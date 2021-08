Incendi, volontari del Wwf individuano due piromani in Campania: arrestati

Le guardie ambientaliste hanno individuato i soggetti intenti ad appiccare un incendio sul monte Tifata, allertando i Carabinieri forestali che sono intervenuti a terra e con un elicottero

[13 Agosto 2021]

La quasi totalità degli incendi che stanno devastando il Paese, seppur con rischi grandemente amplificati dalla crisi climatica in corso, dipendono da mano umana: è spesso molto difficile risalire ai responsabili, ma grazie all’intervento del Wwf due piromani sono stati arrestati ieri in Campania.

Alcuni volontari ed aspiranti guardie Wwf appartenenti al nucleo provinciale di Caserta, nella loro attività di presidio del territorio in supporto alle autorità pubbliche, hanno individuato due soggetti intenti ad appiccare un incendio sul monte Tifata.

Prontamente i volontari hanno allertato i Carabinieri forestali (al numero di emergenza 1515): in zona è subito arrivato un elicottero dell’Arma il cui intervento è stato decisivo per coordinare le squadre a terra e per giungere al fermo dei due soggetti.

«Questo episodio – dichiarano dal Panda nazionale – è la prova di quanto sia importante il ruolo delle associazioni di protezione ambientale e di volontari come le guardie Wwf che grazie ai corsi di formazione offerti dall’associazione sono capaci di operare con efficacia sul territorio, a supporto degli organi dello Stato, per contrastare le illegalità».