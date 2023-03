Libia, come stanno le cose nel “porto sicuro”

Ondata di arresti di donne e attivisti per i diritti umani, accusati di offendere le tradizioni libiche

[1 Marzo 2023]

Mentre in Italia continuano le polemiche sulle incredibili e improvvide parole del ministro Piantedosi, che di fronte alla strage di profughi e migranti nel mare di Cutro ha detto che la disperazione non può spingere nessuno ad affrontare una pericolosa traversata in mare (per poi correggersi e giustificarsi ancora più penosamente); dopo il recente viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha confermato l’appoggio dell’Italia al regime filo-islamista di Tripoli e i finanziamenti e i mezzi alla Guardia Costiera libica che tutti sanno essere il vertice della gestione del traffico di esseri umani e il terminal di percorsi disumani di prigionia e torture, dopo che qualcuno cerca ancora di far passare la Libia senza governo e senza pace per un “Porto sicuro”… pubblichiamo integralmente l’intervento che Abdoulaye Bathily, ex ministro dell’ambiente e dell’energia del Senegal e attualmente rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu in Libia e a capo dell’United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) ha fatto il 27 febbraio di fronte al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Il 17 febbraio la Libia ha celebrato il 12esimo anniversario della Rivoluzione del 2011. I libici hanno commemorato esprimendo la loro determinazione a raggiungere un futuro migliore. Hanno rinnovato le loro richieste di pace, stabilità a lungo termine, prosperità. Tuttavia, il processo politico rimane lungo e non è all’altezza delle aspirazioni del popolo libico che cerca di eleggere i propri leader e rinvigorire le proprie istituzioni politiche. Insomma, i libici sono impazienti. Mettono in dubbio la volontà e il desiderio degli attuali attori politici ad interim di tenere elezioni inclusive e trasparenti nel 2023.

Dal mio ultimo briefing del 17 dicembre 2022, ho continuato le mie ampie consultazioni con i libici in tutto il Paese con tutte le parti interessate di diversi segmenti della società, nonché partner regionali e internazionali sui modi per superare l’attuale impasse politica. Le mie consultazioni in Libia hanno coinvolto tutte le principali figure politiche e della sicurezza, rappresentanti della società civile, comprese donne e giovani, rappresentanti di componenti culturali e leader tribali, nonché alti funzionari governativi e membri della Camera dei Rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato. Ho anche ricevuto ed esaminato molte proposte orali e scritte dai libici sui modi per affrontare l’impasse politico. Prima di recarmi a New York, ho incontrato il presidente del Consiglio presidenziale, il primo ministro Dbeibeh,

Nel tentativo di ampliare la portata delle mie consultazioni, ho intrapreso, sempre dopo il mio primo tour di dicembre nella regione, un nuovo tour delle regioni e anche delle capitali europee e ho incontrato partner ad Algeri, Tunisi, Brazzaville, Rabat, Roma, Il Cairo, Parigi, Londra, Berlino, Mosca e Washington. Mi sono consultato con il Vice Rappresentante Permanente della Cina. Ho condiviso le mie preoccupazioni sullo stato attuale del processo politico e ho sottolineato la necessità di porre fine alle ripetute disposizioni transitorie, che servono solo gli interessi dei fautori dello status quo.

Ho incoraggiato tutti i miei interlocutori a parlare con una sola voce e ho ricordato che i rispettivi interessi possono essere soddisfatti solo attraverso una Libia pacifica, stabile e prospera. Sono lieto di annunciare che, in generale, tutti i partner regionali e internazionali hanno concordato sulla necessità di tenere elezioni inclusive e trasparenti nel 2023.

L’8 febbraio la Camera dei rappresentanti ha adottato il 13esimo emendamento costituzionale alla Dichiarazione costituzionale del 2011, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Questo emendamento deve ancora essere approvato dall’Alto Consiglio di Stato. Nonostante i ripetuti tentativi del presidente della Camera dei rappresentanti e del presidente dell’Alto Consiglio di Stato e delle loro delegazioni di concordare una base costituzionale per le elezioni, persistono disaccordi. Il 13esimo emendamento costituzionale è controverso all’interno della classe politica libica e della cittadinanza in generale. Inoltre, non affronta questioni controverse chiave come i criteri di ammissibilità per i candidati alla presidenza, non stabilisce una chiara roadmap e tempistiche per realizzare elezioni inclusive nel 2023 e aggiunge ulteriori questioni controverse come la rappresentanza regionale al Senato.

