Parlare con i talebani è l’unico modo per salvare il popolo afghano

Il terremoto ha solo peggiorato una situazione economica, umanitaria e climatica che era già catastrofica

[24 Giugno 2022]

Il devastante terremoto che il 22 giugno ha colpito il sud dell’Afghanistan è solo una delle numerose emergenze che deve affrontare il Paese e per da Ramiz Alakbarov, rappresentante speciale facente funzione dell’United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), ha detto al Consiglio di sicurezza dell’Onu che «Il dialogo continuo con le autorità talebane resta l’unico modo per affrontare le sfide in corso nel Paese».

Gli ambasciatori dei Paesi membri permanenti e di turno che fanno parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto e poi hanno ascoltato le relazioni di Alakbarov e di Martin Griffiths, il coordinatore umanitario dell’Onu.

Alakbarov ha aggiornato il Consiglio di sicurezza sulle ultime cifre ufficiali: «Un terremoto mortale ha colpito la provincia di Paktika nelle prime ore del mattino mentre le persone dormivano. Finora, secondo le ultime informazioni che abbiamo ricevuto, quasi 800 persone sono state confermate uccise e più di 1.400 ferite, molte delle quali gravemente, con diverse migliaia di case distrutte e danneggiate. Le operazioni di ricerca e soccorso continuano e si prevede che il numero delle vittime aumenterà ulteriormente nei prossimi giorni, insieme al numero delle comunità colpite. All’indomani della scossa, gli attori umanitari hanno mobilitato una risposta immediata insieme alle controparti delle autorità de facto, con in testa il ministero della difesa, inviando ambulanze, attrezzature mediche, kit per traumi, medicine, squadre sanitarie mobili e forniture di emergenza tra cui tende, coperte, teli di plastica e assistenza alimentare. Nel giro di poche ore sono intervenute anche team di valutazione interagenzia, che sono rimaste in loco per aiutare a coordinare e informare la risposta umanitaria».

Alakbarov ha di fatto chiesto un allentamento del cordone sanitario stretto dall’occidente intornio all’Emirato talebano e ha detto che «Nonostante le difficoltà, continuiamo fermamente a credere che una strategia di impegno e dialogo continui rimane l’unica via da seguire per il bene del popolo afgano, nonché per il bene della sicurezza regionale e internazionale». Anche perché «La situazione dei diritti umani in Afghanistan resta precaria. Nonostante l’adozione di un’amnistia generale e le ripetute assicurazioni da parte delle autorità de facto che viene rispettata, l’UNAMA continua a ricevere accuse credibili di uccisioni, maltrattamenti e altre violazioni nei confronti di individui associati all’ex governo afghano. L’UNAMA continua inoltre a ricevere accuse credibili di violazioni commesse dalle autorità de facto contro individui accusati di affiliazione all’opposizione armata e all’ISIL-KP. Le autorità de facto devono fare di più per prevenire tali violazioni e per dimostrare che quando vengono perpetrate, i trasgressori sono ritenuti responsabili. Le autorità de facto hanno sempre più limitato l’esercizio dei diritti umani fondamentali, come la libertà di riunione pacifica, la libertà di opinione e di espressione, con la repressione del dissenso e la limitazione dello spazio civico nel Paese. Queste restrizioni continuano a essere rivolte in particolare ai diritti e alle libertà delle donne e delle ragazze afgane, limitando il loro coinvolgimento nella vita sociale, politica ed economica. Questi includono soprattutto il divieto di istruzione secondaria per le ragazze e la decisione di imporre la copertura del viso alle donne, cosa su cui è stata informata in dettaglio dall’ex rappresentante speciale del segretario generale Deborah Lyons. Il costo per l’economia di queste politiche è immenso. I costi psicosociali della negazione dell’istruzione, ad esempio, sono incalcolabili. Le donne vengono escluse collettivamente dalla società in un modo unico al mondo».

