Nella Palestina occupata record di vittime: nel 2023 uccisi più di 200 palestinesi e 30 israeliani

Tra i morti molti minorenni. L’Autorità Palestinese al collasso economico

[22 Agosto 2023]

Mentre, giustamente. si contano ogni bomba e ogni vittima della guerra in Ucraina, praticamente alla stessa distanza dall’Italia gli israeliani fanno come e peggio dei russi in Ucraina, lo fanno da più di 70 anni, impadronendosi di territori non loro che hanno occupato con la forza, fregandosene della (tiepida e tremebonda) condanna internazionale e uccidendo bambini e donne in territory invasi, occupati, annessi e colonizzati. La reazione dei palestinesi sembra ormai dettata solo dalla disperazione di un popolo abbandonato alle decisioni del suo occupante. E’ il terribile – e ordinario – quadro che è emerso nuovamente dalla relazione dell’inviato Onu per il Medio Oriente, Tor Wennesland, presentata ieri al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Wennesland ha definite preoccupanti i trend che ha visto continuare negli ultimi mesi in tutto il Territorio Palestinese Occupato (TPO): «Palestinesi e israeliani vengono uccisi e feriti in violenze quasi quotidiane, anche poche ore prima di questo briefing, quando un altro attacco mortale ha ucciso un israeliano in Cisgiordania. Questa violenza è alimentata ed esacerbata da un crescente senso di disperazione per il futuro. Mentre le parti hanno intrapreso alcune azioni per stabilizzare la situazione sul terreno, i passi unilaterali, tra cui la crescita e la demolizione degli insediamenti, continuano, così come le operazioni israeliane nell’Area A, l’attività militante palestinese e la violenza dei coloni. La mancanza di progressi verso un orizzonte politico che affronti le questioni fondamentali che portano al conflitto ha lasciato un vuoto pericoloso e volatile, riempito dagli estremisti di entrambe le parti. Siamo molto lontani dai sentimenti prevalenti quando l’Accordo di Oslo fu firmato 30 anni fa, il 19 agosto».

Wennesland ha tracciato un terribile bilancio delle ultime settimane, morti che ormai non meritano più nemmeno un trafiletto su un giornale o 10 secondi in TV. ra il 25 luglio e il 15 agosto, 16 palestinesi, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi e 59 palestinesi, tra cui 6i donne e 137 bambini, sono stati feriti dalle forze di sicurezza israeliane (Israeli security forces – ISF) nella Cisgiordania occupata, durante manifestazioni, scontri, perquisizioni e operazioni di arresto, attacchi e presunti attacchi contro israeliani e altri incidenti. Un altro palestinese è stato ucciso e altri 8, tra cui un bambino, sono stati feriti da coloni israeliani o altri civili in attacchi con armi da fuoco, lancio di pietre e altri incidenti.

Secondo fonti israeliane, un membro delle forze di sicurezza israeliane è stato ucciso e 9 israeliani, tra cui una donna e un bambino, sono stati feriti dai palestinesi in attacchi di fuoco, lancio di pietre e altri incidenti.

Come nei mesi precedenti, molte vittime palestinesi in Cisgiordania si sono verificate nel contesto delle operazioni e degli scontri con gli israeliani nell’Area A. Il 26 luglio e dall’11 al 15 agosto, 5 palestinesi, tra cui un 16dicenne e un 17ciassettenne , sono stati uccisi dalle ISF nei campi profughi vicino a Nablus, Tulkarem e Gerico. Le ISF hanno anche ucciso 3 palestinesi il 6 agosto, tra cui un ragazzo di 15 anni, vicino a Jenin quando le ISF hanno aperto il fuoco sul loro veicolo. Secondo una dichiarazione delle agenzie di sicurezza israeliane, i tre intendevano compiere un imminente attacco contro gli israeliani. Tutti sono stati rivendicati come membri da gruppi militanti palestinesi. In un altro incidente, il 26 luglio, un ragazzo di 13 anni è morto a causa di un ordigno esplosivo artigianale a Qalqilya.

Anche i palestinesi hanno effettuato attacchi o presunti attacchi contro gli israeliani. Il 25 luglio, 3 palestinesi rivendicati da Hamas hanno aperto il fuoco contro un posto di blocco israeliano vicino alla comunità di Mount Gerizim, nel nord della Cisgiordania, e sono stati colpiti e uccisi dalle ISF. Il 1° agosto, un palestinese ha sparato e ferito 6 israeliani in un centro commerciale nell’insediamento di Ma’ale Adumim, prima di essere ucciso dalle ISF. Lo stesso giorno, le ISF hanno sparato e ucciso un ragazzo palestinese di 15 anni che avrebbe tentato di accoltellare due soldati israeliani vicino a un insediamento, a sud di Hebron. Il 5 agosto, un palestinese di Jenin ha sparato e ha ucciso un poliziotto municipale a Tel Aviv, prima di essere ucciso da un secondo poliziotto.

