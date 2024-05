Il successo inatteso dei verdi britannici nelle elezioni della disfatta conservatrice

I laburisti conquistano seggi ma forse dovranno fare un governo di coalizione con i Vedi e liberaldemocratici europeisti

[6 Maggio 2024]

Mentre i, Partito Conservatore si sta leccando le ferite di un a sconfitta storica alle elezioni locali che sembrano l’annuncio di una disfatta certa alle prossime elezioni politiche, il Partito Laburista vanta una solida vittorie e il partito liberaldemocratico una sostanziosa avanzata, ma il vincitore a sorpresa in molti collegi elettorali è stato il Green Party che sta celebrando una storica vittoria elettorale dopo essere diventato il più grande partito nel Consiglio comunale di Bristol e aver conquistato tutti i seggi disponibili nella circoscrizione elettorale parlamentare target di Bristol Central.

A Bristol, una delle più grandi città inglesi, i Verdi hanno ottenuto 34 seggi, diventando di gran lunga il più grande partito della città e il più grande gruppo di consiglieri verdi mai eletto in un consiglio nel Regno Unito. La co-leader, Carla Denyer, candidata parlamentare al Bristol Central, ha detto che «Bristol Central è diventata totalmente verde. Abbiamo conquistato tutti i 14 seggi del consiglio nella nuova circoscrizione elettorale parlamentare, aprendo la strada alla città per ottenere il suo primo parlamentare verde alle prossime elezioni generali. Come candidata parlamentare per Bristol Central, non vedo l’ora di dare ai Bristoliani un’altra opportunità di fare la storia. Dopo questi clamorosi risultati delle elezioni locali, la gente di Bristol sa che non dobbiamo accettare la solita politica: qualcosa di meglio è possibile se votiamo per farlo».

I Verdi sono diventati anche il gruppo più numeroso nei consigli di Stroud e Hastings, con rispettivamente 22 e 12 consiglieri e hanno vinto le elezioni suppletive nel quartiere di Bunwell, facendo perdere la maggioranza nel Consiglio del South Norfolk che si trova nella nuova circoscrizione elettorale di Waveney Valley, dove il co-leader dei green, Adrian Ramsay spera di diventare il prossimo parlamentare e ha fatto notare che «Nelle ultime cinque elezioni locali in Inghilterra abbiamo visto un aumento di quasi cinque volte nel numero dei consiglieri verdi. Le vittorie e i posti in cui le abbiamo ottenute indicano che siamo sulla buona strada per vedere un aumento simile nel numero dei parlamentari alle prossime elezioni generali. Ma questo non ha un significato solo per le elezioni generali, ma anche per coloro che vivono in aree in cui i Verdi hanno il potere. Ora siamo il partito più grande nei principali comuni inglesi tra cui Hastings, Stroud, East Hertfordshire, Babergh, East Suffolk, Mid Suffolk, Lewes, Folkestone and Hythe, the Forest of Dean,oltre ovviamente a Bristol. Gli elettori si rivolgono sempre più ai Verdi perché offriamo un’alternativa reale, con politiche sensate e pratiche per affrontare questioni locali e nazionali come il costo della vita, la crisi immobiliare, i servizi pubblici sottofinanziati e fatiscenti e il terribile stato del nostro fiumi».

I Verdi inglesi sono stati premiati anche perché – insieme ai liberaldemocratici – chiedono la fine della Brexit e il ritorno del Regno Unito nell’Unione europea e per il loro coerente pacifismo che li porta ad essere a fianco dell’Ucraina contro l’invasione russa e dei palestinesi contro l’occupazione israeliana.

Il Partito conservatore del Regno Unito ha subito la peggiore sconfitta elettorale locale degli ultimi decenni, perdendo più della metà dei suoi seggi nei comuni in Inghilterra e Galles. Il partito laburista ha registrato una forte avanzata anche nei collegi chiave per garantire la vittoria dell’attuale opposizione alle elezioni politiche previste per la fine dell’anno.

I conservatori hanno perso 473 dei 985 consiglieri che avevano, i laburisti ne hanno guadagnato 185, arrivando a 1.140. Anche i liberaldemocratici hanno avuto un grosso successo e ora hanno 521 consiglieri, relegando i conservatori al terzo posto per la prima volta dal 1996. Per i conservatori sembrano essere state le peggiori elezioni locali per i conservatori dagli ultimi anni dell’era di Margaret Thatcher e John Major e hanno perso anche le elezioni suppletive a Blackpool South, dove il laburista Chris Webb ha battuto il conservatore David Jones e il il ​​leader laburista Keir Starmer ha commentato: «Questa vittoria sismica a Blackpool South è il risultato più importante, dimostra che siamo fermamente tornati al servizio dei lavoratori».

A Londra il sindaco Sadiq Khan è stato rieletto per un terzo mandato e ha sottolineato che «I londinesi hanno votato per dare alla loro città un futuro più giusto, più sicuro e più verde».

I conservatori hanno subito una pesantissima sconfitta in una campagna elettorale che i partiti di opposizione sono riuscito ad ancorare ai temi del’inflazione, del costo della vita, dell’edilizia abitativa e sul peggioramento del servizio sanitario nazionale. Il premier conservatore Rishi Sunak ha riconosciuto la disfatta: «E’ deludente perdere consiglieri conservatori bravi e laboriosi», ma ha aggiunto che resterà «Completamente concentrato sul lavoro da svolgere: fornire servizi alle persone in tutto il Paese. Spero che gli elettori rimarranno con noi alle elezioni generali».

Ma quel che si profila fra pochi mesi è una sonora sconfitta dei conservatori e forse un governo di coalizione tra i laburisti e i liberaldemocratici e i verdi, con non pochi problemi per i laburisti che avranno a che fare con due agguerrite forze europeiste e con i green che hanno ormai un programma nettamente più di sinistra di quello del Labour Party.

E i Verdi sono usciti dalle elezioni amministrative finalmente come una forza solida localmente e consolidata nel panorama politico britannico, con guadagni spettacolari in tutto il Regno Unito, da Newcastle a Exeter. Il co-leader dei Verdi, Adrian Ramsay conclude: «Siamo andati a queste elezioni con un numero record di consiglieri verdi. Ne stiamo emergendo con un nuovo record, ancora più alto. Questi risultati record rappresentano un cambiamento epocale nella politica inglese. Gli elettori si rivolgono sempre più ai Verdi perché offriamo un’alternativa reale, con politiche sensate e pratiche per affrontare questioni locali e nazionali come il costo della vita, la crisi immobiliare, i servizi pubblici sottofinanziati e fatiscenti e il terribile stato del nostro fiumi. L’eccellente risultato ottenuto a Bristol si basa sull’enorme passo avanti compiuto lo scorso anno nell’ottenere il controllo del consiglio distrettuale del Mid Suffolk, nell’area in cui mi candiderò a ricoprire la carica di deputato per il nuovo seggio della Waveney Valley. Questo e Bristol Central si uniranno a Brighton e North Herefordshire tra i nostri seggi principali alle elezioni generali. A Nord e Sud, Est e Ovest, i Verdi stanno conquistando la fiducia degli elettori stufi del caos dei conservatori e delle inversioni di rotta dei laburisti. Stiamo vincendo perché il nostro messaggio di speranza viene ascoltato da nuovi gruppi di elettori. In queste elezioni abbiamo sostenuto soluzioni pratiche alla crisi del costo della vita, alla crisi climatica e ai tagli ai servizi pubblici, che hanno chiaramente avuto risonanza tra gli elettori».