Il nuovo presidente della Lipu è Alessandro Polinori

«Emozione e senso di responsabilità in un momento storico in cui le tematiche della natura e dell’ambiente sono ai vertici delle agende»

[17 Luglio 2023]

Dopo il suo insediamento a Casa Lipu, Parma, la sede nazionale dell’Upupa, il nuovo Consiglio direttivo della Lipu ha eletto all’unanimità Alessandro Polinori presidente dell’associazione. Polinori succede ad Aldo Verner, che ha presieduto la Lipu dal 2019 in un quadriennio ricco di tanti successi.

Il Consiglio direttivo della Lipu ha altresì eletto vice presidenti Cecilia Giorgetti, delegata di Livorno, e Riccardo Ferrari, delegato di Torino, che entrano in Giunta esecutiva assieme al neo presidente nonché ai consiglieri Costante Cavallaro, Michele Mendi e al presidente uscente Verner.

L’avvocato veronese Chiara Tosi è stata infine eletta presidente del Gov – Gruppo di organizzazione del Volontariato della Lipu.

49 anni, umbro ma ostiense di adozione, Polinori è risultato il più votato dai soci della Lipu nelle elezioni del 27 maggio. E’ è attivista della Lipu dall’età di 9 anni, fondatore e a lungo responsabile dell’Oasi Chm – Centro Habitat Mediterraneo, nata alla foce del Tevere, ad Ostia, in un’area degradata e oggi completamente rinaturalizzata. Sociologo dell’ambiente, Polinori ha maturato negli anni esperienze in gestione delle aree protette, campagne di conservazione della natura, educazione e comunicazione ambientale.

Il neo presidente della Lipu ha dichiarato: «Accolgo con gioia ed emozione la decisione del Consiglio consapevole del prestigio di presiedere un’associazione di livello ormai internazionale quale è la Lipu. Questo accade all’indomani dell’approvazione europea della Nature Restoration Law, in una fase storica in cui alla crisi ecologica fa da riscontro il grande rilievo dei temi naturalistici e ambientali, che hanno raggiunto il vertice delle agende politiche globali. La sfida che ci attende è quella di far capire quanto sia essenziale costruire un mondo ricco di biodiversità e, anche per questo, è necessario coinvolgere e conquistare alla causa della natura sempre più persone. Sarà un onore e una grande responsabilità rappresentare l’Associazione in cui sono cresciuto, con il suo straordinario patrimonio umano di volontari, staff e sostenitori. Cercheremo di far volare la nostra Upupa sempre più in alto, per il bene della natura e della gente».