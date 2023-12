Shock e terrore a Gaza mentre riprendono i bombardamenti sull’enclave distrutta

L’Onu condanna i crimini di Hamas e dell’esercito israeliano. Gaza è un enorme cimitero sanguinante

[7 Dicembre 2023]

Il segretario generale dell’Onu António Guterres ha espresso il suo profondo rammarico per la ripresa delle operazioni militari a Gaza ma. pur ribadendo che «Nessun luogo è sicuro dagli attacchi» nell’enclave devastata dalla guerra, gli operatori umanitari delle Nazioni Unite hanno promesso di restare e aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno,.

In collegamento video da Khan Younis, James Elder dell’Unicef ha detto ai giornalisti che «Il rumore dei proiettili esplosi poco dopo le 7, ora di Gaza, è stato chiaramente udibile all’ospedale Nasser, nel sud, dove bambini terrorizzati e traumatizzati hanno immediatamente reagito aggrappandosi alle loro madri spaventate. Le bombe sono iniziate solo pochi secondi dopo la fine del cessate il fuoco. La guerra in corso è contro i bambini. Mentre ci avvicinavamo all’ospedale Nasser c’era stato un colpo, un missile, un razzo, qualcosa… I bambini con le ferite della guerra sono ovunque, i bambini con le ferite della guerra sono ancora nei corridoi. Qui si rifugiano centinaia di donne e bambini. Esci dall’unità di terapia intensiva e ci sono famiglie di cinque persone su un materasso per due».

Anche Elder ha ribadito in un’intervista a UN News che «Nessun posto è sicuro a Gaza», descrivendo scene di bombardamento nelle vicinanze dalla sua base nella città meridionale di Rafah e ha invitato i leader coinvolti nel conflitto e che hanno influenza sulla situazione a comprendere che «Consentire la ripresa di questi attacchi significa consentire l’uccisione di sempre più bambini».

Guterres ha scritto su X, ex Twitter, «Sono profondamente dispiaciuto che le operazioni militari siano riprese a Gaza. Spero ancora che sia possibile rinnovare la pausa stabilita. Il ritorno alle ostilità dimostra solo quanto sia importante avere un vero cessate il fuoco umanitario». Poi ha lanciato un appello affinché le parti in guerra tornino al tavolo dei negoziati per concordare un cessate il fuoco di lunga durata per consentire a Gaza gli aiuti di cui c’è disperatamente bisogno.

Il coordinatore degli aiuti di emergenza dell’Onu, Martin Griffiths, ha ricordato che «La scorsa settimana ci ha offerto un assaggio di cosa può accadere quando le armi tacciono. La situazione odierna a Khan Younis è un promemoria scioccante di ciò che accade quando non lo fanno. Nel giro di poche ore le speranze sono state deluse, dopo alcuni giorni di tregua che avevano almeno consentito un aumento delle forniture di base. agli abitanti di Gaza. A quasi due mesi dall’inizio dei combattimenti, i bambini, le donne e gli uomini di Gaza sono tutti terrorizzati. Non hanno un posto sicuro dove andare e hanno ben poco con cui sopravvivere. Vivono circondati da malattie, distruzione e morte. Occorre fare progressi nella consegna degli aiuti e il rilascio immediato e incondizionato dei restanti ostaggi. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario. Abbiamo bisogno che i combattimenti finiscano».

Facendo eco all’appello per la pace, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, si è detto profondamente preoccupato per le dichiarazioni dei leader politici e militari israeliani «Che intendono espandere e intensificare l’offensiva militare. La ripresa delle ostilità a Gaza è catastrofica. Esorto tutte le parti e e gli Stati che hanno influenza sulle parti in guerra a raddoppiare immediatamente gli sforzi per garantire un cessate il fuoco, per motivi umanitari e di diritti umani. Il pieno rispetto e la protezione dei diritti umani dei palestinesi e degli israeliani rimangono di fondamentale importanza. Chiedo la fine immediata delle violenze e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi rimasti. I civili devono essere protetti in linea con il diritto umanitario internazionale. Israele, come potenza occupante, deve garantire che i bisogni fondamentali della popolazione di Gaza, come cibo, acqua e assistenza medica, siano soddisfatti. Ricordo a tutte le parti il ​​loro obbligo di consentire e facilitare il passaggio rapido e senza ostacoli degli aiuti umanitari per i civili bisognosi, in tutta Gaza».

