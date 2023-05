Guterres: «Guerra è sinonimo di fame»

Proteggere i civili dalle guerre e dai cambiamenti climatici. Garantire un accesso sicuro per gli operatori umanitari

[24 Maggio 2023]

Intervenendo al dibattito sulla protezione dei civili nei conflitti armati tenutosi a Consiglio di sicurezza, il segretario generale dell’Onu, António Guterres ha detto: «Guerra uguale fame. I conflitti armati sono una forza trainante dell’insicurezza alimentare in tutto il mondo Lo scorso anno più di 117 milioni di persone hanno sofferto la fame acuta, principalmente a causa della guerra e dell’insicurezza. E’ un’aberrazione. I danni alle infrastrutture essenziali stanno ostacolando la produzione alimentare, impedendo la consegna di cibo e privando le persone di acqua pulita».

Il capo dell’Onu ha fatto l’esempio della Siria dove le risorse di acqua potabile sono oggi il 40% in meno rispetto all’inizio dellla guerra civile/internazionale: «I combattenti distruggono i raccolti e rubano il bestiame; gli esplosivi contaminano terreni fertili; i mercati non possono più funzionare e i prezzi stanno aumentando vertiginosamente. L’invasione russa dell’Ucraina ha contribuito all’aumento dei prezzi di cibo, energia e fertilizzanti in tutto il mondo».

Guterres ha fatto notare che «Quando alla crisi climatica si aggiunge la guerra, i raccolti diminuiscono e le persone soffrono la fame, come ho visto durante una recente visita in Somalia. Nell’ultimo anno sono state prese misure per mitigare gli effetti del conflitto sui civili: le parti hanno lavorato per proteggere i bambini e consentire ai soccorritori umanitari di accedere alle popolazioni svantaggiate; il recentemente nominato coordinatore per la prevenzione e la risposta alla carestiaè a capo della risposta del sistema Onu alla crescente insicurezza alimentare; il programma d’azione sugli sfollati interni mira a fornire soluzioni per far fronte al numero record di sfollati e prevenire ulteriori crisi; e l’Iniziativa per il Mar Nero e il Memorandum d’intesa sulla promozione dei prodotti alimentari e dei fertilizzanti russi nei mercati mondiali hanno contribuito a stabilizzare i mercati, abbassare i prezzi e alleviare la crisi alimentare».

Nel novembre 2022, gli Stati di tutto il mondo hanno adottato una dichiarazione politica per proteggere i civili limitando o astenendosi dall’utilizzo di armi esplosive nelle aree popolate e Guterres ha chiesto a tutti gli Stati di tradurre questa dichiarazione n azioni concrete e ha anche esortato tutti i governi del mondo ad «Attuare la risoluzione 2664 del Consiglio di sicurezza, adottata a dicembre, volta a impedire che le sanzioni delle Nazioni Unite danneggino i civili e ostacolino l’azione umanitaria e ad escludere le attività delle organizzazioni umanitarie e mediche dall’ambito delle loro sanzioni e misure antiterrorismo».

Guterre ha sottolineato che «Queste misure adottate per mitigare i conflitti sono benvenute, ma la triste verità è che il mondo non sta rispettando i suoi impegni per proteggere i civili, che sono sanciti dall’International Humanitarian Law. Le leggi trascurate sono leggi indebolite. Perché siano rispettate, abbiamo bisogno di meccanismi di azione e responsabilità. Ma questo dipende dalla volontà politica. La pace è la migliore forma di protezione e c’è bisogno di maggiori sforzi per prevenire i conflitti, proteggere i civili, preservare la pace e trovare soluzioni politiche alla guerra. Nelle prossime settimane pubblicheremo un policy brief sulla New Agenda for Peace in vista del Future Summit che si terrà il prossimo anno».

Guterres ha concluso: «Gli autori di crimini di guerra devono essere ritenuti responsabili. Gli Stati devono indagare sulle accuse di crimini di guerra, perseguire gli autori di questi crimini e sviluppare la capacità degli altri Stati di fare lo stesso. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per porre fine al ciclo mortale del conflitto armato e della fame: affrontare le cause profonde della fame rafforzando le economie dei Paesi vulnerabili; onorare gli impegni assunti con i Paesi in prima linea nella crisi climatica; aumentare i contributi alle operazioni umanitarie, che sono finanziate per meno del 15%».

Intanto, l’United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), in collaborazione con Belgio, Svizzera, CIVIC/International Rescue Committee e Red Cross e Red Crescent e numerose ONG, sta organizzando – fino al 25 maggio – la Protection of Civilians Week 2023 e sottolinea che «In tutti i conflitti armati, i civili continuano a sopportare il peso maggiore della violenza e della distruzione. Il diritto internazionale umanitario richiede a tutte le parti in conflitto di rispettare i civili e le infrastrutture civili, ma continuano a essere commessi gravi abusi contro persone che dovrebbero essere risparmiate. Nel 2022, le Nazioni Unite hanno registrato un aumento del 53% del numero di civili uccisi in 12 conflitti armati. Case, scuole, mercati, reti idriche ed elettriche e strutture sanitarie continuano a essere danneggiate o distrutte».

