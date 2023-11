Guterres: «L’incubo a Gaza è più di una crisi umanitaria. E’ una crisi dell’umanità»

La catastrofe in corso rende più urgente il cessate il fuoco umanitario. Necessari subito 1,2 miliardi di aiuti umanitari

[7 Novembre 2023]

Mentre a Gaza la guerra si intensifica, con il rischio di ricadute sull’intera regione, in una conferenza stampa il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sottolineato la necessità di sostenere un appello umanitario da 1,2 miliardi di dollari per aiutare quasi tre milioni di persone nei territori palestinesi occupati. Per quello che ha dichiarato – e che rispecchia le precedenti e l’ultima risoluzione dell’Onu approvate a stragrande maggioranza – Guterres è stato duramente attaccato da esponenti del governo di estrema destra israeliano, alcuni dei quali teorizzano la pulizia etnica di Gaza e della Palestina e addirittura lo sgancio di una bomba atomica su Gaza. Ecco cosa ha detto il capo dell’Onu:

L’incubo a Gaza è più di una crisi umanitaria. E’ una crisi dell’umanità.

L’intensificarsi del conflitto sta scuotendo il mondo, scuotendo la regione e, cosa più tragica, sta distruggendo così tante vite innocenti. Le operazioni di terra delle Israel Defense Forces e i continui bombardamenti stanno colpendo civili, ospedali, campi profughi, moschee, chiese e strutture delle Nazioni Unite, compresi i rifugi. Nessuno è al sicuro.

Allo stesso tempo, Hamas e altri militanti usano i civili come scudi umani e continuano a lanciare indiscriminatamente razzi verso Israele.

Ribadisco la mia totale condanna degli abominevoli atti di terrore perpetrati da Hamas il 7 ottobre e ribadisco il mio appello per il rilascio immediato, incondizionato e sicuro degli ostaggi detenuti a Gaza. Niente può giustificare la tortura deliberata, l’uccisione, il ferimento e il rapimento di civili.

La protezione dei civili deve essere fondamentale.

Sono profondamente preoccupato per le evidenti violazioni del diritto internazionale umanitario a cui stiamo assistendo. Vorrei essere chiaro: nessuna delle parti coinvolte in un conflitto armato è al di sopra del diritto umanitario internazionale.

Gaza sta diventando un cimitero di bambini. Secondo quanto riferito, centinaia di ragazze e ragazzi vengono uccisi o feriti ogni giorno.

Secondo quanto riferito, in un periodo di quattro settimane sono stati uccisi più giornalisti che in qualsiasi altro conflitto negli ultimi tre decenni.

Sono stati uccisi più operatori umanitari delle Nazioni Unite che in qualsiasi periodo paragonabile nella storia della nostra organizzazione.

Saluto tutti coloro che continuano il loro lavoro salvavita nonostante le sfide e i rischi travolgenti.

La catastrofe in atto rende sempre più urgente la necessità di un cessate il fuoco umanitario ogni ora che passa.

Le parti in conflitto – e, di fatto, la comunità internazionale – si trovano ad affrontare una responsabilità immediata e fondamentale: fermare la sofferenza collettiva disumana ed espandere drasticamente gli aiuti umanitari a Gaza.

Oggi le Nazioni Unite e i nostri partner lanciano un appello umanitario da 1,2 miliardi di dollari per aiutare 2,7 milioni di persone, ovvero l’intera popolazione della Striscia di Gaza e mezzo milione di palestinesi in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est.

Alcuni aiuti salvavita stanno arrivando a Gaza dall’Egitto attraverso il valico di Rafah. Ma il rivolo di assistenza non soddisfa l’oceano del bisogno. E siamo chiari: il valico di Rafah da solo non ha la capacità di trasportare camion di aiuti nella misura richiesta. Poco più di 400 camion sono entrati a Gaza nelle ultime due settimane, rispetto ai 500 al giorno prima del conflitto. E, cosa fondamentale, questo non include il carburante. Senza carburante, i neonati nelle incubatrici e i pazienti in supporto vitale moriranno. L’acqua non può essere pompata o purificata. Le acque reflue non depurate potrebbero presto iniziare a riversarsi nelle strade, diffondendo ulteriormente le malattie.

