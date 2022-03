Libia: le violazioni dei diritti umani ostacolano la transizione verso la pace, la democrazia e lo stato di diritto

Abusi particolarmente gravi contro i migranti, gli attivisti per la pace e le donne politiche

[28 Marzo 2022]

Secondo il “Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya” «Le continue gravi violazioni dei diritti umani e la cultura dell’impunità che prevale in diverse parti della Libia stanno ostacolando la transizione verso la pace, la democrazia e lo stato di diritto».

Il rapporto della Missione conoscitiva indipendente sulla Libia, composta dall’ex ministro cdella giustizia del Marocco Mohamed Auajjar (Presidente), dalla giamaicana Tracy Robinson (Faculty of Law, University of the West Indies) e dallo zambiano Chaloka Beyani (Department of Law, London School of Economics) cita «Molteplici violazioni che incidono sulla transizione alla democrazia e sull’integrità del processo elettorale, come intimidazioni e molestie nei confronti di attivisti, attacchi alla magistratura in quanto protettrice dei diritti umani e violazioni di massa che colpiscono gruppi vulnerabili, inclusi migranti, donne, attivisti per la pace e detenuti».

La Missione conclude che «Vi sono fondati motivi per ritenere che i diritti umani internazionali e il diritto umanitario siano stati violati in diverse strutture di detenzione segrete in Libia».

Le indagini in corso della Fact-Finding Mission on Libya riguardano «Segnalazioni di violazioni dei diritti umani all’interno di diverse carceri che sono state dichiarate chiuse ma, secondo quanto riferito, operano ancora in reti di prigioni segrete e segrete presumibilmente controllate da diverse milizie armate». Inoltre, la Missione ha riscontrato che «In numerosi casi le autorità non hanno attuato gli ordini di rilascio dei detenuti».

Nel suo precedente rapporto dell’ottobre 2021, la missione conoscitiva aveva concluso che «Atti di omicidio, tortura, detenzione, stupro e sparizione forzata perpetrati nelle carceri libiche possono costituire crimini contro l’umanità». Ora Auajjar aggiunge: «Abbiamo scoperto ulteriori prove che le violazioni dei diritti umani subite dai detenuti in Libia sono diffuse, sistematiche o entrambe le cose».

Le ultime indagini della Missione coincidono con ulteriori disordini politici in Libia, in particolare la fase finale e le conseguenze del rinvio delle elezioni previste per dicembre 2021. Nel rapporto, gli esperti spiegano che «Questo ha indirizzato il loro lavoro di accertamento dei fatti verso le violazioni, abusi e crimini che possono ostacolare in particolare il passaggio allo Stato di diritto e alle elezioni democratiche».

Secondo gli esperti, «Diversi incidenti preoccupanti nel periodo precedente al dicembre 2021 mettono in dubbio l’adempimento da parte delle autorità governative e di fatto dei loro obblighi di garantire la libertà di espressione e di riunione per i libici. Tra questi incidenti sono stati segnalati l’arresto e la detenzione da parte di gruppi armati di individui della Sirte per aver espresso opinioni sulle elezioni o sostegno dei candidati».

La missione conoscitiva descrive anche «L’impunità in corso per gli attacchi contro le politiche donne, che minano la partecipazione politica significativa delle donne e gli sforzi compiuti da uomini armati nel novembre 2021 per impedire alla Corte d’appello di Sebha di riesaminare l’ammissibilità dei candidati alle elezioni presidenziali». La Missione considera la magistratura «Una pietra angolare per sostenere lo stato di diritto, la transizione verso la democrazia e proteggere i diritti di tutti coloro che si trovano in Libia».

Nel suo precedente rapporto, la Missione aveva riscontrato numerose violazioni contro migranti, rifugiati e richiedenti asilo possono costituire crimini contro l’umanità. Da allora ha continuato a documentare episodi ricorrenti di omicidi, torture, atti disumani, stupri, persecuzioni e riduzione in schiavitù.

Gli attacchi documentati nel nuovo rapporto includono il raid nell’area Gargaresh di Tripoli all’inizio di ottobre 2021, che prese di mira stranieri e migranti, e i conseguenti episodi di utilizzo eccessivo della forza ei centri di detenzione sotto il controllo del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale.

La Missione conoscitiva ha anche indagato sui continui abusi per mano dei trafficanti. In un caso, un meccanico di barche ha riferito di essere stato rapito e torturato da un gruppo armato coinvolto nella tratta e ha detto alla Missione conoscitiva: «Sono stato bruciato con le sigarette. Mi hanno versato addosso benzina e hanno tentato di darmi fuoco. […] Sono stato penetrato con un coltello [,] una mazza da baseball [e] un manico di scopa. Sono stato filmato dai miei rapitori, che hanno minacciato di pubblicare il video».

Il nuovo rapporto cita anche «Notizie allarmanti di attacchi contro organizzazioni della società civile, attivisti e difensori dei diritti umani in Libia». Gli esperti si riferiscono a «Diverse leggi e regolamenti restrittivi, tra cui la legge anti-criminalità informatica ratificata il 26 ottobre 2021, che contribuiscono a mettere a tacere tali attori, insieme ai giornalisti. Minacciare gli attivisti online è una routinei. Una campagna contro l’uguaglianza di genere ha scatenato incitamento all’odio e incitamento alla violenza contro le donne attiviste».

Questa sarebbe la “democrazia” nella quale dovevano avvenire elezioni “democratiche”, anche secondo il nostro governo. Questo sarebbe il porto sicuro da dove si imbarcano i falsi profughi che Salvini e la Meloni contrappongono a quelli veri dell’Ucraina. Tra gli aguzzini citati dal rapporto ci sono anche quelli ai quali sono state date imbarcazioni e armi italiane, ci sono anche milizie armate che proteggono i nostri interessi petroliferi e gasieri.

Il rapporto riconosce però «La sincera collaborazione delle autorità libiche con la missione conoscitiva, inclusa una produttiva missione iniziale a Bengasi nel marzo 2022, in cui i pubblici ministeri hanno condiviso informazioni sulle loro indagini su alcuni incidenti. Tuttavia, permangono sfide profonde nell’assicurare la responsabilità».

Il rapporto sarà presentato il 30 marzo all’United Nations Human Rights Council che ha istituito la missione conoscitiva nel giugno 2020 con la risoluzione 43/39 con il mandato di indagare sulle presunte violazioni e abusi del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commessi in Libia dal 2016. Nell’ottobre 2021, con la risoluzione 48/25, il Consiglio ha prorogato tale mandato fino al 30 giugno 2022 e ha chiesto la relazione che la missione conoscitiva pubblicata oggi. La Missione dovrebbe presentare un rapporto completo nella prossima sessione del Consiglio, a giugno.

Il rapporto si conclude con raccomandazioni per «Porre fine alle violazioni, cercare la responsabilità e rafforzare le istituzioni libiche dello stato di diritto attraverso il supporto tecnico per raggiungere la democrazia e lo stato di diritto». La missione conoscitiva raccomanda di estendere il suo mandato oltre l’attuale data di fine del 30 giugno perché «La Missione cerca di sostenere i libici nelle loro aspirazioni di transizione, pace, riconciliazione e responsabilità».