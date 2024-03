Giovedì 28 marzo è ancora allerta meteo gialla su tutta la Toscana

Rischio idrogeologico esteso fino alle 13 di domani, si aggiungono vento e mareggiate

[27 Marzo 2024]

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo di codice giallo, estendendo quella ad ora in corso su tutta la regione.

Come sintetizzano dalla Giunta regionale, l’allerta per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore è valida fino alle 13 di domani, per tutta l’area a nord-ovest; sono stati emessi inoltre un codice giallo per vento esteso a tutta la regione (dalle 10 fino alle 19 di domani) e uno per mareggiate limitato al tratto di costa compreso tra Versilia e foce dell’Arno, isole incluse.

Per la serata di oggi sono attese precipitazioni sparse sul nord-ovest, in particolare sui rilievi. Possibili residui isolati brevi temporali sulle zone orientali. Venti di libeccio con raffiche fino a 60-80 km/h sottovento all’Appennino e in Arcipelago, fino a 50-60 km/h sul litorale. Mari molto mossi o localmente fino ad agitati sulla Gorgona e sul litorale più settentrionale.

Domani è previsto un nuovo peggioramento, in particolare sulle zone centro-settentrionali, con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale. Possibili isolati temporali, più probabili nell’interno. Occasionali colpi di vento e grandinate. Raffiche di vento da sud, sud-ovest, localmente superiori a 100km/h sui crinali, fino a 80-100 km/h sottovento all’Appennino, fino a 70-90 km/h sulla costa e sulle zone collinari e temporaneamente fino a 50-70 km/h in pianura. Dalla tarda mattinata mari agitati a nord di Capraia e sul litorale settentrionale; molto mossi altrove.