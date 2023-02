Relatori speciali Onu: «Israele dovrebbe essere ritenuto responsabile di domicidio»

Nei Territori Palestinesi Occupati escalation di sgomberi e demolizioni punitive. «Punizioni collettive severamente vietate dal diritto internazionale»

[14 Febbraio 2023]

Secondo un rapporto presentato da Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi occupati dal 1967, Balakrishnan Rajagopal, relatore speciale sul diritto a un alloggio adeguato e Paula Gaviria Betancur, relatrice speciale sui diritti umani degli sfollati interni, «La comunità internazionale deve agire per fermare la demolizione e l’impermeabilizzazione sistematica e deliberata delle abitazioni, lo spostamento arbitrario e gli sgomberi forzati dei palestinesi nella Cisgiordania occupata».

I relatori speciali dell’Onu ricordano che «Solo nel mese di gennaio 2023, secondo quanto riferito, le autorità israeliane hanno demolito 132 strutture palestinesi in 38 comunità nella Cisgiordania occupata, comprese 34 strutture residenziali e 15 finanziate da donatori. Questa cifra rappresenta un aumento del 135% rispetto allo stesso periodo del 2022 e include 5 demolizioni punitive. La demolizione sistematica delle case palestinesi, la costruzione di insediamenti israeliani illegali e la negazione sistematica dei permessi di costruzione ai palestinesi nella Cisgiordania occupata equivalgono a “domicidio”».

Gli esperti indipendenti dell’Onu hanno ribadito la loro preoccupazione per la situazione a Masafer Yatta, «Dove oltre 1.100 residenti palestinesi rimangono a rischio imminente di sgombero forzato, sfollamento arbitrario e demolizione delle loro case, mezzi di sussistenza, strutture idriche e igienico-sanitarie. Nel novembre 2022, le autorità israeliane hanno demolito una scuola finanziata da donatori a Isfey al Fauqa. Altre quattro scuole della zona sono in fase di demolizione».

I tre relatori denunciano che «Gli attacchi diretti alle case, alle scuole, ai mezzi di sussistenza e alle fonti d’acqua del popolo palestinese non sono altro che i tentativi di Israele di limitare il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione e di minacciare la loro stessa esistenza. Le tattiche israeliane di sfollamento forzato e sgombero della popolazione palestinese sembrano non avere limiti. Nella Gerusalemme est occupata, anche decine di famiglie palestinesi affrontano rischi imminenti di sgomberi forzati e sfollamenti, a causa di regimi di pianificazione territoriale e urbanistica discriminatori che favoriscono l’espansione degli insediamenti israeliani, un atto illegale secondo il diritto internazionale e che costituisce un crimine di guerra».

Gli esperti si sono anche detti allarmati per «L’approvazione da parte del governo israeliano e l’escalation della pratica di sgomberi e demolizioni punitive e altre misure punitive applicate ai presunti autori di attacchi “terroristici” e ai loro familiari, come la revoca dei documenti di identità, dei diritti di cittadinanza e residenza e della sicurezza sociale benefici. Il 29 gennaio, le autorità israeliane hanno annunciato misure per sigillare immediatamente le case delle famiglie di coloro sospettati di aver compiuto gli attacchi del 27 e 28 gennaio a Gerusalemme est occupata, compreso l’attacco all’insediamento di Neve Yacoub il 27 gennaio, che ha ucciso almeno 7 israeliani. Due famiglie dei presunti aggressori sono state sfrattate con la forza dalle loro case e più di 40 persone, inclusi membri delle famiglie, sarebbero state arrestate in relazione agli attacchi. Lo stato di diritto deve prevalere in qualsiasi azione dello Stato contro gli atti di violenza. La sigillatura delle case familiari dei presunti autori di reato e la successiva demolizione delle loro case è una fondamentale mancanza di rispetto delle norme internazionali sui diritti umani e dello stato di diritto. Tali atti equivalgono a punizioni collettive che sono severamente vietate dal diritto internazionale. Ci rammarichiamo che prevalga l’impunità, in particolare per le violazioni dei diritti umani e i potenziali crimini di guerra commessi dalla potenza occupante. E’ giunto il momento che gli organi giudiziari internazionali determinino la natura dell’occupazione israeliana e chiedano giustizia e responsabilità per tutti i crimini commessi nel territorio palestinese occupato».

Gli esperti Onu hanno ripetutamente presentato le loro preoccupazioni al governo di Israele, ma «Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta».