La guerra nel Tigray: omicidi, torture, violenze sessuali e saccheggi

Drammatico rapporto su una catastrofe umana in rapida estensione in Etiopia

[4 Novembre 2021]

di

Umberto Mazzantini

Un’indagine del Joint Investigation Team (JIT) dell’Ethiopian Human Rights Commission (EHRC) e dell’United Nations Human Rights Office (UNHR) ha rilevato che «Vi sono fondati motivi per ritenere che tutte le parti in conflitto nel Tigray abbiano, in varia misura, commesso violazioni dei diritti umani internazionali, del diritto umanitario e dei rifugiati, alcune delle quali possono costituire crimini di guerra e crimini contro l’umanità».

Le accuse sono contenute in un rapporto presentato all’Onu che esamina l’impatto devastante che il conflitto ha avuto sui civili e che descrive dettagliatamente una serie di violazioni e abusi, tra cui uccisioni illegali ed esecuzioni extragiudiziali, tortura, violenza sessuale e di genere, violazioni contro i rifugiati e sfollamento forzato di civili. Il rapporto copre il periodo che va dal 3 novembre 2020, quando è iniziato il conflitto armato tra l’Etiope National Defense Force (ENDF), l’Eritrean Defence Force (EDF), le Amhara Special Forces (ASF), l’Amhara Fano e altre milizie da una parte, e le Tigrayan Special Forces (TSF), le tigrine e altri gruppi alleati dall’altro, fino al 28 giugno 2021, quando il governo etiope ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale che di fatto non è mai stato davvero rispettato.

La JIT ha visitato diverse località, tra cui la capitale Mekelle, Wukro nel Tigray orientale, Samre e le aree limitrofe nel Tigray sudorientale, Alamata, Bora e Maichew nel Tigray meridionale, Dansha, Humera e Mai Kadra nel Tigray occidentale e Bahir Dar e Gonda nello Stato regionale di Amhara, così la capitale federale Addis Abeba. Gli investigatori della JIT hanno intervistato 269 vittime e testimoni di presunte violazioni e abusi e altre fonti e ha avuto più di 60 incontri con funzionari federali e regionali, rappresentanti di organizzazioni internazionali, ONG, comitati comunitari, personale medico e altre fonti.

EHRC e UNHR sottolineano che la JIT ha dovuto affrontare diversi problemi di sicurezza, operativi e amministrativi nello svolgimento del suo lavoro, «In particolare non essendo in grado di effettuare tutte le visite programmate in alcune parti del Tigray». Il rapporto esprime gratitudine alle numerose vittime e testimoni che hanno condiviso le loro esperienze con la JIT e ringrazia gli enti etiopi e le ONG per la loro cooperazione.

Il commissario capo dell’EHRC, Daniel Bekele, evidenzia che «Mentre il conflitto si espande con più segnalazioni di violazioni e abusi, questo rapporto rappresenta un’opportunità per tutte le parti di riconoscere la responsabilità e impegnarsi in misure concrete sulla responsabilità, il risarcimento per le vittime e la ricerca di una soluzione sostenibile per porre fine alle sofferenze di milioni di persone. EHRC resta impegnata nel monitoraggio della situazione dei diritti umani dalla fine di giugno e condividerà i suoi risultati a tempo debito».

La Alto Commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ricorda che «Il conflitto del Tigray è stato caratterizzato da un’estrema brutalità. La gravità e la serietà delle violazioni e degli abusi che abbiamo documentato sottolineano la necessità di ritenere i responsabili i colpevoli di tutte le parti. Poiché il conflitto si è intensificato, con i civili come sempre presi nel mezzo, è fondamentale che tutte le parti prestino attenzione ai ripetuti appelli a porre fine alle ostilità e cerchino un cessate il fuoco duraturo».

La Bachelet ha riferito alcune delle atrocità scoperte dal JIT: «Una famiglia di quattro persone è stata uccisa ad Ayder, Mekelle, mentre, secondo quanto riferito, la loro casa è stata bombardata, dall’Etiope National Defense Force, senza alcuna apparente giustificazione militare. La donna di 26 anni ad Adiet che è stata violentata dai soldati dell’Eritrean Defence Force di fronte alla figlia di tre anni. L’uomo che a Maikadra è stato attaccato con i machete dal gruppo giovanile “Samri” Tigrayan, colpito alla schiena e gettato nel fuoco».