I camion carichi di aiuti essenziali rimarranno bloccati.

La via da seguire è chiara. Un cessate il fuoco umanitario. Ora.

Tutte le parti rispettino tutti i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario. Ora.

Questo significa il rilascio incondizionato degli ostaggi a Gaza. Ora.

La protezione dei civili, degli ospedali, delle strutture delle Nazioni Unite, dei rifugi e delle scuole. Ora.

Più cibo, più acqua, più medicine e ovviamente carburante – per entrare a Gaza in modo sicuro, rapido e nella misura necessaria. Ora.

Accesso illimitato per fornire forniture a tutte le persone bisognose a Gaza. Ora.

E la fine dell’uso dei civili come scudi umani. Ora.

Nessuno di questi appelli dovrebbe essere condizionato agli altri.

E per tutto questo abbiamo bisogno di più finanziamenti, adesso.

Inoltre, resto fortemente preoccupato per l’aumento della violenza e l’espansione del conflitto. La Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme Est, è a un punto di ebollizione. Non dimentichiamo inoltre l’importanza di affrontare i rischi che il conflitto si estenda a una regione più ampia. Stiamo già assistendo a una spirale di escalation dal Libano e dalla Siria, all’Iraq e allo Yemen. Questa escalation deve finire. Devono prevalere il sangue freddo e gli sforzi diplomatici. La retorica odiosa e le azioni provocatorie devono cessare.

Sono profondamente turbato dall’aumento dell’antisemitismo e del fanatismo anti-musulmano. Le comunità ebraiche e musulmane in molte parti del mondo sono in massima allerta, temendo per la propria incolumità personale.

Le emozioni sono al culmine. Le tensioni sono alte. Le immagini della sofferenza spezzano il cuore e schiacciano l’anima. Ma dobbiamo trovare un modo per mantenere la nostra comune umanità.

Penso ai civili di Gaza – in stragrande maggioranza donne e bambini – terrorizzati dagli incessanti bombardamenti.

Mi unisco alla famiglia delle Nazioni Unite nel lutto per gli 89 nostri colleghi dell’UNRWA che sono stati uccisi a Gaza, molti di loro insieme ai membri delle loro famiglie. Comprendono insegnanti, presidi di scuole, medici, ingegneri, guardie, personale di supporto e una giovane donna di nome Mai.

Mai non ha permesso che la distrofia muscolare o la sedia a rotelle limitassero i suoi sogni. Era una studentessa eccezionale, è diventata una sviluppatrice di software e ha dedicato le sue capacità al lavoro sulla tecnologia dell’informazione per l’UNRWA. Sono così profondamente ispirato dal suo esempio.

Penso a tutte le persone torturate e uccise in Israele quasi un mese fa e agli ostaggi rapiti dalle loro case, dalle loro famiglie, dai loro amici mentre semplicemente vivevano la loro vita.

Dieci giorni fa ho incontrato alcuni familiari di quegli ostaggi. Ho ascoltato le loro storie, sentito la loro angoscia e sono rimasto profondamente commosso dalla loro compassione. Non smetterò mai di lavorare per il loro rilascio immediato. Questo è essenziale di per sé e fondamentale per risolvere molte altre sfide.

Una madre ha condiviso con me in modo commovente la sua desolazione per il figlio rapito, Hersh.

Ha parlato anche al di fuori del Consiglio di Sicurezza e sul tema della lotta all’odio, ha detto: «Quando ti indigni solo quando i bambini di una parte vengono uccisi, allora la tua bussola morale è rotta e la tua umanità è rotta».

Anche nella sua più totale disperazione, lei stava di fronte al mondo e ci ricordava: «In una competizione di dolore, non c’è mai un vincitore».

Dobbiamo agire adesso per trovare una via d’uscita da questo brutale, terribile, agonizzante vicolo cieco di distruzione.

Per aiutare a porre fine al dolore e alla sofferenza.

Per aiutare a guarire chi è spezzato.

E per contribuire a spianare la strada alla pace, a una soluzione a due Stati in cui israeliani e palestinesi vivano in pace e sicurezza.

di António Guterres

Segretario Generale delle Nazioni Unite