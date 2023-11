Il Parco Nazionale chiude alcuni sentieri dell’Isola dell‘isola del Giglio per consentire l’abbattimento dei mufloni

Gli animalisti: denunceremo anche il presidente della Regione

[15 Novembre 2023]

Nei giorni scorsi, Vita da Cani e Rete dei Santuari e Centro recupero ricci La Ninna hanno annunciato che «I cacciatori da alcuni giorni stanno sterminando i mufloni del Giglio a colpi di fucile. Sappiamo che ne sono stati già uccisi 19, la metà circa della popolazione ancora presente nell’isola» e sottolineato che «Affidando l’uccisione ai cacciatori di selezione il Parco dell’Arcipelago Toscano ha trovato il modo di riuscire nel suo spregevole obiettivo, quello di eradicare i mufloni senza farlo direttamente. Ed è la Regione Toscana a permetterlo e ad agevolare il compito mandando i cacciatori». Per questo le due associazioni hanno annunciato una denuncia anche contro il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani «Per disastro ambientale se non fermerà il massacro».

Minacce che non hanno avuto nessun effetto, visto che il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Gianpiero Sammuri (già denunciato più volte dagli animalisti), ha emesso l’Ordinanza n 1 del 15.11.2023 su alcuni sentieri dell’Isola del Giglio che «Disciplina gli accessi alle aree del Parco Nazionale Arcipelago Toscano dove sono in corso le attività per la gestione del muflone, nell’ambito del progetto Life Letsgo Giglio. Infatti, si è reso necessario garantire ai tecnici, impegnati in operazioni molto complesse, un ambiente di lavoro senza disturbo umano. Restano comunque percorribili alcuni sentieri come meglio specificato a seguire. Occorre evidenziare che l’Ordinanza, valida per i presenti mesi autunnali ed invernali, regola l’afflusso a zone impervie ed inaccessibili, salvaguardando le esigenze di coloro che conducano attività agricole o che risiedano nelle aree interessate».

L’Ordinanza è vigente dal 15 novembre al 22 dicembre e dall’8 gennaio al 29 febbraio 2024 e «Vieta a chiunque l’accesso nelle due aree del Parco Nazionale situate nel settore centrale e occidentale/sud-occidentale dell’Isola del Giglio, individuate nella mappa allegata. area 1 – porzione centrale nei pressi della Valle del Molino, limitata a Sud da parte del sentiero 325 e dalla strada carrabile che da Giglio Castello porta a Capel Rosso, con transito consentito esclusivamente lungo il sentiero 309; area 2 – porzione occidentale/sud-occidentale dell’area protetta con esclusione: del tratto a Nord dei sentieri 302 e 302A (considerati quindi totalmente transitabili i due sentieri che portano al Faraglione e alla cala dei Pozzarelli); dell’area prospiciente la zona artigianale presso la Valle dell’Ortana; dell’area posta a monte della strada carrabile che da Giglio Castello porta a Capel Rosso e dei successivi sentieri 304 e 303 fino alla Cala Schizzatoio, nei pressi della Punta del Capel Rosso (il transito rimane consentito lungo strada carrabile che da Giglio Castello porta a Capel Rosso e lungo i sentiero 303 per Punta di Capel Rosso)«

Il divieto esclude il personale di vigilanza, il personale di servizio, gli operatori contrattualizzati dall’Ente parco e impegnati nelle attività di controllo, l’ulteriore personale incaricato e/o autorizzato dall’Ente Parco e gli altri soggetti aventi diritto sulla proprietà dei fondi interessati.