La classe politica libica sta attraversando una grave crisi di legittimità. Si potrebbe dire che la maggior parte delle istituzioni ha perso la propria legittimità anni fa. Risolvere questa crisi di legittimità dovrebbe quindi essere una priorità per tutti gli attori politici disposti a cambiare lo status quo. Ad oggi, la Camera dei Rappresentanti e l’Alto Consiglio di Stato non sono stati in grado di concordare una base costituzionale consensuale per le elezioni. Nel frattempo, la realizzazione delle elezioni presidenziali e legislative richiede un ampio consenso nazionale, che comporta l’adesione e la partecipazione di una gamma più ampia di parti interessate, tra cui istituzioni nazionali, personalità politiche, attori della sicurezza, forze tribali e altre parti interessate.

Sulla base dell’articolo 64 dell’Accordo politico libico (LPA) del 2015 e sulla base di accordi precedentemente raggiunti tra le parti interessate libiche, ho quindi deciso di lanciare un’iniziativa volta a consentire l’organizzazione e lo svolgimento di elezioni presidenziali e legislative nel 2023. A questo proposito , ho intenzione di istituire un gruppo direttivo di alto livello per la Libia. Il meccanismo proposto riunirà tutte le parti interessate libiche pertinenti, compresi i rappresentanti delle istituzioni politiche, le principali figure politiche, i leader tribali, le organizzazioni della società civile, gli attori della sicurezza, le donne ei rappresentanti dei giovani. Oltre ad agevolare l’adozione del quadro giuridico e della tabella di marcia con scadenze per lo svolgimento delle elezioni nel 2023, il gruppo proposto fornirà anche una piattaforma per promuovere il consenso su questioni correlate, come la sicurezza elettorale e l’adozione di un codice di condotta per tutti i candidati.

Il 12 gennaio ho avuto il piacere di partecipare alla sessione di chiusura dell’incontro preparatorio per una conferenza di riconciliazione nazionale che sarà convocata dall’Unione africana e dal Consiglio presidenziale libico a Tripoli entro la fine dell’anno. L’incontro ha riunito oltre 150 partecipanti tra cui personalità politiche, tribali e religiose di spicco e rappresentanti dello spettro politico del paese. Mi congratulo con il Consiglio presidenziale e l’Unione africana per i loro sforzi. La riconciliazione è un processo a lungo termine che dovrebbe essere inclusivo, incentrato sulle vittime, basato sui diritti e basato sui principi della giustizia di transizione. Incoraggio il Consiglio di Presidenza, con il sostegno dell’Unione Africana, ad attuare i passi necessari per una Conferenza di Riconciliazione Nazionale inclusiva in Libia e ribadisco il sostegno delle Nazioni Unite ai partner libici e all’Unione Africana.

La commissione militare mista 5+5 continua a compiere progressi nell’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco. Sono lieto di annunciare che il cessate il fuoco continua a reggere e non sono state registrate violazioni dal mio ultimo briefing. La situazione della sicurezza, tuttavia, rimane fragile. Il 15 e 16 gennaio ho presieduto una riunione di due giorni con la Commissione militare congiunta 5+5 a Sirte, con gli osservatori libici e dell’UNSMIL per il cessate il fuoco. Sono lieto di annunciare che la Commissione militare mista 5+5 ha approvato i termini di riferimento per il suo sottocomitato tecnico congiunto per il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento che avrà il compito di classificare i gruppi armati ai sensi della quarta disposizione dell’accordo di cessate il fuoco. Sono stati inoltre adottati passi incoraggianti per stabilire le condizioni per il processo di disarmo, smobilitazione e reintegrazione una volta che il contesto politico sarà favorevole. La Commissione militare mista 5+5 ha deciso di avviare un dialogo con i rappresentanti dei gruppi armati per discutere, tra le altre questioni, dei modi per garantire un ambiente favorevole alle elezioni. L’UNSMIL, su richiesta e in collaborazione con il JMC 5+5, prevede di facilitare un dialogo con i rappresentanti dei gruppi armati nelle prossime settimane.

