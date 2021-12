Nel 2022 serviranno aiuti di emergenza per 274 milioni di persone, il 17% in più

OCHA: «La crisi climatica sta colpendo per prime e in modo peggiore le persone più vulnerabili del mondo»

[2 Dicembre 2021]

Secondo il rapporto “2022 Global Humanitarian Overview (GHO)” presentato oggi dall’United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), i bisogni umanitari continuano ad aumentare e « Nel 2022 un totale di 274 milioni di persone in tutto il mondo avranno bisogno di aiuti di emergenza e protezione nel 2022», un aumento del 17% rispetto al GHO 2021.

Il GHO 2022 stima che «Saranno siano necessari 41 miliardi di dollari per fornire soccorso e protezione ai 183 milioni di persone più bisognose» e il capo umanitario dell’Onu, Martin Griffiths ha evidenziato che «La crisi climatica sta colpendo per prime e in modo peggiore le persone più vulnerabili del mondo. I conflitti che prolungati continuano e l’instabilità è peggiorata in diverse parti del mondo, in particolare in Etiopia, Myanmar e Afghanistan. La pandemia non è finita e i Paesi poveri sono privati ​​dei vaccini. Il mio obiettivo è che questo appello globale possa in qualche modo ridare un barlume di speranza a milioni di persone che ne hanno disperatamente bisogno».

Più dell’1% della popolazione mondiale è sfollata. La povertà estrema è di nuovo in aumento. Dato che le disuguaglianze di genere e i rischi per la protezione sono aumentati, nella maggior parte delle crisi sono donne e ragazze a soffrire o di più e l’OCHA avverte che «La carestia rimane una prospettiva terrificante per 45 milioni di persone in 43 Paesi».

A lanciare l’allarme sono anche gli operatori umanitari in prima linea di circa 120 organizzazioni della società civile – quasi 100 delle quali con sede in Paesi duramente colpiti dalla fame – che in una lettera congiunta pubblicata oggi esortando i leader mondiali a «Finanziare pienamente la risposta necessaria per prevenire la carestia a livello globale e affrontare le principali minacce che causano l’insicurezza alimentare: conflitti, crisi climatica, Covid-19 e shock economici».

Nel 2021, le organizzazioni umanitarie hanno intensificato i loro sforzi per aiutare a contenere le peggiori conseguenze delle crisi. Attraverso i progetti realizzati da Onu, ONG, governi e dal settore privato a livello nazionale, sono state raggiunte con aiuti di emergenza 107 milioni di persone, il 70% dell’obiettivo. In Sud Sudan, oltre mezzo milione di persone sono state salvate in extremis dalla carestia. Nello Yemen, i partner sanitari hanno effettuato più di 10 milioni di visite mediche e centinaia di milioni di dollari in assistenza in contanti sono stati messi nelle mani di famiglie con pochi altri mezzi di sopravvivenza.

Griffiths ha osservato che così in Sud Sudan e nello Yemen «Abbiamo tenuto a bada la carestia». Ma ha anche ricordato con orgoglio che «Le agenzie umanitarie non hanno mai lasciato l’Afghanistan, dopo la presa del potere da parte dei talebani di agosto. A causa delle nuove esigenze, per il 2022 abbiamo un programma tre volte più grande del programma per il 2021».

Il GHO 2022 include 37 piani di risposta che coprono 63 Paesi. Griffiths ha ringraziato «I donatori internazionali e gli Stati membri che, finora, nel 2021, hanno fornito oltre 17 miliardi di dollari per progetti inclusi nel GHO, nonostante lo stress economico causato dalla pandemia. Ma non sono molti soldi rispetto al bisogno. Il finanziamento rimane meno della metà di quanto richiesto dall’Onu e dalle organizzazioni partner. Gli aiuti sono importanti e possono fare la differenza, ma non sono la soluzione, come vediamo in Afghanistan. L’assistenza non è un rimedio, non è un modo per stabilizzare le società. Non sostituisce l’assistenza allo sviluppo, il finanziamento della società e dell’economia. E’ un extra, un salvagente. Siamo consapevoli che non otterremo 41 miliardi di dollari, ma cercheremo di ottenere ciò che possiamo».