Non possiamo voltare le spalle al futuro dell’Afghanistan

La tragica situazione odierna non è solo colpa dei Talebani ma di decenni di abbandono. Le donne relegate ai margini

[16 Agosto 2022]

A un anno dalla ignominiosa fuga delle truppe Usa e Nato dall’Afghanistan che hanno lasciato nuovamente il Paese nelle mani dei Talebani, il coordinatore delle Nazioni Unite nel Paese, Ramiz Alakbarov, descrive i suoi timori per la vita delle ragazze e chiede che alle donne venga consentito di svolgere pienamente il loro ruolo per il rilancio della disastrata economia afgana. Un bilancio impietoso di un intervento dei Paesi occidentali – Italia compresa – che doveva far progredire l’Afghanistan e liberare le donne e che invece ha lasciato un Paese più povero di prima e le donne senza diritti. Ecco cosa scrive Alakbarov sul suo blog:

Poco prima della presa di potere dei talebani nel 2021, ho visitato un orfanotrofio a Kunduz, una città nel nord dell’Afghanistan. Mi si è spezzato il cuore quando ho parlato con una giovane ragazza che aveva perso la sua intera famiglia il giorno prima, a seguito di intensi combattimenti tra le forze di sicurezza nazionale afgane e i talebani.

Sebbene fosse al sicuro da qualsiasi pericolo immediato, avesse accesso a cibo, riparo e altre necessità salvavita grazie al supporto del nostro team delle Nazioni Unite sul campo, sapevo che i suoi bisogni e quelli di altri bambini vulnerabili in tutto l’Afghanistan erano di gran lunga maggiori, e i problemi affrontati dalle loro comunità più complessi.

Da allora, queste sfide sono cresciute in modo esponenziale e i nostri sforzi per costruire un futuro stabile per i bambini come quelli che ho incontrato l’anno scorso a Kunduz sono diventati più impegnativi. Dalla fame alla povertà cronica, l’entità della sofferenza in Afghanistan continua ad aumentare in molte aree, da quando i talebani hanno conquistato Kabul la scorsa estate.

Oltre la metà della popolazione del paese vive attualmente al di sotto della soglia di povertà. Quasi 23 milioni di persone sono insicure dal punto di vista alimentare, molte delle quali gravemente, e più di due milioni di bambini soffrono di malnutrizione. Nel giugno 2022, un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito la regione centrale dell’Afghanistan, uccidendo oltre 1.000 persone e spingendo sull’orlo della fame le comunità già vulnerabili.

Donne relegate ai margini

Sono particolarmente preoccupato per le donne e le ragazze afghane, le cui vite sono cambiate in modo irriconoscibile da quando i talebani sono tornati al potere la scorsa estate. Dal 15 agosto 2021 abbiamo assistito a un significativo regresso dei loro diritti economici, politici e sociali e una preoccupante escalation di politiche e comportamenti di genere restrittivi. Senza diritto all’istruzione, al lavoro e alla libertà di movimento, le donne oggi si trovano sempre più relegate ai margini.

Quando questi sviluppi hanno iniziato ad avvenire l’anno scorso, il nostro team delle Nazioni Unite ha promesso di rimanere e fornire assistenza per il popolo afghano. Sotto gli auspici dell’One UN Transitional Engagement Framework for Afghanistan, il documento di pianificazione strategica generale che guida il lavoro del nostro team delle Nazioni Unite sul campo, siamo stati in grado di salvare vite sostenendo servizi essenziali e preservando i sistemi chiave della comunità.

Solo nei primi 6 mesi di quest’anno, abbiamo raggiunto con una qualche forma di assistenza umanitaria il 94% dei 24,4 milioni di persone bisognose totali. Le famiglie vulnerabili sono state assistite con assistenza alimentare salvavita e di sostegno vitale – dalle razioni di emergenza, al sostegno stagionale, forniture agricole e integratori alimentari – all’assistenza sanitaria, rifugi di emergenza e articoli non alimentari, assistenza per l’igiene e la protezione.