E i principali risultati della JIT non lasciano dubbi che quella del Tigray sia una guerra etnica e politica, per la terra e per le risorse, quindi senza misericordia per nessuno:

Attacchi contro civili e attacchi indiscriminati: Vi sono fondati motivi per ritenere che tutte le parti in conflitto – comprese ENDF, EDF e Tigrayan forces- abbiano attaccato direttamente civili e obiettivi civili, come case, scuole, ospedali e luoghi di culto, o abbiano compiuto attacchi indiscriminati con conseguenti vittime e distruzione o danneggiamento di obiettivi civili. Tra gli incidenti descritti nel rapporto, il 28 novembre i bombardamenti partiti da una zona di montagna sotto il controllo dell’ENDF hanno colpito più di 15 strutture civili a Mekelle, uccidendo almeno 29 civili e ferendone almeno 34. Ci sono stati pesanti combattimenti a Humera, con l’artiglieria Secondo quanto riferito, i proiettili sparati dall’EDF e dalle forze del Tigray hanno colpito diverse aree popolate tra il 9 e l’11 novembre provocando la morte di 15 persone e il ferimento di molte altre.

Omicidi ed esecuzioni illegali o extragiudiziali: La JIT conclude che sono stati perpetrati dalle milizie ENDF, EDF e Amhara, nonché dal TSF e dalle milizie affiliate al Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Il rapporto descrive in dettaglio come il 9 e il 10 novembre un gruppo giovanile del Tigray noto come Samri abbia ucciso più di 200 civili di etnia Amhara a Mai Kadra. Omicidi per vendetta sono stati poi commessi a Mai Kadra contro i tigrini etnici dopo che l’ENDF e l’ASF avevano preso la città. Il 28 novembre, l’EDF ha ucciso più di 100 civili, per lo più giovani, ad Axum, nel Tigray centrale. «Potrebbero essere stati commessi crimini di guerra poiché ci sono ragionevoli motivi per ritenere che persone che non hanno preso parte diretta alle ostilità siano state uccise intenzionalmente dalle parti in conflitto», afferma il rapporto.

Tortura: Il rapporto denuncia che «La tortura e il maltrattamento di civili e combattenti catturati sono stati un’espressione della brutalità mostrata da tutte le parti durante il conflitto». Le vittime sono state picchiate con cavi elettrici e tubi metallici, detenute senza possibilità di comunicare, minacciate con pistole alla testa e private di cibo o acqua. I civili nel Tigray occidentale sono stati torturati e maltrattati soprattutto a causa della loro identità etnica Amhara. Altrove, soldati e combattenti catturati, così come civili sospettati di aver fornito loro sostegno, sono stati torturati. Il 2 aprile a Samre, i soldati eritrei hanno fatto sfilare con la forza almeno 600 uomini del Tigray, senza mutande o completamente nudi, per la città. «Le soldatesse dell’EDF ci hanno deriso e ci hanno fatto delle foto», ha detto una vittima di 70 anni al JIT.

Detenzioni arbitrarie diffuse, rapimenti e sparizioni forzate: «L’ENDF ha detenuto individui in luoghi segreti e campi militari, in molti casi arbitrariamente, afferma il rapporto». Le forze e i gruppi del Tigray loro alleati hanno arbitrariamente detenuto e rapito civili non tigrini, alcuni dei quali sono stati uccisi o sono scomparsi.

Saccheggi, razzie e distruzione di proprietà: il conflitto ha visto la distruzione e l’appropriazione di proprietà su larga scala da parte di tutte le parti in guerra. Le famiglie a cui sono stati sottratti raccolti e cibo hanno dovuto fare affidamento sui membri della comunità e sull’assistenza umanitaria per sopravvivere. Il saccheggio dei centri sanitari ha portato i civili a perdere l’accesso all’assistenza sanitaria. Gli studenti di tutto il Tigray hanno visto la loro istruzione interrotta perché le loro scuole sono state utilizzate per scopi militari.

Violenza sessuale e di genere: Ci sono ragionevoli motivi per ritenere che tutte le parti in conflitto abbiano commesso violenze sessuali e di genere, con ENDF, EDF e TSF implicate in molteplici denunce di stupro di gruppo. In molti casi, lo stupro e altre forme di violenza sessuale sono state usate «per degradare e disumanizzare le vittime», afferma il rapporto. La JIT ha condotto 30 interviste con donne sopravvissute, quasi la metà delle quali era stata stuprata in gruppo. Molte hanno avuto gravidanze indesiderate e sono state infettate da malattie sessualmente trasmissibili. Anche uomini e ragazzi sono stati oggetto di violenze sessuali e di genere. Al JIT è stato detto che un ragazzo di 16 anni è stato violentato da 9 soldati dell’EDF a Humera e in seguito si è suicidato. Dato lo stigma e il trauma legati alla violenza sessuale, la JIT ritiene che la prevalenza dello stupro sia stata probabilmente molto più alta di quanto documentato.