Ecco 5 motivi per cui è imperativo rafforzare la protezione dei civili:

1 Ridurre al minimo i danni ai civili. I conflitti armati causano morte, lesioni e danni psicologici ai civili. Nel 2022, quasi il 94% delle vittime di armi esplosive utilizzate nelle aree popolate erano civili (in 17 Paesi e territori interessati dal conflitto). I conflitti portano anche alla distruzione di case, scuole, strutture sanitarie, impianti di approvvigionamento idrico e altre infrastrutture essenziali. Quando le infrastrutture essenziali vengono distrutte o danneggiate, i servizi interconnessi essenziali come l’acqua, l’elettricità e l’assistenza sanitaria vengono interrotti, aggravando ulteriormente le sofferenze. Le persone fuggono e non possono tornare a casa per anni.

2 Prevenire e combattere la fame e carestia. L’anno scorso, i conflitti e l’insicurezza sono stati la causa principale degli alti livelli di insicurezza alimentare acuta per circa 117 milioni di persone in 19 Paesi e Territori. I raccolti sono stati distrutti, il bestiame rubato, la terra contaminata, le strade bloccate e gli agricoltori cacciati dai loro campi. I mezzi di sussistenza sono andati perduti mentre i prezzi del cibo sono aumentati drasticamente.

3 Proteggere i gruppi vulnerabili. Le donne, i bambini e le persone con disabilità sono colpite dai conflitti in modi diversi ed è essenziale garantirne la protezione. L’anno scorso, le donne e le ragazze hanno rappresentato almeno il 95% delle vittime di comprovate violenze sessuali. I bambini sono stati rapiti, reclutati e utilizzati nelle ostilità e privati ​​dell’istruzione. Le persone con disabilità sono state coinvolte nelle ostilità e non hanno potuto accedere a cibo, acqua, assistenza sanitaria o aiuti umanitari.

4 Garantire un accesso sicuro per gli operatori umanitari. Gli operatori umanitari devono affrontare molte sfide sovrapposte, vale a dire ostilità, ordigni esplosivi, ostacoli burocratici e sanzioni statali e misure antiterrorismo che rallentano o bloccano le attività umanitarie, privando le persone dei beni di prima necessità di cui hanno bisogno. Operatori umanitari sono stati uccisi, feriti e rapiti, e le loro scorte sono state attaccate e saccheggiate. La disinformazione e la disinformazione minano la fiducia e creano rischi per la sicurezza degli operatori umanitari.

5 Prevenire lo sfollamento forzato e trovare soluzioni durevoli. Nel 2022, il numero di persone sfollate con la forza a causa di conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni ha superato la cifra allarmante di 100 milioni. Anche dopo essere fuggite dalla violenza, le persone non sono ancora al sicuro. Affrontano più violenza, rischi di esplosioni e accesso limitato ai servizi essenziali. Gli sfollati incontrano maggiori difficoltà nel procurarsi il cibo, difficoltà che aumentano a ogni spostamento, a seconda del numero di volte in cui sono stati sfollati.

Cosa può essere fatto? Per Aurélien Buffler, capo della sezione di consulenza politica e pianificazione dell’OCHA, «Prima di tutto, tutti gli Stati e tutte le parti in conflitto devono integrare il diritto umanitario internazionale nelle loro leggi, nei loro manuali militari e nella loro formazione e bisogna che adottino specifiche tutele per le persone vulnerabili, come i bambini e le persone con disabilità. Bisogna anche che tutti gli Stati firmino la nuova dichiarazione politica sulle armi esplosive nelle aree popolate e traducano questi impegni in azioni significative. Secondo, abbiamo bisogno di accesso umanitario senza ostacoli e protezione per tutti gli operatori umanitari e le forniture. Agli operatori umanitari deve essere consentito di fornire gli aiuti tanto necessari in modo sicuro a coloro che ne hanno più bisogno. La loro capacità di impegnarsi con tutte le parti in conflitto armato per negoziare l’accesso e promuovere l’adesione al diritto umanitario internazionale dovrebbe essere incoraggiata. Gli Stati devono garantire che le loro sanzioni e misure antiterrorismo non abbiano un impatto negativo sulla fornitura di assistenza umanitaria e medica. Terzo, tutti gli Stati devono garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario, in particolare attraverso il dialogo politico, l’addestramento dei combattenti, il condizionamento del loro appoggio militare al rispetto del diritto internazionale da parte dei destinatari e l’apertura di indagini e azioni penali per crimini di guerra».