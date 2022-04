La guerra in Ucraina è l’ultimo atto del lungo crollo sovietico

Tre decenni di dolorosi aggiustamenti: la Russia nello spazio post-sovietico

[13 Aprile 2022]

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta il primo aprile 2022 con il titolo Три десятилетия болезненных корректировок: Россия на постсоветском пространстве sul sito del Russian International Affairs Council (RIAC) dallo storico Andrey Kortunov,direttore generale RIAC. Il RIAC è un think tank di collegamento tra lo Stato, la comunità di esperti, le imprese e la società civile nella risoluzione dei problemi di politica estera. Qualche giorno dopo questo editoriale è stato pubblicato – abbastanza sorprendentemente, visti i toni critici e problematici – anche su Russian Television RT, l’emittente/agenzia filoputiniana che diffonde le notizie russe e internazionali all’estero. Ve lo proponiamo come un punto di vista interessante che ricostruisce la storia geopolitica complessa della Russia post-sovietica, da Boris Eltsin a Putin.

Trent’anni fa, quando l’Unione Sovietica cessò di esistere, molti osservatori espressero la loro sorpresa per la natura relativamente pacifica della disintegrazione dell’enorme Stato. La dissoluzione di altri grandi imperi europei – inclusi quello britannico, francese, spagnolo e portoghese – fu seguita da conflitti armati su larga scala, alcuni dei quali durarono diversi decenni e furono accompagnati da centinaia di migliaia o addirittura milioni di vittime. Anche lo spazio post-sovietico, ovviamente, è stato testimone di violenze militari e conflitti armati all’inizio degli anni ’90 (Tagikistan, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, Ossezia meridionale, Transnistria, Cecenia e Daghestan), ma la maggior parte di questi erano di scala e durata relativamente modeste.

I conflitti militari all’interno del territorio dell’ex Urss sono stati spesso “congelati” con successo e solo di tanto in tanto hanno attirato su di loro l’attenzione con fiammate di escalation. Le cupe profezie sulla diffusione delle armi nucleari, di milioni di profughi che si sarebbero riversati nei Paesi vicini, di una diffusa pulizia etnica e di un’inarrestabile ascesa del fondamentalismo religioso, del terrorismo internazionale, ecc., subito dopo la disintegrazione sovietica non si sono in realtà avverate. Bisogna ammettere che la fase iniziale della decostruzione imperiale è passata in modo sorprendentemente pacifico e persino in maniera in qualche modo ordinata, soprattutto se si tiene conto del fatto che nessuno aveva lavorato in anticipo a piani di emergenza per la disintegrazione sovietica.

Gli analisti hanno fornito una varietà di spiegazioni per questa caratteristica straordinaria. In particolare si è fatto riferimento al cinismo e all’opportunismo della nomenklatura tardo comunista, che preferiva le occasioni di arricchimento personale al continuo impegno per preservare la grande potenza sovietica. E’ stato anche fatto notaro che l’Urss era stata un’entità molto particolare in cui il centro imperiale (la Russia) non aveva sfruttato economicamente tanto le sue periferie coloniali quanto le aveva sovvenzionate a scapito delle proprie prospettive di sviluppo.

Pertanto, molti nella nuova Federazione Russa consideravano la periferia imperiale sovietica non come una risorsa, ma piuttosto come una responsabilità per il nucleo centrale russo. E’ stata attirata l’attenzione sulla situazione internazionale generalmente favorevole, che ha consentito di evitare aspri conflitti e guerre sanguinose per dividersi l'”eredità sovietica” negli anni ’90.

Una disintegrazione imperiale graduale

Senza entrare in un’analisi dettagliata di queste e di altre ipotesi riguardanti le specificità dei processi di disintegrazione nel territorio dell’ex Urss, potrei fornire un’altra spiegazione, che non è necessariamente in contraddizione con quelle sopra menzionate. A mio avviso, l’Unione Sovietica non è in realtà crollata alla fine del 1991, ma è solo entrata in un lungo, complesso e contraddittorio processo di graduale disintegrazione imperiale. Trent’anni fa, i leader delle già ex repubbliche sovietiche proclamarono solo l’obiettivo di creare Stati indipendenti al posto delle istituzioni sociali, economiche e politiche sovietiche che stavano lentamente implodendo, ma il processo di costruzione di nuovi Stati è durato per diversi decenni e continua anche fino ad oggi.