Spostamento forzato di civili: Migliaia di civili sono stati costretti a fuggire a causa di uccisioni, stupri, distruzione e saccheggio di proprietà, paura di attacchi per rappresaglia e attacchi basati sull’etnia e sull’identità, come è avvenuto in particolare nel Tigray occidentale. Lo sfollamento forzato di persone di etnia Amhara dalle loro case da parte del gruppo giovanile Tigrayan Samri a Mai Kadra, seguito dal diffuso sfollamento di rappresaglia perpetrato contro le persone di etnia tigrina da parte dall’ASF, dalla milizia Amhara e Fano non è stato effettuato per proteggere la sicurezza delle vittime né giustificato da imperativi militari come richiesto dal diritto internazionale. La JIT ha fondati motivi per ritenere che gli sfollamenti forzati siano stati commessi su vasta scala e senza giustificazione legale, in violazione del diritto internazionale umanitario convenzionale e consuetudinario.

Rifugiati: Tra novembre 2020 e gennaio 2021, il TSF e l’EDF hanno violato il carattere civile dei campi profughi in Tigray con la loro presenza nel campo profughi di Shimelba, che ospita i rifugiati eritrei. La TSF e l’EDF hanno messo a rischio la sicurezza e la vita di migliaia di rifugiati combattendo intorno al campo, provocando lo sfollamento di migliaia di rifugiati, la scomparsa di centinaia di rifugiati e la distruzione del campo profughi. L’EDF ha violato il principio fondamentale del non respingimento, respingendo con la forza i rifugiati eritrei a rischio in Eritrea. Le forze del Tigray hanno saccheggiato le proprietà private dei rifugiati e delle organizzazioni umanitarie.

Altre violazioni: Il rapporto descrive inoltre l’impatto specifico del conflitto su una serie di altri diritti umani, compresi i diritti dei bambini; i diritti delle persone anziane e delle persone con disabilità; la negazione dell’accesso agli aiuti umanitari; restrizioni alla libertà di movimento; così come i vincoli alla libertà di espressione e di accesso alle informazioni, con Internet e altri mezzi di comunicazione in gran parte tagliati ed evidenzia che «L’interruzione delle comunicazioni ha causato traumi e disagi tra i civili nel Tigray, così come le famiglie e le persone care che risiedono nel resto del Paese e all’estero. L’arresto e l’intimidazione dei giornalisti hanno minacciato voci indipendenti e prodotto un effetto agghiacciante, limitando il lavoro dei giornalisti».

Il rapporto della JIT formula diverse raccomandazioni che includono un invito a tutte le parti in conflitto a «Porre fine a tutte le violazioni e abusi e ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i civili e le infrastrutture civili, ad accettare, senza precondizioni, di porre immediatamente fine alle ostilità e a porre fine a qualsiasi misura che possa esacerbare la già acuta crisi umanitaria».

Tra le raccomandazioni al governo dell’Etiopia, il rapporto JIT chiede al governo centrale di Addis Abeba «Indagini tempestive, approfondite ed efficaci da parte di organismi indipendenti e imparziali sulle accuse di violazioni e di ritenere i responsabili responsabili. Le indagini e le azioni penali di tutti i casi segnalati di uccisioni ed esecuzioni illegali o extragiudiziali dovrebbero essere una priorità, con le vittime e le loro famiglie coinvolte e tenute pienamente informate».

Anche «Il governo dell’Eritrea dovrebbe intraprendere indagini conformi agli standard internazionali. Dovrebbe adottare misure immediate per garantire che tutti gli atti di violenza da parte delle sue forze contro i civili cessino, rimuovendo al contempo dal servizio attivo coloro che sono sospettati di aver commesso tali atti in attesa di indagini». Ma forse è chiedere troppo a una delle dittature più impenetrabili del pianeta e che tiene da decenni il suo popolo sotto il tallone di un soffocante regime militarista.

Numerose sono anche le raccomandazioni per la comunità internazionale, compresa l’Onu, e includono «La promozione e il sostegno di tutti gli sforzi per raggiungere una cessazione delle ostilità e raggiungere una pace sostenibile e inclusiva, compreso il sostegno a misure di responsabilità efficaci».

