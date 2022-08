La debolezza degli Stati aggrava l’instabilità e le guerre in Africa

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu esamina lo sviluppo delle capacità per sostenere la pace in Africa

[9 Agosto 2022]

Intervenendo durante un dibattito al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per esaminare il rafforzamento delle capacità per sostenere la pace in Africa, Cristina Duarte, consigliera speciale del segretario generale dell’Onu per l’Africa, ha evidenziato che «”Fattori interni” come corruzione, povertà, disuguaglianza, discriminazione nell’erogazione dei servizi pubblici budgeting non inclusivi o mancato rispetto dei diritti umani interagiscono con “fattori esterni” di instabilità, come la concorrenza per le risorse naturali, la criminalità transnazionale e la proliferazione di armi illecite» per minare la capacità dei Paesi africani di mantenere la pace e alla sicurezza nel continente. «Inoltre – ha fatto notare la Duarte – la corruzione, che non solo dirotta fondi destinati alla fornitura di servizi, ma delegittima l’azione dello Stato. La corruzione non è solo una questione etica o legale, è globalmente il risultato dell’assenza dello Stato e della mancanza di capacità. A questi fattori si aggiunge talvolta la pura e semplice assenza dello Stato in alcuni territori, che viene sostituito da attori non statali, inclusi gruppi criminali e terroristici, come illustrato dal caso di Al-Shabaab in Somalia».

La consigliera speciale di António Guterres ha sottolineato che «La politica e il finanziamento sono le principali sfide per lo sviluppo delle capacità. Investire nelle infrastrutture istituzionali è essenziale per costruire le capacità per affrontare le cause interne della violenza. Le istituzioni hanno il potere di catalizzare soluzioni olistiche. Lo sviluppo delle capacità istituzionali dovrebbe, quindi, essere la pietra angolare degli sforzi per raggiungere una pace sostenibile. Nel frattempo, la cooperazione tecnica per creare capacità politiche e istituzionali deve essere una priorità in tutte le situazioni di conflitto». Ma ha ricordato che «Questo richiede una maggiore cooperazione e coordinamento tra le diverse aree di lavoro delle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, le deliberazioni su questioni di pace e sicurezza devono essere informate da analisi sulle condizioni socio-economiche e sulla capacità istituzionale dei Paesi».

La consigliera speciale per l’Africa ha anche sollecitato «L’intervento di missioni di pace, che raggiungono le zone dove la presenza dello Stato è assente» e ha aggiunto che «Una più stretta cooperazione con le autorità nazionali e locali, non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche dal punto di vista del rafforzamento istituzionale potrebbe creare opportunità per aumentare la presenza dello Stato e migliorare l’erogazione dei servizi, prevenendo le lacune che possono essere sfruttate dai gruppi terroristici e da attori non statali».

La Duarte ha sottolineato il potere dei programmi di alimentazione scolastica, definendoli «Un esempio di servizio pubblico con un grande potenziale per contribuire alla pace e alla stabilità a lungo termine. Sebbene siano principalmente un mezzo per affrontare problemi come il basso livello di istruzione, la malnutrizione e l’insicurezza alimentare in generale, questi programmi promuovono, tra gli altri vantaggi, anche le economie locali e l’emancipazione delle donne, inclusa la riduzione del rischio di reclutamento di bambini nei gruppi terroristici. L’alimentazione scolastica è, tutto sommato, un modo conveniente per rafforzare la fiducia nelle istituzioni pubbliche attraverso la fornitura di servizi di base. Il mio ufficio ha lanciato un’iniziativa chiamata “Una penna per una pistola”. per dimostrare il ruolo che questi programmi hanno nel promuovere la coesione sociale e la pace in Africa».

Il problema è politico, istituzionale e continentale e globale e il Commissario dell’Unione Africana (UA) per gli affari politici, pace e sicurezza, il nigeriano Bankole Adeoye, ha ricordato che «L’Onu e l’UA sono partner nel continente. La loro collaborazione deve essere rafforzata, la partnership on peacekeeping and peacebuilding è ben articolata e apprezzata, ma deve progredire per sviluppare capacità nell’applicazione della pace al fine di sconfiggere il terrorismo e l’estremismo violento. In cui alcuni degli Stati membri dell’UA gli sforzi di pace sono naufragati a causa dell’assenza dello Stato di diritto e prospettive socioeconomiche deboli. I giovani disoccupati in particolare sono stati tentati dall’estremismo violento e dalla scelta del separatismo, alimentando così la fragilità del tessuto sociale e i conflitti. E’ necessaria una leadership trasformativa congiunta tra il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’UA. Per l’Africa, l’attenzione sarà focalizzata sulla costruzione di capacità integrate per le operazioni di applicazione della pace sia dal lato dell’approccio militare che dell’intera società. E’ altrettanto importante anche che lavoriamo per sbloccare le sfide finanziarie associate alle operazioni di pace».

Il Consiglio di sicurezza ha anche ascoltato Muhammad Abdul Muhith, a capo della Peacebuilding Commission (PBC) dell’Onu che ha sostenuto iniziative di rafforzamento delle capacità nei paesi africani, che ha condiviso le osservazioni delle lezioni apprese in Paesi come la Repubblica Centrafricana, la Liberia e il Burundi: «In particolare nella Repubblica Centrafricana (RCA), dove la Commissione ha mobilitato risorse e affrontato l’impatto dei vincoli di bilancio per la Corte penale speciale e la verità del Paese e la Commissione giustizia, riconciliazione e riparazione». Affrontando questioni che includono l’uguaglianza di genere e l’emancipazione dei giovani, per quanto riguarda la Liberia, il presidente della PCB ha elogiato «Gli sforzi compiuti dai Partiti politici per garantire una maggiore rappresentanza delle donne nella leadership del partito e una maggiore partecipazione alle elezioni, nonché il ruolo svolto dalle donne rifugiate nel rafforzamento della coesione sociale a livello di comunità.

Muhith ha concluso: «I Paesi africani sono sempre più interessati a collaborare con la PBC per espandere e rafforzare le loro capacità di costruzione e mantenimento della pace. Sebbene il rafforzamento dello sviluppo delle capacità per sostenere la pace sia un processo complesso e le misure debbano essere adattate alle condizioni specifiche del Paese e della regione, l’inclusività è fondamentale. In considerazione di ciò, la PBC sottolinea l’importanza di garantire che le donne, i giovani e coloro che si trovano in situazioni vulnerabili siano coinvolti negli sforzi per sviluppare capacità a livello locale, nazionale e regionale. La Commissione sottolinea inoltre che la società civile può svolgere un ruolo importante nel portare avanti gli sforzi per costruire e sostenere la pace. Bisogna garantire che le donne, i giovani e le persone in situazioni vulnerabili siano inclusi negli sforzi per costruire capacità a livello locale, nazionale e regionale».