Decenni di abbandono

Eppure, nonostante la nostra risposta senza precedenti, i bisogni in tutto l’Afghanistan rimangono vasti. I tassi di insicurezza alimentare, povertà e debito sono aumentati vertiginosamente da quando i talebani sono tornati al potere la scorsa estate, anche se le radici di questi problemi esistevano molto prima del 15 agosto 2021 dopo decenni di abbandono e sottosviluppo nei principali servizi pubblici e infrastrutture.

Senza l’accesso a questi servizi, tra cui un’assistenza sanitaria solida, un sistema bancario funzionante e un settore agricolo resiliente, le vite degli afgani comuni continueranno a essere in bilico. Il popolo dell’Afghanistan merita un impegno serio e un investimento sostenuto nel proprio futuro, motivo per cui, a un anno dalla conquista del potere da parte dei talebani, stiamo raddoppiando i nostri sforzi per rafforzare i pilastri fondamentali della società afgana, a cominciare dalla sua economia.

Guidati dagli obiettivi stabiliti dal nostro Transitional Engagement Framework, ci concentreremo sulla ripresa dell’economia dal basso verso l’alto, sull’ampliamento della partecipazione economica delle donne e sulla creazione di oltre 2 milioni di nuovi posti di lavoro. Con fonti di reddito più sostenibili, le famiglie saranno meglio attrezzate per uscire da cicli infiniti di fame e ridurre lentamente la loro dipendenza dall’assistenza umanitaria.

Il pieno ritorno delle donne nella forza lavoro è essenziale per trasformare l’economia dell’Afghanistan, motivo per cui stiamo lavorando duramente per sostenere le imprese guidate da donne ed espandere le opportunità di lavoro per le donne in tutto il Paese.

Focus sull’economia agricola

Poiché la maggior parte delle persone in Afghanistan vive in zone rurali, dobbiamo concentrare un’attenzione particolare sul sostegno dell’economia agricola rafforzando i sistemi agroalimentari e sviluppando legami più forti tra agricoltori, produttori alimentari e mercati locali.

Il nostro team delle Nazioni Unite sta già implementando questi approcci nelle aree rurali dell’Afghanistan, comprese alcune delle regioni colpite dai recenti terremoti. Visitando questa zona nel sud-est dell’Afghanistan all’inizio di questo mese, uno dei giovani che ho incontrato mi ha dato un biglietto scritto a mano che elencava le richieste immediate per il suo villaggio: acqua pulita, case, istruzione, salute, strade e lavoro. Il messaggio all’Onu era chiaro: sostienici ora con queste semplici richieste e potremo sostenere meglio noi stessi attraverso le incertezze del futuro.

Mentre andiamo avanti, continueremo a lavorare per migliorare la vita delle persone in Afghanistan, comprese donne e ragazze. Quando i talebani sono tornati al potere la scorsa estate, abbiamo rapidamente intensificato la fornitura di servizi sanitari, educativi e di protezione essenziali per donne e ragazze. Abbiamo ampliato questo supporto negli ultimi mesi, aprendo nuovi spazi sanitari adatti alle donne a Kabul per un maggiore accesso al supporto psicologico; potenziare i team sanitari mobili per raggiungere le donne e i bambini più vulnerabili colpiti dai terremoti e implementare più programmi di formazione per le donne sfollate e rimpatriate attraverso i nostri centri di emancipazione.

Qualsiasi siano le incertezze che ci attendono, metteremo i bisogni delle donne e delle ragazze al centro dei nostri sforzi di recupero e lavoreremo ogni giorno per garantire che tornino al lavoro, tornino a scuola e possano riprendere il loro diritto a vivere libere e vite uguali.

Ripensando a questo giorno dell’anno scorso, sono orgoglioso del supporto che il nostro team delle Nazioni Unite ha fornito al popolo afghano e degli sforzi che abbiamo compiuto per impedire che alcuni degli scenari peggiori che temevamo si verificassero.

Profondamente commosso e motivato dalle realtà di base, guardo alle sfide future e ribadisco la nostra missione di garantire che ogni persona in Afghanistan, compresi i bambini come la ragazza di Kunduz, possa pianificare e avere un futuro dignitoso, ben oltre l’odierna lotta per la sopravvivenza.

di Ramiz Alakbarov