Dal Consiglio Ue oltre 450 mln di euro di aiuti per le catastrofi naturali in Italia, Romania e Turchia

Alluvioni, siccità e terremoti hanno colpito rispettivamente i tre Paesi tra la fine del 2022 e l’inizio di quest’anno

[18 Settembre 2023]

Dal Consiglio dell’Ue è arrivato il via libera alla proposta, avanzata dalla Commissione europea, di destinare 454,8 mln di euro in aiuti d’emergenza a Italia, Romania e Turchia, in relazioni alle catastrofi naturali che hanno colpito i tre Paesi tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Gli aiuti finanziari saranno versati dopo l’adozione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, e verranno riparatiti come segue: 33,9 mln di euro per la grave siccità che ha colpito la Romania tra primavera e aprile 2022; 20,9 mln di euro all’Italia, per le alluvioni abbattutesi sull’Italia centrale nel settembre 2022; 400 mln di euro alla Turchia, per il terremoto che a febbraio ha provocato migliaia di morti e milioni di senza tetto.

All’atto pratico, l’Ue trasferirà fondi dalla riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza del suo bilancio per il 2023 alla cosiddetta linea di bilancio operativa del Fondo di solidarietà dell’Ue, dalla quale possono essere versati ai paesi che hanno presentato domanda di assistenza finanziaria a titolo di tale fondo dopo essere stati colpiti da catastrofi naturali.

Il Fondo di solidarietà dell’Ue ha infatti lo scopo di fornire assistenza finanziaria in caso di gravi catastrofi in uno Stato membro o in un paese che ha avviato negoziati di adesione con l’Ue.