Ma da Gaza Richard Peeperkorn, rappresentante dei Territori palestinesi occupati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito che «I bisogni medici continuano a superare di gran lunga le cure disponibili, con circa 5.000 letti necessari ma solo circa 1.500 a disposizione e solo 51 delle 72 strutture sanitarie primarie ora funzionanti. Il sistema sanitario di Gaza è stato paralizzato dalle ostilità in corso e voglio sottolineare che non possiamo permetterci di perdere altri ospedali o letti ospedalieri». Peeperkorn ha anche evidenziato che uno studio pubblicato su The Lancet «Confermava le statistiche sulla mortalità riportate dalle autorità sanitarie dell’enclave in ottobre. Ad oggi sono morti più di 6.200 bambini, oltre 4.000 donne e circa 4.850 uomini, con oltre 36.000 feriti».

Il quadro della situazione sanitaria a Gaza è devastante: «In un piccolo ospedale di Gaza City, uno dei tre centri traumatologici a malapena funzionanti nel nord dell’enclave, il personale è sopraffatto e i corpi sono allineati nel parcheggio esterno e il pavimento è semplicemente inondato di sangue – racconta Rob Holden, responsabile senior dell’emergenza per l’Oms – L’unico modo per descriverlo è come un film horror. Quando entri lì dentro ci sono pazienti sul pavimento con le ferite più traumatiche che puoi immaginare, potenzialmente traumi sul campo di battaglia. Sapete, ai pazienti viene fornita la migliore assistenza possibile, ma il numero del personale disponibile è relativamente piccolo, molti sono fuggiti con le loro famiglie o sono stati uccisi. Le forniture mediche semplicemente non bastano. Ci sono stati grossi problemi nel far arrivare i rifornimenti anche nel nord di Gaza… mentre entri in ospedale, ti imbatti in corpi di defunti che sono morti all’arrivo in ospedale o durante la loro permanenza in ospedale, allineati fuori , in attesa che i familiari vengano a identificarli. Medici, infermieri, tecnici di laboratorio e ingegneri che tengono in funzione i macchinari e i generatori lavorano 22 ore al giorno solo per fornire il livello di servizio più elementare».

Jens Laerke, portavoce dell’’United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ha detto che «Venerdì I bambini, le donne e gli uomini di Gaza e di Israele si sono svegliati ancora una volta con la guerra. Le parti in conflitto devono proteggere i civili e garantire l’accesso agli attori umanitari per operare in tutta Gaza e in base alle esigenze previste dal diritto umanitario internazionale. Gli aiuti umanitari devono continuare incondizionatamente, gli ostaggi devono essere rilasciati incondizionatamente. Le Nazioni Unite continueranno a restare e fornire cibo, acqua, medicinali e altre forniture essenziali per salvare vite umane».

Thomas White dell’United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) ha confermato che nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, i profughi sono stati nuovamente a fuggire dai bombardamenti aerei israeliani e ha aggiunto sconsolato: «”Le persone chiedono consigli su dove trovare sicurezza. Non abbiamo niente da dirgli».

Circa 1,8 milioni di gazawi vivono ora nel sud di Gaza dopo l’ordine delle forze di difesa israeliane (Idf) i lasciare il nord della Striscia a metà ottobre. L’OCHA ricorda che domenica «L’esercito israeliano aveva designato un’area che copre circa il 20% della città di Khan Younis per l’evacuazione immediata e quest’area era stata segnata in una mappa online pubblicata sui social media. Prima dell’inizio delle ostilità, quest’area ospitava quasi 117.000 persone, ospitava 21 rifugi con circa 50.000 sfollati interni (IDP), la stragrande maggioranza precedentemente sfollati dal nord».

Ieri Türk ha condannato le gravi violenze sessuali commesse dai miliziani di Hamas durante gli attacchi terroristici nel sud di Israele il 7 ottobre e ha respinto le accuse di doppi standard riguardo alla posizione dell’Onu sulla crisi a Gaza, sottolineando di essere stato informato di accuse di violenza sessuale durante l’attacco di Hamas contro le comunità nel sud di Israele.

«Era dolorosamente chiaro che quegli attacchi atroci dovrebbero essere pienamente indagati in modo indipendente, perché questo è ciò che dobbiamo alle vittime». Ma ha anche condannato «Le scene catastrofiche che si sono verificate a Gaza da quando le forze di difesa israeliane hanno iniziato la loro ritorsione. per l’attacco terroristico guidato da Hamas il 7 ottobre».