Per Alakbarov «La crisi economica è forse la questione più importante in Afghanistan, in quanto potenziale motore di conflitto oltre che di miseria. L’economia afgana ha subito una contrazione stimata del 30-40% da agosto; la produzione e i redditi si sono ridotti del 20-30% , mentre si è registrato un calo del 50% nel numero di famiglie che ricevono le rimesse. È possibile che la disoccupazione raggiunga il 40% quest’anno – in aumento rispetto al 13% nel 2021 – e alcune proiezioni indicano che i tassi di povertà potrebbero salire fino al 97% entro la fine del 2022. Ancora più allarmante, l’82% dei le famiglie sono ora indebitate, mentre il deterioramento dell’economia offre poche possibilità di uscire dal debito. Se l’economia non è in grado di riprendersi e crescere in modo significativo e sostenibile, il popolo afgano dovrà affrontare ripetute crisi umanitarie; stimolando potenzialmente la migrazione di massa e rendendo mature le condizioni per la radicalizzazione e il rinnovato conflitto armato».

In un Paese dove un’occupazione infinita per portare la “democratica” si è risolta in una tragica farsa, i problemi sono addirittura peggiorati: «Allo stesso tempo, l’Afghanistan rimane altamente vulnerabile ai futuri cambiamenti climatici e shock geopolitici – ha ricordato il responsabile dell’UNAMA – Questo si aggiunge all’estrema povertà e arretratezza delle aree rurali dell’Afghanistan, dove la produttività è bassa e l’istruzione e i servizi sanitari sono spesso inesistenti. Vorrei essere molto chiaro, questi problemi sono alla radice di tutti i dilemmi socioeconomici e politici che l’Afghanistan ha dovuto affrontare in passato e che sta affrontando ora. Questo deve essere affrontato se si vogliono ottenere risultati sociali ed economici diversi in Afghanistan in un dato momento. Attualmente, l’Afghanistan sta vivendo la sua seconda siccità per anni successivi, mentre emergono altre minacce come inondazioni ed epidemie. Qualunque cosa facciamo, le aree rurali afghane devono ricevere un’attenzione prioritaria con particolare attenzione ai sistemi agroalimentari per prevenire i cicli della fame. Dobbiamo aiutare a guidare una ripresa economica di base che sia ancorata alla creazione di catene del valore e allo sviluppo di collegamenti tra agricoltori e produttori alimentari e mercati locali. Questo, a sua volta, aiuterà a ridurre il lavoro minorile, a migliorare i risultati sanitari e a creare un ambiente favorevole allo sviluppo sociale e al cambiamento. Aprirà anche la strada all’agricoltura sostitutiva per sostituire la coltivazione del papavero, permettendoci di trarre vantaggio dal recente divieto dell’autorità de facto sulla coltivazione del papavero e dei narcotici. Nel farlo, dobbiamo continuare a prestare un’adeguata attenzione allo sgombero di ordigni da guerra ampiamente inesplosi. Il Country Team delle Nazioni Unite sta già implementando tali approcci nelle aree rurali attraverso un approccio territoriale che indirizza il supporto tecnico e finanziario direttamente verso le comunità locali e alle piccole imprese, ripristina le piccole infrastrutture locali e fornisce un sostegno al reddito di base per alcuni dei più vulnerabili nela società. Tuttavia, il finanziamento per questo tipo di attività di ripresa economica è finora minimo. Abbiamo bisogno del vostro supporto».

Sul fronte politico, Alakbarov ha riferito che i talebani continuano ad esercitare un potere quasi esclusivamente su tutto il territorio afghano e che l’emergere e la persistenza di un’opposizione armata è in gran parte dovuto all’esclusione politica. Nel frattempo, l’ambiente di sicurezza generale in Afghanistan sta diventando sempre più imprevedibile: « Stiamo assistendo a scontri tra le forze delle autorità de facto e dell’opposizione politica armata, soprattutto nelle province di Panjshir e Baghlan, nonché attacchi improvvisati con ordigni esplosivi e assassinii mirati contro obiettivi dell’autorità de facto sia da parte dell’opposizione politica armata che dell’ISIL-KP. Gli attacchi dell’opposizione armata contro le autorità de facto sono raddoppiati a maggio rispetto ad aprile. Il numero di attacchi ISIL-KP è generalmente diminuito rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma la loro portata geografica si è ampliata a 11 province rispetto alle 6 precedenti».