Per molto tempo, la parte principale dello spazio post-sovietico – con la possibile eccezione dei tre Stati baltici – è rimasta essenzialmente un’unica entità in termini di legami economici, infrastrutture di trasporto e logistica, standard di istruzione, scienza, cultura, e, soprattutto, in termini di mentalità delle élite politiche e imprenditoriali al potere. Ci volle almeno un’altra generazione perché questa entità iniziasse a svanire nel passato. Pertanto, il vero crollo dell’Urss sta avvenendo solo oggi, letteralmente davanti ai nostri occhi, e gli Stati che sono emersi nello spazio post-sovietico devono ancora affrontare tutte le sfide, i rischi e le sofferenze della disintegrazione imperiale.

La natura superficiale della disintegrazione sovietica alla fine del 1991 diventa particolarmente evidente se confrontata con eventi in qualche modo simili nella storia moderna, come l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Sono trascorsi quasi 4 anni tra il referendum sulla Brexit del giugno 2016 e la fine formale dell’adesione del Regno Unito all’Unione Europea il 1 febbraio 2020; questi anni sono stati pieni di intensi negoziati, aspre lotte politiche sia a Londra che a Bruxelles, consultazioni ininterrotte di esperti e una difficile ricerca di compromessi sui termini di un’ulteriore cooperazione tra il Regno Unito e l’Ue. In questi 4 anni sono stati preparati e concordati molti documenti dettagliati che regolano i diritti e gli obblighi reciproci di Bruxelles e Londra. Inoltre, il chiarimento di questi diritti e obblighi continua ancora oggi.

Gli Accordi di Belovezh, che dichiaravano la fine dell’Unione Sovietica e proclamavano la creazione della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), furono redatti, concordati e firmati in pochi giorni; il documento di 14 articoli è lungo solo due pagine. Negli Accordi di Belovezh, infatti, è stata adottata solo una più generale dichiarazione di intenti, un breve e molto ambiguo protocollo d’intesa, che ciascuno dei partecipanti ha potuto interpretare a propria discrezione. E’ impossibile anche solo immaginare un accordo sulla Brexit concluso così frettolosamente e così casualmente.

Tuttavia, mentre la Brexit riguardava solo il ritiro di un Paese da un progetto di integrazione multilaterale, nel caso degli Accordi di Belovezh il compito era la decostruzione ordinata di un unico Stato con una storia di convivenza di diversi gruppi nazionali, etnici e religiosi, risalente a più di un paio di secoli fa.

Trent’anni fa, non era affatto scontato che tutti i progetti nazionali delle repubbliche dell’Unione Sovietica avrebbero avuto necessariamente successo. C’erano seri dubbi sulla fattibilità politica ed economica, o sull’efficienza, di molti di loro. A Mosca, per molto tempo, l’umore generale è rimasto arrogante ed egoistico: “Non andranno da nessuna parte, prima o poi torneranno da noi”. Forse, con un’altra serie di circostanze, gli Stati post-sovietici sotto la guida russa avrebbero potuto effettivamente formare una sorta di gruppo di integrazione praticabile sulla falsariga dell’Ue o almeno della Comunità economica europea che ha preceduto l’Ue. Queste speranze e piani erano certamente popolari all’interno del team dell’ex presidente russo Boris Eltsin e, forse, anche all’interno della “precoce” leadership di Vladimir Putin.

Nuove strutture di integrazione

Non è un caso che nei documenti ufficiali di politica estera russa, le relazioni con i partner del “vicino estero” fossero immancabilmente al primo posto nella gerarchia delle priorità geografiche di Mosca, nonostante fin dal 1991 le reali ambizioni e aspirazioni di politica estera della Russia gravitassero in direzione occidentale. Per molto tempo i meccanismi della CSI sono stati percepiti al Cremlino non come strumenti di un “divorzio civile” con i vicini della Russia post-sovietica, ma come i primi germogli di nuove strutture di integrazione. Il consolidamento dello spazio post-sovietico era considerato una condizione assolutamente necessaria per il ritorno della Russia allo status di grande potenza e per assicurarne uno sviluppo rapido e sostenibile.

Tuttavia, a 30 anni di distanza, questo obiettivo non è stato raggiunto. Ci sono molte ragioni per questo fallimento. Si può fare riferimento a una composizione estremamente variegata ed eterogenea della CSI, a traiettorie oggettivamente divergenti e non convergenti di sviluppo economico, politico e culturale delle società post-sovietiche. Si possono citare anche le posizioni dell’Occidente, da sempre sospettoso anche dell’ipotetica possibilità di ricreare l’Unione Sovietica in qualsiasi forma.