Türk ha anche fatto notare che «Indagini altrettanto gravi sui diritti umani, come quella sulla presunta uccisione di massa di civili a Bucha, in Ucraina, da parte delle forze russe nell’aprile 2022, hanno richiesto diversi mesi per essere avviate. Lo dobbiamo alle vittime che si conducano indagini serie sulle accuse e che venga fatta giustizia. Il mio ufficio aveva inviato una richiesta a Israele nella seconda settimana di ottobre per consentire l’accesso a un team di investigatori dei diritti delle Nazioni Unite. per svolgere il loro lavoro. Ho ripetuto questo appello e spero che venga ascoltato».

Türk ha ribadito che «Il modello di attacchi che prendono di mira o colpiscono le infrastrutture civili solleva serie preoccupazioni circa il rispetto da parte di Israele del diritto internazionale umanitario e aumenta significativamente il rischio di crimini atroci. Come passo immediato, chiedo un’urgente cessazione delle ostilità. Tutte le parti sono consapevoli di ciò che è realmente necessario per raggiungere la pace e la sicurezza per i popoli palestinese e israeliano; la violenza e la vendetta possono solo portare a più odio e radicalizzazione. L’unico modo per porre fine alle sofferenze accumulate è porre fine all’occupazione e raggiungere la soluzione dei due Stati».

Türk si è detto molto preoccupato per «Le dichiarazioni disumanizzanti e incitanti rilasciate da funzionari israeliani in servizio ed ex di alto livello, nonché da esponenti di Hamas. La storia ci ha mostrato dove può portare questo tipo di linguaggio. Questo non solo è inaccettabile, ma un tribunale competente può considerare tali dichiarazioni, nelle circostanze in cui sono state rilasciate, come incitamento a crimini atroci».

La portavoce dell’UNRWA Juliette Touma è atterrita da quel che sta succedendo: «Penso che abbiamo toccato il fondo e che questo sia un punto di svolta in questa guerra. Sta peggiorando di minuto in minuto; riceviamo continue chiamate SOS da colleghi e amici».

Le ultime informazioni provenienti dall’OCHA parlano di «Bombardamenti israeliani significativamente intensificati dall’aria, dalla terra e dal mare su Gaza da lunedì pomeriggio. Anche il lancio di razzi da parte di gruppi armati palestinesi contro Israele è aumentato».

La Touma conferma che «Ci sono stati intensi combattimenti tra le forze israeliane e i gruppi armati palestinesi, in particolare nella città orientale di Gaza, nel campo profughi di Jabalia, a quanto riferito, a nord, e nelle aree a est di Khan Younis a sud, dove decine di migliaia di le persone hanno cercato la relativa sicurezza dei rifugi dell’UNRWA che sono già molto sovraffollati. Ne sono arrivate solo 60.000 nelle ultime orez

L’aggiornamento dell’OCHA ha rilevato che dozzine di camion umanitari che trasportavano forniture umanitarie e carburante sono entrati dall’Egitto a Gaza martedì, ma che per il terzo giorno consecutivo, il governatorato di Rafah di Gaza è stato l’unico in cui sono avvenute distribuzioni limitate di aiuti. Nell’adiacente governatorato di Khan Younis, «La distribuzione degli aiuti in gran parte si è interrotta a causa dell’intensità delle ostilità. Mentre l’area centrale di Gaza è stata in gran parte disconnessa dal sud, a seguito delle restrizioni imposte al movimento lungo le strade principali da parte delle forze israeliane. L’accesso alle aree a nord di Wadi Gaza si è interrotto il 1° dicembre con la ripresa delle ostilità venerdì scorso, che ha posto fine alla pausa umanitaria durata una settimana».

Oltre all’incombente crisi sanitaria nell’enclave che è il risultato del sovraffollamento e delle condizioni profondamente antigeniche, martedì anche il World Food Programme (WFP) ha avvertito che «La ripresa delle ostilità a Gaza non farà altro che intensificare la catastrofica crisi alimentare che minaccia già di sopraffare i civili. La ripresa dei combattimenti rende quasi impossibile la distribuzione degli aiuti e mette in pericolo la vita degli operatori umanitari».

Infatti, nelle ultime ore si segnalano diversi attacchi e saccheggi della popolazione affamata ai centri di raccolta e distribuzione del cibo dell’Onu nella Striscia di Gaza.

La più grande prigione a cielo aperto del mondo sta diventando un cumulo di macerie insanguinate, un enorme cimitero dove la morte , le malattie e la fame la fanno da padrone.