Il 7 e l’8 febbraio ho presieduto un incontro di due giorni al Cairo che ha riunito il 5+5 JMC e i Comitati di collegamento di Libia, Sudan e Niger. Con il supporto dei consulenti dell’UNSMIL, i partecipanti hanno sviluppato e approvato un meccanismo integrato per il coordinamento congiunto e lo scambio di informazioni tra i tre Paesi, per facilitare il processo di ritiro di mercenari e combattenti stranieri. Ho in programma di effettuare visite in questi due paesi vicini e in Ciad, che non ha potuto partecipare all’ultimo incontro, per discutere e incoraggiare le loro autorità a sostenere ulteriormente l’attuazione del piano d’azione per il ritiro dei combattenti stranieri e dei mercenari.

Sul piano economico, la gestione delle risorse del Paese rimane una seria preoccupazione per tutti i libici. L’utilizzo delle risorse della Libia, in particolare la priorità delle spese, la continua mancanza di servizi di base, l’assenza di responsabilità e le richieste di un’equa distribuzione delle risorse devono essere pienamente affrontate. Ribadisco l’importanza e l’urgenza di istituire un meccanismo guidato dalla Libia che riunisca le parti interessate di tutto il paese per concordare le priorità di spesa e garantire che le entrate derivanti da petrolio e gas siano gestite in modo trasparente ed equo, in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza 2656. Anche la riunificazione e la riforma della Banca centrale sono fondamentali per mantenere la responsabilità e promuovere il benessere economico del paese. A tal fine, i copresidenti del gruppo di lavoro economico del comitato di follow-up internazionale di Berlino continuano a impegnarsi con le istituzioni libiche per portare avanti le discussioni su un accordo per un meccanismo temporaneo di spesa e supervisione. Per conseguire progressi sostenibili, l’avanzamento del percorso economico deve rimanere parte integrante del dialogo politico con le parti interessate libiche e il popolo libico.

Purtroppo, il già limitato spazio civico in Libia continua a essere ulteriormente ristretto, mettendo a tacere le voci dei gruppi e degli attivisti della società civile. Sono allarmato dall’ondata di arresti di donne attiviste per i diritti umani, accusate di “offendere le tradizioni libiche”, a seguito dell’attivazione della legge contro la criminalità informatica il 17 febbraio. Febbraio segna anche più di un anno da quando quattro protagonisti della società civile sono stati arbitrariamente arrestati e detenuti con il pretesto di proteggere “la cultura e i valori libici”, mentre esercitavano pacificamente il loro diritto fondamentale alla libertà di espressione. Alla fine di dicembre 2022, i quattro uomini sono stati condannati a tre anni di reclusione. Ribadisco i miei appelli alle autorità libiche affinché pongano fine alla repressione della società civile, proteggano e promuovano lo spazio civico e cessino di interferire nel lavoro delle organizzazioni della società civile.

In tutte le mie consultazioni con le donne e le organizzazioni della società civile, continuano a chiedere un ruolo maggiore nei processi politici e di riconciliazione in corso. Chiedono che la loro voce sia ascoltata e piena rappresentanza in tutte le istituzioni. Ribadisco che le donne devono essere rappresentate in modo significativo in tutti i processi politici e di riconciliazione, nonché nella società civile, nelle componenti culturali, nei giovani e nei gruppi e comunità vulnerabili.

Con una nota più positiva, il 6 febbraio è stato presentato ufficialmente alla Camera dei Rappresentanti un disegno di legge sulla lotta alla violenza contro le donne. Riconosco gli sforzi instancabili degli esperti libici che hanno elaborato questa bozza che è essenziale per garantire il diritto fondamentale delle donne a vivere libere dalla violenza.

In conclusione e mentre i libici celebrano il 12° anniversario della rivoluzione del 17 febbraio, è nostro mandato sostenere i libici nelle loro aspirazioni per realizzare i loro obiettivi per un paese stabile guidato da autorità dedite al benessere della sua popolazione. Le elezioni nazionali inclusive e trasparenti che si terranno nel 2023 sono un passo fondamentale in questa direzione.

Ribadisco la mia richiesta al Consiglio di esprimere il proprio sostegno alla via da me suggerita per realizzare le aspirazioni del popolo libico.

Abdoulaye Bathily