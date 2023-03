Gli oppositori democratici e le donne sempre più perseguitati

Libia: dal 2016 gravissime violazioni dei diritti umani e la situazione peggiora

Il governo finanziato dall’Italia coinvolto nella tratta dei migranti e nelle violenze e torture

[27 Marzo 2023]

Il 22 giugno 2020 l’United Nations Human Rights Council (HRC) ha istituito l’Independent Fact-Finding Mission on Libya (FFM) per indagare sulle violazioni e gli abusi dei diritti umani in tutta la Libia dall’inizio del 2016, per prevenire un ulteriore deterioramento della la situazione dei diritti umani e per garantire che i responsabili vengano perseguiti, l’HRC ha successivamente prorogato il mandato della FFM per un periodo finale non prorogabile di nove mesi, per presentare le sue raccomandazioni conclusive.

La FFM ha intrapreso 13 missioni, condotto più di 400 interviste e raccolto più di 2.800 informazioni, comprese immagini fotografiche e audiovisive e ora ha presentato il suo rapporto finale e ha espresso «Profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti umani nel Paese», concludendo che «Vi sono motivi per ritenere che sia stata commessa un’ampia gamma di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi dalle forze di sicurezza dello Stato e da gruppi di milizie armate».

Mentre l’Italia continua a finanziare il governo libico (di Tripoli) e le sue milizie, l’inchiesta FFM delinea quello che definisce «Un ampio sforzo delle autorità per reprimere il dissenso della società civile» e documenta «Numerosi casi di detenzione arbitraria, omicidio, stupro, riduzione in schiavitù, esecuzioni extragiudiziali e sparizioni forzate», sottolineando che «Quasi tutti i sopravvissuti intervistati si sono astenuti dal sporgere denuncia ufficiale per paura di rappresaglie, arresti, estorsioni e sfiducia nel sistema giudiziario».

Anche se ormai nemmeno più Matteo Salvini e Giorgia Meloni – dimenticati i bei tempi in cui invocavano il blocco navale e il respingimento di tutti i migranti – definiscono più la Libia “un porto sicuro”, il rapporto ricorda che già ai tempi della propaganda elettorale «I migranti, in particolare, sono stati presi di mira e ci sono prove schiaccianti che siano stati sistematicamente torturati. Vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la schiavitù sessuale, un crimine contro l’umanità, sia stata commessa contro i migranti». Forse il ministro Piantedosi, se leggesse il rapporto, capirebbe perché chi fugge dalla Libia (e ora dalla Tunisia) rischia la vita pur di sfuggire all’inferno in Terra.

Mohamed Auajjar, presidente della FFM ha detto che «C’è un urgente bisogno di responsabilità per porre fine a questa pervasiva impunità. Chiediamo alle autorità libiche di sviluppare senza indugio un piano d’azione per i diritti umani e una roadmap completa sulla giustizia di transizione incentrata sulle vittime e di ritenere responsabili tutti i colpevoli delle violazioni dei diritti umani».

Il rapporto ricorda che «Il governo libico è obbligato a indagare sulle accuse di violazioni dei diritti umani e crimini nelle aree sotto il suo controllo in conformità con gli standard internazionali. Ma le pratiche e i modelli di gravi violazioni continuano senza sosta, e ci sono poche prove che siano stati compiuti passi significativi per invertire questa preoccupante traiettoria e portare soccorso alle vittime».

E, nonostante le missioni petrolifere della nostra primo ministro che annuncia futuristici “Piani Mattei”, il rapporto evidenzia che «Il mandato della Missione sta terminando quando la situazione dei diritti umani in Libia si sta deteriorando, stanno emergendo autorità statali parallele e le riforme legislative, esecutive e del settore della sicurezza necessarie per sostenere lo stato di diritto e unificare il Paese sono lungi dall’essere realizzate. In questo contesto polarizzante, i gruppi armati che sono stati implicati in accuse di tortura, detenzione arbitraria, tratta e violenza sessuale restano ritenuti non responsabili».