Vale anche la pena notare un’obiettiva asimmetria nelle potenzialità economiche e politiche tra la Russia e i suoi vicini, che ha complicato la ricerca di uno stabile equilibrio multilaterale di interessi accettabile per tutti. Naturalmente bisogna tenere presente la sindrome del “Grande Fratello” che si è spesso manifestata nelle politiche russe, la riluttanza di Mosca a tenere pienamente conto di specifici interessi, aspettative e, soprattutto, dei traumi politici e psicologici delle élite emergenti del nuovi Stati.

Modello di ruolo fallito

Mi semp bra però che le principali radici del fallimento della Russia nel consolidare lo spazio post-sovietico intorno a Mosca non siano nemmeno in questi fattori. Il problema fondamentale dell’integrazione “eurasiatica” post-sovietica è stato che, nei 30 anni della sua esistenza indipendente, la Russia non è stata in grado di trovare un modello efficace di sviluppo sociale ed economico che venisse percepito come un modello nei Paesi vicini. Già dalla metà del primo decennio del XXI secolo, i compiti di mantenimento della stabilità sociale e politica nel Paese hanno iniziato ad avere la priorità al Cremlino rispetto ai compiti di modernizzazione sociale ed economica.

Si potrebbe obiettare se il conservatorismo della leadership russa sotto il Vladimir Putin “maturo” sia stato giustificato, ma il prezzo da pagare per questo è stata la perdita del precedente dinamismo sociale ed economico. Sembra che la conservazione del sistema sociale ed economico arcaico sia stata la ragione principale per cui, durante il periodo post-sovietico, la Russia non è diventata per i suoi vicini della CSI ciò che la Germania (e, in parte, la Francia) si è rivelata per la Comunità economia europea negli anni ’60 e ’70.

Di conseguenza, il ruolo della principale locomotiva economica dell’Eurasia si è rivelato al di là delle forze di Mosca. Inoltre, la Russia ha dovuto competere per l’influenza nello spazio eurasiatico con attori ambiziosi ed energici come l’Ue a ovest, la Cina a est e la Turchia a sud. In questa competizione, Mosca ha progressivamente perso terreno, il che ha contribuito a far crescere sentimenti di isolamento e insicurezza.

Quali sono i principali strumenti utilizzati da Mosca per promuovere la sua influenza nel territorio dell’ex Unione Sovietica negli ultimi tre decenni? Primo, la Russia si è posizionata come il principale (e anche l’unico) garante della sicurezza nazionale degli Stati post-sovietici. A Mosca, l’atteggiamento verso i tentativi di qualsiasi attore esterno di espandere la propria influenza militare o politica in questo territorio, comprese le proposte di inviare forze di pace delle Nazioni Unite nella zona di un particolare conflitto, è sempre stato esplicitamente negativo. La leadership russa chiaramente non amava nessun fornitore di sicurezza alternativo nel suo cortile.

Contestazioni territoriali problematiche

Per molto tempo, nessun attore straniero ha avuto pretese di sicurezza fondamentali lungo i perimetri meridionali dei confini dell’ex Urss, ma l’intenzione di Mosca di mantenere la sua egemonia militare e politica nell’ovest e nel sud-ovest dello spazio post-sovietico è stata percepita con più univocità almeno dalla metà degli anni ’90. Inoltre, in questi 30 anni la Russia ha accumulato una quantità significativa di problemi relativi a territori parzialmente o completamente non riconosciuti (Abkhazia e Ossezia meridionale, Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, Transnistria e Nagorno-Karabakh). Tutti, in un modo o nell’altro, si sono rivelati un ostacolo per la Russia, sia in termini di interazione con i suoi vicini sia in termini di cooperazione con l’Occidente.

Secondo, la Russia poteva offrire ai suoi vicini prezzi sovvenzionati per le esportazioni di petrolio, gas e altri beni di prima necessità. Questo meccanismo ha funzionato relativamente bene nel contesto della continua carenza di risorse energetiche e di materie prime nel mondo e della concomitante crescita costante dei prezzi mondiali per le esportazioni russe. Non dimentichiamo che nei primi anni dopo il crollo sovietico, le economie della maggior parte dei Paesi della CSI sono rimaste essenzialmente sovietiche, e quindi ad alta intensità energetica e di risorse, il che predeterminava l’alto livello di dipendenza di questi Paesi dalla fornitura di energia a basso costo e materie prime dalla Russia.

