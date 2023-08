Greenpeace Usa: questi due film riecheggiano campagne passate e presenti contro minacce esistenziali molto reali: deforestazione, inquinamento da plastica e annientamento nucleare

Barbie vs Oppenheimer. Plastica e nucleare (VIDEO)

Due universi diametralmente opposti che ci ricordano due minacce esistenziali

[16 Agosto 2023]

“Barbenheimer” è probabilmente l’evento cinematografico dell’anno. Le anteprime simultanee di due blockbuster hollywoodiani di due registi di culto: Barbie di Greta Gerwig, una commedia fantasy rosa e Oppenheimer di Christopher Nolan, un dramma cupo e psichedelico. vanno da meme esilaranti a domande esistenziali. Per la comunità di Greenpeace, questi due film riecheggiano campagne passate e presenti contro minacce esistenziali molto reali: deforestazione, inquinamento da plastica e annientamento nucleare.

Barbie: una lunga storia d’amore con la deforestazione e la plastica

Gerwig’s Barbie è un film divertente e decisamente femminista. E’ divertente e commovente vedere come tutto vada storto in questo universo perfetto quando la Barbie principale, interpretata dall’attrice Margot Robbie, inizia a pensare alla morte. Questa crisi esistenziale vede Barbie intraprendere un viaggio alla scoperta del “mondo reale”: Los Angeles.

Nel VERO mondo reale, Barbie è una bambola di plastica lanciata da Mattel 60 anni fa. La compgnia ha affermato che ogni anno vengono vendute 58 milioni di bambole, ovvero circa 100 bambole al minuto, a delle persone in 150 Paesi. Mentre la Barbie di Gerwig potrebbe preoccuparsi della sua data di scadenza, in realtà molto probabilmente durerà per sempre, persa nelle discariche e buttata nella spazzatura.

Al di là del suo bagaglio (promuovendo un’immagine corporea irrealistica tra le ragazze, mantenendo stereotipi sessisti antifemministi e propagando un particolare standard di bellezza, emarginando le persone di colore ), Barbie ha anche avuto una lunga storia d’amore con la plastica e ne ha conclusa una molto tossica con disboscamento dopo un intervento molto intenso.

Gli investigatori di Greenpeace International avevano scoperto che il produttore di giocattoli Mattel utilizzava imballaggi con materiali forniti da Asia Pulp and Paper (APP), che erano stati denunciati per aver distrutto le foreste pluviali dell’Indonesia. A quel tempo, Mattel aveva promesso di smettere di usare materiali legati alla deforestazione nelle sue confezioni. Una vittoria promettente, un passo avanti contro le aziende di cellulosa e carta che continuano a minacciare alcune delle più grandi foreste pluviali rimaste al mondo .

Poi c’è la non così fantastica “plastica” di Barbie che, nonostante sia servita in pezzi in miniatura, è ancora oggi un grosso problema! Secondo un rapporto delL’United Nations environment programme del 2014, l’industria dei giocattoli utilizza in realtà più plastica nei suoi prodotti rispetto a qualsiasi altro settore. L’anno scorso, i ricercatori americani hanno quantificato quanto costa al clima ogni bambola Barbie. Ogni Barbie da 182 grammi provoca circa 660 grammi di emissioni di carbonio, tra produzione, fabbricazione e trasporto di plastica.

Si tratta di un utile promemoria del fatto che la plastica è solo un combustibile fossile sotto mentite spoglie (il 99% della plastica è prodotto da combustibili fossili, come gas e petrolio da fracking) e che contribuisce al cambiamento climatico durante tutto il suo ciclo di vita. Ecco perché Greenpeace sta continuando a lottare per un ambizioso trattato globale sulla plastica che limiti e riduca gradualmente la produzione di plastica, inclusa una graduale eliminazione della produzione di plastica vergine.

Oppenheimer: il sogno febbrile che ci ricorda l’orrore delle armi nucleari

Alla fine degli anni ’20, J. Robert Oppenheimer era uno dei tanti fisici promettenti che avevano lasciato l’America per studiare in Europa. Ben presto si appassiona alla meccanica quantistica e sogna costantemente quell’altro mondo: quello degli atomi, della materia e delle stelle morte che collassano su se stesse nel silenzio dello spazio.

Oppenheimer non sapeva ancora che avrebbe contribuito a creare la bomba atomica, contribuendo alla morte di centinaia di migliaia di persone. Non era ancora «divenuto morte, distruttore di mondi».

Le armi nucleari sono le armi più distruttive, indiscriminate e mostruose mai realizzate. Nel gennaio 2021 abbiamo celebrato un traguardo importante: il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) è ora parte del diritto internazionale .

Questo nuovo trattato renderà più difficile per i leader mondiali descrivere le armi nucleari come un mezzo legittimo e utile per garantire la sicurezza. Crea una norma globale contro le armi nucleari che, si spera, ci condurrà a un mondo senza nucleare in futuro.

Nell’era del riscaldamento globale la minaccia di un inverno nucleare è tutt’altro che finita: nel giugno 2023, lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ha pubblicato la sua valutazione annuale sullo stato degli armamenti, del disarmo e della sicurezza internazionale, che dimostra che gli arsenali nucleari vengono rafforzati in tutto il mondo.

«Le armi nucleari, sviluppate per vincere le guerre, sono una minaccia di annientamento totale (…) Nessuna società sostenibile è possibile con queste armi continuamente pronte per il massacro indiscriminato». Queste le parole di Kazumi Matsui, sindaco di Hiroshima dal 2011.

L’eliminazione delle armi nucleari è l’unica garanzia che non verranno mai utilizzate. L’energia nucleare e le armi nucleari sono due facce della stessa medaglia. Per porre fine a tutte le minacce nucleari, dobbiamo eliminarle entrambe.

Il finale di un film: Viviamo TUTTI felici e contenti

Quindi, cosa dobbiamo fare se vogliamo vivere felici e contenti? Mentre affrontiamo le crisi climatica, della disuguaglianza e della salute, è chiaro che non c’è un approccio unico, ma c’è un unico motore: l’avidità. E’ necessario e possibile plasmare un futuro equo e sostenibile che metta le persone e del pianeta prima dell’avidità delle corporations e del profitto d’élite.

Costruire un mondo migliore è alla nostra portata e per farlo ci vogliamo tutti.

di Greenpeace USA