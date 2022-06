Libia: da aprile la guerra infinita e dimenticata è costata 3,1 miliardi di dollari di mancati guadagni petroliferi

Progressi verso un accordo per le elezioni ma la situazione umanitaria resta terrificante

[28 Giugno 2022]

La responsabile affari politici dell’Onu, Rosemary DiCarlo ha informato il Consiglio di sicurezza sui recenti sviluppi in Libia e in particolare dei progressi per la revisione della Costituzione di un Paese che è in guerra civile da 12 anni. Dal 12 al 20 giugno si è svolto al Cairo il terzo e ultimo ciclo di consultazioni tra i due governi che si contendono la Libia: quello della Camera dei rappresentanti (HoR) e quello dell’Alto Consiglio di Stato (HSC) sulla base costituzionale per svolgere finalmente le elezioni più volte indette e rinviate.

Secondo la DiCarlo, «I delegati hanno raggiunto un ampio consenso sulla maggior parte degli articoli controversi nella Proposta costituzionale del 2017. Tuttavia, permangono differenze sulle misure che disciplinano il periodo transitorio che porta alle elezioni. Tuttavia, i progressi raggiunti sono lodevoli. La riunione è stata la prima volta che la Camera dei rappresentanti e l’Alto Consiglio di Stato si sono impegnati in una seria revisione della Proposta costituzionale dalla sua adozione nel 2017. Siamo incoraggiati dal fatto che i leader di entrambe le Camere abbiano accettato l’invito della consigliere speciale Stephanie Williams a incontrarsi a Ginevra dal 28 al 29 giugno per discutere e raggiungere un accordo sulle misure che disciplinano il periodo di transizione che porta alle elezioni».

La DiCarlo è fermamente convinta che «Le elezioni siano l’unica via per dirimere le divergenze sulla legittimità democratica di tutte le istituzioni libiche. Vorrei ricordare che la Camera dei Rappresentanti è stata eletta nel 2014 per un mandato di quattro anni e l’Alto Consiglio di Stato, che è l’organo ereditario del Congresso Nazionale Generale, è stato eletto quasi dieci anni fa nel 2012. Incoraggio questo Consiglio e tutti i partner internazionali della Libia a invitare la leadership delle due Camere a cogliere l’opportunità offerta dall’accordo raggiunto al Cairo. È giunto il momento di concordare le questioni in sospeso e di far sì che le elezioni si svolgano. Rimaniamo impegnati a sostenere gli sforzi di riconciliazione nazionale libica, lavorando a stretto contatto con i nostri partner, compresa l’Unione africana. A questo proposito, accogliamo con favore il lancio, il 23 giugno, della Visione strategica del Consiglio di Presidenza per la riconciliazione nazionale. Apprezziamo l’attenzione del documento sull’affrontare le cause profonde del conflitto. Allo stesso tempo, ribadiamo la necessità di un processo di riconciliazione che sia inclusivo, incentrato sulle vittime, basato sui diritti e fondato sui principi della giustizia di transizione, con particolare attenzione alla verità, alla responsabilità e ai risarcimenti».

Ma la responsabile affari politici dell’Onu non si nasconde che «Le continue divisioni politiche stanno contribuendo a creare un contesto di sicurezza teso a Tripoli e dintorni. La questione dell’esecutivo è ancora da risolvere. Poiché i gruppi armati continuano a posizionarsi a sostegno dei Dbeibah o di Bashagha, il rischio di un’escalation aumenta. Ribadisco la disponibilità delle Nazioni Unite a facilitare il dialogo tra Dbeibah e Bashagha. Invito nuovamente tutti gli attori politici e della sicurezza libici a esercitare la massima moderazione e ad affrontare tutte le controversie attraverso il dialogo. Accolgo inoltre con favore la recente ripresa delle attività della Commissione militare mista 5+5 (JMC) e dei capi di stato maggiore e plaudo alla loro richiesta congiunta di mantenere la calma e la stabilità nel Paese».

Il 7 giugno a Tunisi, la Williams ha co-presieduto con la Francia una riunione plenaria del gruppo di lavoro sulla sicurezza del processo di Berlino, con la partecipazione del 5+5 JMC e la discussione si è incentrata sulla necessità di rafforzare il cessate il fuoco, anche assicurando progressi nel disarmo, smobilitazione e reintegrazione di gruppi armati e milizie e ritiro di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere dalla Libia.

Ma la Di Carlo ha fatto notare che «Sul fronte economico continua la chiusura parziale del settore petrolifero libico. Dal 16 aprile, la chiusura ha ridotto di un terzo le esportazioni di petrolio libiche e costa al Paese 3,1 miliardi di dollari in mancati guadagni. Inoltre, continua il disaccordo sul controllo e l’utilizzo dei fondi pubblici che ha innescato la chiusura parziale e che, nel breve termine, potrebbe portare a ulteriori chiusure di giacimenti petroliferi. La sospensione dei trasferimenti delle entrate petrolifere potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità del governo di unità nazionale di pagare gli stipendi e di soddisfare altre esigenze di spesa, anche per i servizi sociali di base».