Tuttavia, nel secondo decennio del XXI secolo, il “mercato dei produttori” è stato sostituito dal “mercato dei consumatori”, il che ha iniziato a ridurre gradualmente l’importanza dei bonus energetici russi per gli Stati vicini. Anche i processi lenti ma inevitabili dei cambiamenti strutturali nelle economie della maggior parte dei Paesi della CSI hanno contribuito a questo cambiamento. Hanno ricevuto un ulteriore impulso sotto forma della transizione verso fonti energetiche “pulite” iniziata in tutto il mondo e nel tempo le compagnie energetiche russe sono diventate sempre meno disposte a sacrificare i loro specifici interessi aziendali in nome di astratte priorità statali.

Terzo, Mosca ha cercato di attirare i suoi vicini creando condizioni preferenziali per l’accesso al mercato russo di beni e servizi, nonché al mercato del lavoro, sotto forma di migrazione di manodopera dai Paesi della CSI. Tali preferenze sono state di notevole importanza nel contesto della rapida crescita dell’economia russa nel primo decennio del XXI secolo e della riluttanza o impreparazione della maggior parte dei Paesi della CSI ad esplorare attivamente i mercati dei consumatori e del lavoro del “lontano estero”.

Dinamismo calante

Ma anche queste opportunità non sono durate per sempre. Dall’inizio del secondo decennio di questo secolo, l’economia russa ha perso il suo precedente dinamismo, rimanendo sempre più indietro rispetto al tasso di crescita medio mondiale. I Paesi della CSI, dal canto loro, hanno diversificato sempre più le loro relazioni economiche estere, ampliando la cooperazione con la Cina, l’Ue, l’Asia meridionale e il Medio Oriente. Un certo ruolo in questo processo è stato svolto dalle misure economiche restrittive che Mosca ha ripetutamente applicato a Georgia, Ucraina, Moldova e persino alla Bielorussia, costringendo questi Paesi a sviluppare in modo più aggressivo mercati di esportazione alternativi.

Quarto, la Russia ha a lungo affermato di essere la “rappresentante degli interessi” degli Stati della CSI nelle organizzazioni internazionali che vanno dal Consiglio di sicurezza dell’Onu al G8 e al G20. Ma con il passare del tempo questo compito è diventato sempre meno raggiungibile: gli interessi di Mosca e dei suoi vicini più vicini si sono discostati sempre più chiaramente, il voto di solidarietà nelle organizzazioni internazionali era sempre più difficile da ottenere; gli scontri di interessi in molte sedi multilaterali stanno diventando sempre più frequenti. Anche in ambiti esclusivi come l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), le posizioni di Mosca e delle capitali di altri Paesi della CSI sono spesso divergenti in modo significativo.

Questa serie di strumenti russi per lavorare con i Paesi del “vicino estero”, ovviamente, non si limita ai quattro strumenti sopra menzionati. Ci sono anche opportunità di esportazione dell’istruzione con quote di budget per gli studenti della CSI, programmi per promuovere la cultura e la lingua russa, catene tecnologiche bilaterali e multilaterali, ecc. Ma tutti questi strumenti nelle condizioni di un’economia russa prevalentemente in cerca di rendita hanno un’efficienza limitata. I limiti diventano particolarmente evidenti in presenza di molti partner alternativi – dalla Cina all’Ue – che sviluppano attivamente lo spazio post-sovietico, nonché in vista di sanzioni economiche sempre maggiori imposte dall’Occidente alla Russia dopo il 2014.

Inoltre, la formazione di nuove identità nazionali nelle ex repubbliche sovietiche si basava in gran parte sul massimo distanziamento possibile dalla Russia, incluse le sue storia, cultura e lingua. Inevitabilmente, la Russia si è trovata nella posizione di un simbolico “altro” contro il quale il nazionalismo etnico e culturale delle ex periferie imperiali ha dovuto spingere nel loro processo di costruzione dello Stato. Pertanto, l’ascesa del nazionalismo antirusso in molti Paesi della CSI, la creazione di “storie nazionali” alternative e la formazione di una mitologia politica nazionale-etnica, il ripensamento critico dell’esperienza della convivenza nello Stato multinazionale sovietico – tutto questo – era quasi inevitabile.

Approccio modificato allo spazio post-sovietico

Al momento, è difficile costruire un quadro completo e convincente di come sia avvenuta l’evoluzione degli approcci della Russia ai suoi vicini più prossimi. Forse un giorno i dati d’archivio ora classificati consentiranno un’analisi completa delle accese discussioni che senza dubbio hanno avuto luogo su questo tema nelle “cerchie ristrette” di Eltsin e Putin. Tuttavia, si può presumere che la guerra in Georgia nell’agosto 2008 e, soprattutto, il successivo riconoscimento dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud come Stati indipendenti fossero già il risultato di una significativa trasformazione nella strategia iniziale del Cremlino nei confronti dei suoi partner nello spazio post-sovietico.