Le indagini della FFM hanno rilevato che «Le autorità libiche, in particolare i settori della sicurezza, stanno riducendo i diritti di riunione, associazione, espressione e credo per garantire l’obbedienza, radicare valori e norme egoistici e punire le critiche contro le autorità e la loro leadership. Gli attacchi contro, tra l’altro, difensori dei diritti umani, attiviste per i diritti delle donne, giornalisti e associazioni della società civile hanno creato un’atmosfera di paura che ha spinto le persone all’autocensura, alla clandestinità o all’esilio in un momento in cui è necessario creare un’atmosfera che sia favorevole a elezioni libere ed eque affinché i libici esercitino il loro diritto all’autodeterminazione e scelgano un governo rappresentativo per governare il Paese».

Questi i governanti ai quali stringiamo le mani e con i quali (ri)stringiamo patti petroliferi e gasieri, ai quali consegniamo armi e motovedette. E mentre il governo annuncia la caccia agli scafisti in tutto il globo terracqueo che verrebbero favoriti dalla sinistra e e dalle ONG, il rapporto afferma che in realtà durante il suo ultimo viaggio in LIbia la nostra premier si è amichevolmente intrattenuta con alcuni di quei trafficanti:«La tratta, la riduzione in schiavitù, il lavoro forzato, la detenzione, l’estorsione e il traffico di migranti vulnerabili hanno generato entrate significative per individui, gruppi e istituzioni statali e hanno incentivato la continuazione delle violazioni. Ci sono ragionevoli motivi per ritenere che i migranti siano stati ridotti in schiavitù in centri di detenzione ufficiali così come in “prigioni segrete” e che lo stupro sia stato commesso come crimine contro l’umanità». I trafficanti di esseri umani sono gli stessi con i quali facciamo accordi e parliamo del “Piano Mattei”: «Nel contesto della detenzione, le autorità statali e le entità affiliate – tra cui l’Apparato di deterrenza della Libia per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo (DACOT), le Forze armate arabe libiche (LAAF), l’Agenzia per la sicurezza interna (ISA) e l’Apparato di supporto alla stabilità ( SSA) e la loro leadership – sono stati ripetutamente trovati coinvolti in violazioni e abusi. I detenuti sono stati regolarmente sottoposti a tortura, isolamento, detenzione in isolamento ed è stato negato un adeguato accesso ad acqua, cibo, servizi igienici, luce, esercizio fisico, cure mediche, consulenza legale e comunicazione con i familiari».

Inoltre, il rapporto afferma che «Le donne sono sistematicamente discriminate in Libia. La loro situazione è notevolmente peggiorata negli ultimi tre anni. La sparizione forzata della deputata Sihem Sergiwa e l’uccisione di Hannan Barassi sono rimaste questioni di profonda preoccupazione per la FFM», e gli esperti hanno ribadito il loro «Appello alle autorità di Bengasi affinché indaghino adeguatamente su queste violazioni e ritengano responsabili i colpevoli»i.

La Missione ha invitato l’Human Rights Council a «Istituire un meccanismo di indagine internazionale indipendente dotato di risorse sufficienti» e ha esortato l’ UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) a «Istituire un meccanismo distinto e autonomo con un mandato permanente per monitorare e riferire in merito gravi violazioni dei diritti umani, al fine di sostenere gli sforzi di riconciliazione libici e assistere le autorità libiche nel raggiungimento della giustizia di transizione e per individuare i responsabili dei crimini»-

La FFM condividerà con l’International Criminal Court, secondo gli standard di cooperazione internazionale in materia penale e l’accordo sulle relazioni Onu-ICC, il materiale e i risultati che ha raccolto durante il suo mandato e un elenco di persone che ha identificato come possibili autori di violazioni dei diritti umani e crimini internazionali.