorno della Commissione europea e del Parlamento.

Soddisfatti i promotori che parlano di «Un passo storico: l’ambiente non è più nelle mani della lobby chimica. La determinata e chiara voce della società civile segna la fine di un’era in cui le decisioni in materia di ambiente a livello comunitario e nazionale erano dominate dai produttori di sostanze chimiche. Dagli anni Sessanta, la Rivoluzione Verde ha spinto gli agricoltori a utilizzare semi brevettati, alte dosi di fertilizzanti artificiali e una quantità sempre crescente di pesticidi sintetici. Questi fattori rendono l’agricoltura intensiva completamente dipendente dai prodotti agrochimici e dai combustibili fossili. Gli agricoltori fanno la gran parte del lavoro, ma sono i commercianti e l’industria così come i loro azionisti che raccolgono i profitti. Gli organizzatori dell’Iniziativa chiedono una svolta: gli agricoltori meritano un reddito adeguato con prezzi equi e un futuro sano per la loro azienda e la loro famiglia! Il modello di agricoltura chimica ha un prezzo elevato per la società. La biodiversità è al collasso, i suoli perdono fertilità, l’acqua è contaminata, gli agricoltori sono avvelenati e la nostra salute è a rischio dai residui di pesticidi nei nostri alimenti. Il nostro paesaggio è diventato tossico a causa delle monocolture industriali in espansione».

Una vittoria che le associazioni promotrici dell’ Ice) Salviamo api e agricoltorii dedicano a Rachel Carson: «Sessant’anni fa, Rachel Carson pubblicò il suo famoso libro Primavera silenziosa. Ha dato al mondo un avvertimento importante: l’uso di pesticidi porterà a un mondo morto. Pesticidi come il DDT sono stati vietati, ma abbiamo perso l’occasione di prendere “l’altra strada” che Carson descrive nell’ultimo capitolo del suo libro. Invece, i vecchi pesticidi sono stati sostituiti da nuovi, spesso ancora più tossici per gli insetti e l’ambiente rispetto al DDT. Ora siamo al livello degli erbicidi Peak, il mondo non ha mai usato una tale quantità di pesticidi. Sessant’anni dopo possiamo chiaramente vedere la Primavera Silenziosa arrivare con un forte calo delle popolazioni di insetti e uccelli in molte aree. La voce forte dei cittadini dietro la nostra iniziativa dei cittadini europei è un omaggio al lavoro di Rachel Carson. Abbiamo urgente bisogno di un cambiamento di paradigma per fermare questa guerra contro la natura e il sistema della morte. Questo è ciò che chiede un milione di europei. Non vogliamo una Primavera Silenziosa. Vogliamo riportare la vita, i fiori e gli insetti nei campi. Il futuro del nostro cibo dipende da terreni sani che nutrono piante sane e resistono alla siccità. Preservare la biodiversità è l’unica opzione per garantire una produzione alimentare a lungo termine. La scienza è chiara: l’uso continuato di fertilizzanti e pesticidi artificiali porterà a terreni morti e un collasso totale dell’impollinazione e della produzione alimentare. Il cammino verso una sicurezza alimentare duratura e un futuro per i nostri figli, nipoti e generazioni a venire è un mondo in cui viviamo in equilibrio con il nostro ambiente, senza avvelenarlo».