Il rapporto mette in evidenza le numerose richieste fatte dalle vittime e dai sopravvissuti alla JIT perché i colpevoli vengano assicurati alla giustizia. Le vittime civili di questa q guerra sempre più insensata combattuta in una ex colonia italiana e che coinvolge Paesi che erano colonie italiane, hanno chiesto con forza che vengano ripristinati i loro mezzi di sussistenza e che venga loro risarcito quel che hanno perso, stabilendo prima di tutto la verità su ciò che è accaduto ai loro cari.

Data l’importanza fondamentale della responsabilità, il rapporto dedica una sezione specifica ai passi che dovrebbero essere intrapresi al riguardo ed esamina l’attuale commissione per la verità e la riconciliazione, rilevando l’importanza di un meccanismo di giustizia di transizione praticabile .La JIT è stata informata che le istituzioni nazionali hanno già avviato indagini e procedimenti giudiziari, con alcuni autori dei crimini già dichiarati colpevoli e condannati. Quale importante contributo alla responsabilità e al processo di pace, il rapporto delinea la possibile creazione di «Un meccanismo investigativo internazionale e indipendente, citando gli esempi di Siria e Myanmar. Basandosi sul lavoro della JIT, questo potrebbe raccogliere prove sulle violazioni più gravi commesse durante il conflitto e preparare i dossier per l’azione penale da parte di un meccanismo indipendente».

Il rapporto era stato preceduto da dichiarazione del segretario generale dell’Onu, António Guterres, che si era detto «Estremamente preoccupato per l’escalation di violenza in Etiopia e per la recente dichiarazione dello stato di emergenza. E’ in gioco la stabilità dell’Etiopia e dell’intera regione». Poi ha ribadito il suo appello per «L’immediata cessazione delle ostilità, l’accesso umanitario senza restrizioni per fornire assistenza urgente salvavita e un dialogo nazionale inclusivo per risolvere questa crisi e creare le basi per la pace e la stabilità in tutto il Paese».

Su Twitter, la vicesegretaria generale dell’Onu per gli affari politici e la costruzione della pace, Rosemary DiCarlo, ha aggiunto che «Le possibili conseguenze di un conflitto a spirale sul Paese e sulla regione sono spaventose da contemplare, ma non è troppo tardi per scegliere il dialogo. Far tacere le armi. Ora, prima di altre inutili morti e distruzioni»

Ma secondo l’ultimo aggiornamento dell’United Nations Humanitarian Affairs Office (OCHA), «La situazione generale nel nord dell’Etiopia rimane imprevedibile, instabile e molto tesa». Da inizio di agosto nel Tigray non entra il carburante necessario per le operazioni umanitarie, costringendo la maggior parte dei partner umanitari a ridurre o sospendere le loro attività che sono compromesse anche dalla mancanza di rifornimenti, contanti, servizi bancari e comunicazioni. L’Onu e i suoi partner sono in grado di continuare a rispondere solo su piccola scala e solo in alcune aree. Infatti, dal 18 ottobre nessun convoglio con rifornimenti umanitari è entrato nel Tigray e quindi il cibo per bambini e donne è diminuito di almeno il 50%.

Come se non bastasse, con l’offensiva del Tigray People’s Liberation Front (TPLF), la guerra si è estesa anche all’Afar e all’Amhara, c dove la situazione umanitaria continua a deteriorarsi. L’Onu evidenzia che «I combattimenti in corso impediscono la fornitura di assistenza e causano sfollamenti, interruzione dei mezzi di sussistenza e insicurezza alimentare. Nell’Amhara, da agosto, sono state raggiunte 852.000 persone con aiuti alimentari. Da quando sono iniziati i combattimenti all’inizio di novembre 2020 tra le truppe governative e le forze regionali fedeli al TPLF, i rifugiati sono arrivati ​​anche in punti di confine remoti, da dove impiegano ore per raggiungere le città più vicine in Sudan e molti sono donne e bambini e il Sudan è in pieno caos dopo il golpe militare del 24 ottobre che tra le sue motivazioni dichiarate ha anche quella di fermere l’afflusso di profughi dal Tigray, la maggior parte dei quali se n’è andata con pochissime cose ed è arrivata sfinita dopo aver camminato per lunghe distanze su un terreno accidentato. Circa 45.449 rifugiati dal Tigray etiope sono fuggiti in Sudan e nella regione sono ospitati 96.000 rifugiati dall’Eritrea. Prima di questa crisi, nel Tigray c’erano già circa 100.000 sfollati interni. L’insicurezza alimentare acuta colpisce fino a 7 milioni di persone in tutta l’Etiopia.