Passando alla violenza legata ai coloni, il 2 agosto una guardia israeliana dell’insediamento di Ofra ha ferito a morte un palestinese di 17 anni dopo che, secondo quanto riferito, aveva lanciato una molotov contro l’insediamento. Il 4 agosto, coloni israeliani armati del vicino avamposto di Ramat Migron si sono avvicinati al villaggio di Burqa vicino a Ramallah, provocando scontri con i palestinesi con lanci di pietre. I coloni hanno sparato proiettili veri, uccidendo un palestinese di 19 anni e ferendone un altro; un israeliano è stato ferito dal lancio di pietre da parte dei palestinesi. La polizia israeliana ha arrestato due israeliani perché sospettati di coinvolgimento nell’omicidio; sono stati arrestati anche 6 palestinesi. Due giorni prima, i coloni dello stesso avamposto avrebbero installato una tenda e pascolato le pecore su un terreno privato palestinese vicino al villaggio.

Mentre la violenza cresce a spirale, l’inviato Onu per il Medio Oriente ribadisce ancora una volta che «Tutti gli autori devono essere ritenuti responsabili e assicurati rapidamente alla giustizia. La violenza contro i civili, inclusi gli atti di terrore, è inaccettabile e deve essere condannata e respinta da tutti. Le forze di sicurezza devono esercitare la massima moderazione e usare la forza letale solo quando strettamente inevitabile per proteggere la vita».

Ma la situazione sembra andare nella direzione opposta: il 3 agosto la Corte Suprema israeliana ha respinto una petizione per lo smantellamento di un avamposto istituito nell’ex insediamento di Homesh, nel nord della Cisgiordania, evacuato nell’ambito della Legge sul Disimpegno del 2005. L’avamposto era stato istituito a marzo, dopo di un emendamento a quella legge da parte della Knesset israeliana, revocando il divieto agli israeliani di entrare nell’area. Il 7 agosto, il Comitato di pianificazione del distretto di Gerusalemme ha avanzato piani per circa 2.000 unità abitative negli insediamenti di Nof Zion e Ramat Alon a Gerusalemme est. Il 14 agosto, le forze di sicurezza israeliane hanno demolito 4 strutture in un avamposto vicino all’insediamento di Kokhav Hashahar in Cisgiordania.

Wennesland ha ricordato che «Tutti gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale e rappresentano un ostacolo sostanziale alla pace».

Ma le autorità israeliane hanno demolito, sequestrato o costretto i proprietari a demolire 58 strutture di proprietà palestinese nell’Area C e 6 a Gerusalemme Est, sfollando 28 palestinesi, tra cui 14 bambini. Le demolizioni sono state eseguite a causa della mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele, che per i palestinesi sono quasi impossibili da ottenere. Il 17 agosto, una scuola elementare palestinese a Ein Samiya, frequentata da un’ottantina di alunni, è stata demolita pochi giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico – la terza demolizione di questo tipo nell’ultimo anno.

Wennesland ha chiesto alle autorità israeliane di «Porre fine alla demolizione delle proprietà di proprietà palestinese e allo sfollamento e allo sgombero dei palestinesi, e ad approvare ulteriori piani che consentirebbero ai palestinesi di costruire legalmente e soddisfare le loro esigenze di sviluppo».

E il governo di estrema destra israeliano sta strozzando economicamente sempre di più i Territori Palestinesi: a luglio ha posto fine alle ulteriori detrazioni mensili di circa 14 milioni di dollari USA dalle entrate di sdoganamento palestinesi iniziate a febbraio. Ogni mese continuano a essere trattenuti circa 14 milioni di dollari, in linea con una legge israeliana che impone di trattenere quanto secondo Israele l’Autorità palestinese (AP) paga agli autori di attacchi contro israeliani o alle loro famiglie. Lo status fiscale dell’AP è disastroso con un deficit previsto di oltre 370 milioni di dollari per il 2023. Le misure di austerità hanno portato a riduzioni significative degli stipendi dei dipendenti pubblici e dell’assistenza sociale. Intanto, la carenza di fondi continua a limitare la capacità delle agenzie delle Nazioni Unite di fornire servizi cruciali ai palestinesi. Per arrivare alla fine dell’anno, l’ United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) necessita urgentemente di 75 milioni di dollari per mantenere l’assistenza alimentare a 1,2 milioni di palestinesi di Gaza, mentre il World Food Programme necessita di 41 milioni di dollari per ripristinare le sue operazioni nei TPO. Dopo 8 mesi, l’appello umanitario 2023 per i palestinesi in tutti i TPO è finanziato per poco più del 30%.