Ma c’è anche qualcosa di positivo: il 7 giugno l’Onu e il ministero della pianificazione libico hanno firmato il primo quadro di cooperazione allo sviluppo sostenibile, che copre il periodo dal 2023 al 2025. La DiCarlo spiega che «Il Framework serve a guidare il lavoro di costruzione della pace e di sviluppo delle entità delle Nazioni Unite in Libia, in linea con le priorità nazionali ea sostegno del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile».

Impegni di sostenibilità che stridono con la gravissima situazione dei diritti umani in Libia che resta allarmante. Come ha ricordato l’alta funzionaria dell’Onu: «Nove operatori della società civile e umanitari arrestati tra novembre 2021 e febbraio 2022 per aver esercitato pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione rimangono in detenzione. L’8 giugno, a quattro di queste persone detenute arbitrariamente non è stato permesso di partecipare a un’udienza programmata in tribunale. L’udienza, inoltre, è stata di gran lunga inferiore agli standard di un processo equo. Resto preoccupata per il fatto che lo spazio civico venga costantemente eroso. Continuano ad essere imposte restrizioni arbitrarie alle organizzazioni della società civile. Donne e uomini politicamente attivi che difendono i diritti umani sono presi di mira con incitamento all’odio e incitamento alla violenza, compromettendo la loro sicurezza. Da maggio, l’UNSMIL (United Nations Support Mission for Libya, ndr) ha ricevuto ulteriori segnalazioni di gravi accuse di tortura contro libici, migranti e richiedenti asilo in strutture di detenzione e carceri. Le autorità libiche devono indagare su tutte le accuse di tortura e altre violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione, comprese quelle strutture sotto il controllo del Dipartimento per la lotta all’immigrazione illegale del ministero dell’Interno. I responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, compresi i crimini di atrocità, devono essere ritenuti responsabili a livello nazionale o, se del caso, da meccanismi di giustizia internazionale, come la Corte penale internazionale. Purtroppo, per molte vittime e sopravvissuti, la giustizia e la responsabilità, compresi i risarcimenti e la riparazione, sono illusorie o dolorosamente lente. Ad esempio, il 14 giugno, la Corte d’Appello di Tripoli ha deferito il caso del massacro di Abu Salim del 1996 al sistema giudiziario militare, affermando che non aveva la competenza per occuparsi del caso. Quest’ultima sentenza, unita al tempo trascorso, suggerisce che il sistema di giustizia penale libico non è in grado o non vuole processare individui per crimini di atrocità. A tal fine, l’estensione del mandato della Missione conoscitiva indipendente in Libia è essenziale per indagare e riferire sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto dei diritti umani. Il ruolo della missione conoscitiva servirà a promuovere i diritti umani, contribuire a garantire una pace sostenibile e promuovere la riconciliazione nazionale basata sui diritti in Libia».

A partire dal 14 giugno, l’Onu ha registrato il ritorno di altri 10.000 sfollati interni (IDP) nei loro luoghi di origine dall’inizio dell’anno. Il numero totale di sfollati interni è ora di 159.000. «Tuttavia – sottolinea la DiCarlo – continuano a destare preoccupazione le minacce di sgombero forzato degli sfollati interni. A Tripoli, il 15 giugno, circa 90 famiglie sfollate sono state minacciate con bulldozer da membri di gruppi armati. Gli è stato ordinato di evacuare gli edifici in cui risiedono entro dieci giorni. Questo avvertimento segue gli sgomberi forzati di tre campi che ospitano famiglie di sfollati Tawerghan a maggio. Sono necessari maggiori sforzi da parte del governo, con il sostegno dei partner delle Nazioni Unite, per trovare soluzioni durature per coloro che rimangono sfollati interni, in linea con gli standard internazionali».

Concludendo, la DiCarlo cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: «Vorrei sottolineare che la Libia ha compiuto progressi significativi negli ultimi anni verso una società più inclusiva. Per il bene del popolo libico, non dobbiamo permettere che questi progressi si dissolvano. La priorità delle Nazioni Unite in Libia resta quella di facilitare il ritorno al processo elettorale, sulla base di una base costituzionale solida e consensuale per le elezioni. Questo è ciò che il popolo libico ha chiesto. L’esito dei colloqui del Cairo è un passo nella giusta direzione. Spero che il prossimo incontro a Ginevra tra i capi della Camera dei rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato porti a un accordo definitivo che porti alle elezioni il prima possibile. Consentitemi di sottolineare che il sostegno costante e unito del Consiglio a questi sforzi è essenziale».