A luglio, l’Onu cercherà di promuovere la consultazione e l’inclusione politica e il dialogo con le autorità de facto continuerà. E Alakbarov ha concluso: «Anche se la comunità internazionale e i talebani rimangono distanti sulla questione dei diritti umani, delle donne e politici, ci sono alcune aree in cui possiamo cooperare meglio per migliorare la vita degli afgani e avanzare su questioni di interesse comune come contrastare i narcotici e l’azione contro le mine. Stabilire un’agenda di interessi comuni aiuterà a creare fiducia e ridurre i malintesi. Questo include tipi di assistenza che supportano direttamente i bisogni umani di base, mentre si spostano ove possibile oltre la pura fornitura umanitaria per sostenere i mezzi di sussistenza per gli afgani comuni in base ai bisogni umani di base».

In Afghanistan, operano più di 190 organizzazioni umanitari che cercano di assistere 19 milioni di persone in insicurezza alimentare, 6 milioni dei quali a livello di emergenza «Il numero più alto di qualsiasi Paese al mondo a rischio di condizioni simili alla carestia» ha denunciato Griffiths, che poi ha ricordato che «Lo scorso dicembre, il Consiglio di sicurezza ha adottato una risoluzione che apre la strada agli aiuti per raggiungere gli afgani, impedendo nel contempo che i fondi finiscano nelle mani dei talebani, il che è stato fondamentale per garantire il proseguimento delle operazioni».

Anche se l’intervento umanitario sta raggiungendo numeri record, Griffiths, ha detto che «C’è ancora una lunga collina da scalare» e ha elencato diversi ostacoli per la consegna degli aiuti: «Il sistema bancario formale continua a bloccare i trasferimenti di denaro a causa di un eccessivo de-risking, incidendo così sui pagamenti e causando interruzioni della catena di approvvigionamento. Nonostante gli sforzi per creare una soluzione temporanea per il fallimento del sistema bancario, attraverso un cosiddetto strumento di scambio umanitario, abbiamo assistito a progressi limitati a causa della resistenza, devo dire, da parte delle autorità de facto. Questo è un problema che non si risolverà da solo. Inoltre, le autorità nazionali e locali cercano sempre più di svolgere un ruolo nella selezione dei beneficiari. Stanno anche indirizzando l’assistenza alle persone comprese nelle loro stesse liste di priorità, contrariamente alle promesse fatte ai funzionari delle Nazioni Unite. Inoltre, gli operatori umanitari stanno vedendo maggiori richieste da parte delle autorità talebane di dati e informazioni riguardanti budget e contratti del personale. In particolare, le ONG devono affrontare continue difficoltà nel cercare di assumere personale femminile afgano per determinate funzioni. Ci sono più casi di interferenza oggi rispetto ai mesi precedenti, la maggior parte dei quali vengono risolti attraverso l’impegno con le autorità de facto pertinenti. Ma per ogni problema risolto ne emerge un altro, a volte nella stessa sede con gli stessi reparti. E ora c’è una frustrazione molto più palpabile sentita dalle organizzazioni umanitarie, dalle comunità locali e dalle autorità locali».

Griffiths ha concluso sottolineando la pressante necessità di finanziamenti: «Un piano umanitario da 4,4 miliardi di dollari per l’Afghanistan è finanziato solo per un terzo, nonostante gli impegni di 2,4 miliardi di dollari fatti al lancio a marzo».

Insomma, per salvare gli afghani non bastano né i minuti di silenzio né le lacrime di coccodrillo