Per questo Wennesland ha detto: «Incoraggio gli Stati membri a mantenere e aumentare i loro finanziamenti alle agenzie delle Nazioni Unite e ai partner umanitari per garantire che possano continuare a fornire servizi vitali sul campo».

Il 30 luglio, il presidente dell’AP Mahmoud Abbas ha presieduto una riunione dei segretari generali delle fazioni palestinesi a El Alamein, in Egitto, convocata dopo la grande operazione militare israeliana a Jenin. Hanno partecipato anche leader di Hamas e di altre fazioni palestinesi, ma non la Jihad islamica palestinese. Successivamente, Abbas ha chiesto l’istituzione di un un comitato per completare il dialogo sulle questioni discusse e per «Porre fine alle divisioni e raggiungere l’unità nazionale palestinese». Il 10 agosto, con un decreto presidenziale, Abbas ha destituito 12 dei 16 governatori dell’AP e ha istituito un comitato per selezionare i candidati a sostituirli. Il 14 agosto, dopo un incontro consultivo organizzato da Hamas, il movimento islamista ha accolto con favore l’appello delle fazioni palestinesi a tenere elezioni locali a Gaza.

E proprio a Gaza – la più grande prigione all’asperto del mondo – la cessazione delle ostilità ha continuato a reggere. Ma Wennesland avverte che «Tuttavia, la situazione umanitaria rimane disastrosa. Il periodo in esame ha registrato carenze di elettricità superiori al normale, fino a 12 ore al giorno, a causa della mancanza di capacità per soddisfare la crescente domanda durante l’estate. Il 1° agosto, la centrale elettrica di Gaza ha aumentato la fornitura di elettricità di quasi due ore al giorno grazie a ulteriori finanziamenti del Qatar». Le interruzioni di corrente hanno scatenato proteste popolari per le condizioni di vita rivolte contro le autorità di Hamas, con migliaia di palestinesi che sono scesi in piazza il 30 luglio. Le immagini video delle forze di sicurezza di Hamas che picchiano i manifestanti sono circolate ampiamente. Le proteste sono state accompagnate da contro-proteste guidate da Hamas contro il regime di chiusura israeliano. In violazione della legge palestinese e degli obblighi internazionali dello Stato di Palestina, a Gaza 7 civili sono stati condannati a morte per collaborazione con Israele dopo che una corte d’appello militare di Hamas aveva confermato o rafforzato precedenti condanne. L’Onu si oppone all’imposizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.

Nel Golan, il cessate il fuoco tra Israele e Siria è stato generalmente mantenuto. Tuttavia, la situazione è rimasta instabile a causa delle continue violazioni dell’Accordo sul disimpegno delle forze del 1974 da parte di entrambe le parti.

In Libano, violenti scontri nel campo profughi palestinese di Ein el Hilweh tra Fatah e fazioni islamiste hanno provocato almeno 13 vittime, con oltre 50 feriti. E Wennesland ha fatto eco al coordinatore speciale per il Libano nell’esortare tutti a esercitare moderazione e a evitare ogni ulteriore violenza: «Mentre le tensioni lungo la Linea Blu continuano, anche per quanto riguarda l’area contesa di Shab’a Farms e Ghajar, esorto i leader politici in Libano e Israele ad astenersi dalla retorica incendiaria. Esorto inoltre le parti a continuare il loro stretto impegno con UNSCOL e UNIFIL per disinnescare le tensioni ed evitare qualsiasi escalation, oltre a sostenere i rispettivi obblighi ai sensi delle risoluzioni 1559 (2004) e 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza».

Quello di Wennesland è un bilancio tragico: «Dal mio ultimo briefing, abbiamo assistito a una continuazione della traiettoria negativa che ha segnato questo conflitto per troppo tempo. La violenza continua in ripresa, con oltre 200 vittime palestinesi e quasi 30 israeliane in Cisgiordania e Israele finora quest’anno, superando già le cifre annuali del 2022 e la cifra più alta dal 2005. L’espansione degli insediamenti continua senza sosta. La fragilità della situazione fiscale dell’Autorità Palestinese, aggravata dalla carenza di finanziamenti che devono affrontare le principali agenzie delle Nazioni Unite, minaccia di peggiorare la situazione dei palestinesi più vulnerabili. Mentre dobbiamo concentrarci con urgenza sull’affrontare le questioni più critiche e sull’allentamento della situazione sul campo, non possiamo ignorare la necessità di ripristinare un orizzonte politico. Le Nazioni Unite rimangono fermamente impegnate a sostenere le parti per raggiungere la fine dell’occupazione e l’istituzione di una soluzione a due Stati, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e gli accordi precedenti».