Dopotutto, già nel 2008 era del tutto chiaro che il riconoscimento delle due regioni separatiste della Georgia creava un problema fondamentale a lungo termine nelle relazioni tra Mosca e Tbilisi, dal momento che nessun governo georgiano sarebbe stato in grado di accettare la perdita di una quinto del territorio nazionale. E senza il coinvolgimento attivo di Tbilisi, non sono possibili nemmeno in teoria tentativi di un completo reinserimento economico o politico regionale del Caucaso meridionale sotto la guida russa.

Ma, naturalmente, un indicatore molto più chiaro della revisione degli atteggiamenti precedenti è stato il comportamento del Cremlino durante la crisi ucraina del 2014, che è stato così significativamente diverso dalla reazione russa alla “rivoluzione arancione” a Kiev di un decennio prima. La rapida operazione in Crimea e il forte sostegno alle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) nell’Ucraina orientale, la dura retorica ufficiale contro la nuova leadership ucraina: tutto questo è diventato un chiaro segnale che il Cremlino era pronto ad accettare come un’inevitabilità storica l’ostilità a lungo termine dell’Ucraina (o, almeno, del mainstream politico ucraino) nei confronti della Russia. Di conseguenza, se a quel tempo esistevano ancora tali piani, gli eventi del 2014 hanno posto fine a qualsiasi piano per la reintegrazione globale dell’ex spazio sovietico intorno alla Russia.

Da questo momento in poi, diventa particolarmente evidente il processo di trasferimento delle relazioni con gli Stati post-sovietici su basi “autosufficienti”, inclusa la graduale riduzione dei sussidi economici diretti e indiretti ai vicini della Russia, la dura difesa degli interessi russi nel commercio e nelle sfere di investimento, la concorrenza attiva con i vicini nei mercati di Paesi terzi, ecc. Naturalmente, sono proseguiti i progetti economici multilaterali: nel 2015 è entrata in funzione l’Unione economica eurasiatica (EAEU). Tuttavia, l’importanza dell’EAEU per la Russia è rimasta molto limitata: la quota dei Paesi membri di questa organizzazione rappresenta meno del 10% del volume totale del commercio estero russo (la quota dell’Ue nel commercio estero della Germania è quasi il 60%).

Sebbene l’EAEU rimanga, ovviamente, un meccanismo importante per promuovere gli interessi economici di Mosca, lo spostamento verso uno spazio economico unico all’interno di questa struttura è molto lento, il che è particolarmente evidente sullo sfondo dei processi di integrazione attiva in altre regioni del mondo. I cauti tentativi di Mosca di dare all’EAEU una dimensione politica non hanno ricevuto alcun sostegno visibile dagli altri Paesi membri e non hanno prodotto alcun risultato tangibile.

L’ultimo atto?

Il lancio di una “operazione militare speciale” in Ucraina è chiaramente un’eccezione al trend verso un approccio più razionale, più avverso al rischio e più pragmatico allo spazio post-sovietico. Sembra che agli occhi della leadership del Cremlino, un’Ucraina orientata verso l’Occidente, che collabora strettamente con la NATO, abbia rappresentato una sfida formidabile non solo per gli interessi di sicurezza della Russia, ma anche per l’esistenza della Russia. Qualsiasi analisi razionale costi-benefici suggerirebbe che Mosca abbia molto da perdere, ma non molto da guadagnare, cercando di ricostruire l’Ucraina con mezzi militari. E’ prematuro analizzare l’esito della mossa del Cremlino in Ucraina, ma si può ipotizzare che questo sarà ricordato come l’ultimo atto del dramma lungo 30 anni della Russia alle prese con la sua eredità imperiale.

Il risultato paradossale della politica estera russa negli ultimi 30 anni è che il Paese è stato in grado di trasformarsi in una potenza globale molto attiva senza diventare un legittimo leader regionale. Inoltre, il globalismo russo degli ultimi anni può essere considerato una sorta di compensazione politica per i numerosi fallimenti di Mosca nei suoi tentativi di costruire relazioni stabili e costruttive con molti dei suoi vicini più prossimi. Tuttavia, il compito di costruire tali relazioni dovrebbe prima o poi tornare in cima alle principali priorità di politica estera di Mosca. Sarà molto più difficile ora di quanto non lo fosse nel 1991. Tuttavia, senza affrontare questo problema critico, qualsiasi successo in altri settori della politica estera russa si deprezzerà inevitabilmente.

di Andrey Kortunov