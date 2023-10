Cosa succede a Gaza sotto assedio

Guterres: una guerra nasce da un conflitto di lunga data, con un’occupazione durata 56 anni e senza una fine politica in vista

[10 Ottobre 2023]

Ieri su richiesta dell’ambasciatrice Usa l’ambasciatrice Michèle Taylor, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha osservato un minuto di silenzio in onore delle “vittime innocenti” in Israele e Gaza e ha anche reso omaggio alle vittime del terremoto in Afghanistan. La Taylor ha detto: «In questo momento solenne, chiedo rispettosamente un minuto di silenzio a questo stimato Consiglio e a tutti i presenti qui oggi per onorare e ricordare le vittime di questi spaventosi attentati terroristici (…). Le vite innocenti perse in Israele e a Gaza a causa degli attacchi di Hamas. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo e al governo di Israele durante questi tempi difficili».

Aprendo la 74esima sessione del Comitato Esecutivo dell’UNHCR, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha parlato di «Una nuova guerra in Medio Oriente, la cui escalation causerà inevitabilmente ulteriori sofferenze ai civili, sia israeliani che palestinesi. Immagini scioccanti dei terribili attacchi di Hamas contro i civili israeliani hanno inondato i nostri schermi nelle ultime 48 ore. Temo che questo nuovo conflitto porti a grave instabilità in una regione già preda di tensioni. Il conflitto costituisce un nuovo e molto pericoloso tassello in un crescente mosaico di crisi che, se non affrontate con coraggio, sono sinonimo di fallimento per la pace nel mondo. L’UNHCR non ha il compito di affrontare le conseguenze umanitarie immediate – e in effetti tragiche – del conflitto israelo-palestinese, ma è presente e attivo nella regione. Ed è presente e attivo ovunque la guerra costringa le persone a fuggire».

Al termine di una riunione straordinaria degli alti dirigenti delle Nazioni Unite per discutere gli sviluppi senza precedenti in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha espresso la «Totale condanna degli abominevoli attacchi di Hamas e altri contro le città e i villaggi israeliani nella periferia di Gaza, che hanno provocato la morte di oltre 800 israeliani e il ferimento di oltre 2.500. Purtroppo, si prevede che questi numeri aumenteranno poiché gli attacchi sono in corso e molti rimangono dispersi. Inoltre, più di 100, forse più, israeliani – civili e militari – sarebbero stati catturati da gruppi armati, tra cui donne, bambini e anziani. Alcuni sono tenuti in ostaggio in Israele e molti altri sono stati presi nella Striscia di Gaza. Nel frattempo, Hamas e la Jihad islamica palestinese hanno lanciato indiscriminatamente migliaia di razzi che hanno raggiunto il centro di Israele, comprese Tel Aviv e Gerusalemme».

Guterres ha aggiunto: «Riconosco le legittime rimostranze del popolo palestinese. Ma nulla può giustificare questi atti di terrore e l’uccisione, la mutilazione e il rapimento di civili. Ribadisco il mio appello a cessare immediatamente questi attacchi e a rilasciare tutti gli ostaggi. Di fronte a questi attacchi senza precedenti, gli attacchi aerei israeliani hanno martellato Gaza. Sono profondamente allarmato dalle notizie di oltre 500 palestinesi – tra cui donne e bambini – uccisi a Gaza e di oltre 3.000 feriti. Sfortunatamente, questi numeri aumentano di minuto in minuto mentre le operazioni israeliane continuano. Pur riconoscendo le legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza, ricordo anche a Israele che le operazioni militari devono essere condotte nel rigoroso rispetto del diritto umanitario internazionale. I civili devono essere rispettati e protetti in ogni momento. Le infrastrutture civili non devono mai essere un obiettivo. Abbiamo già notizie di missili israeliani che hanno colpito strutture sanitarie all’interno di Gaza, nonché torri residenziali a più piani e una moschea. Sono state colpite anche due scuole dell’UNRWA che ospitavano famiglie sfollate a Gaza. Circa 137.000 persone si stanno attualmente rifugiando nelle strutture dell’UNRWA – e il numero aumenta man mano che continuano i pesanti bombardamenti e gli attacchi aerei. Sono profondamente addolorato per l’annuncio di oggi secondo cui Israele avvierà un assedio completo della Striscia di Gaza, senza che sia consentito entrare: niente elettricità, cibo o carburante».

Un quadro drammatico confermato dall’United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) che oggi fa il punto della drammatica situazione in quella che è la più grande prigione all’aperto del mondo:

Gli sfollati di massa sono aumentati nelle ultime 24 ore in tutta la Striscia di Gaza, raggiungendo oltre 187.518 (dati OCHA), e si prevede che aumentino ulteriormente. Circa 3.000 palestinesi a Gaza sono ancora sfollati a seguito delle precedenti escalation. Quasi 137.500 sfollati interni (IDP) trovano rifugio in 83 scuole dell’UNRWA in tutte le aree della Striscia di Gaza. Mentre continuano i pesanti attacchi aerei, sempre più sfollati interni cercano rifugio nelle scuole dell’UNRWA. Viene fatto ogni sforzo per fornire servizi di base agli sfollati interni. Tuttavia, le condizioni sono difficili, con alcuni rifugi sovraffollati e con una disponibilità limitata di acqua potabile. Non tutte le 83 scuole sono DES (designated Emergency Shelter) e quindi non sono preparate ad accogliere sfollati interni.

In coordinamento con il World Food Programme (WFP), il pane è stato distribuito agli sfollati nei rifugi. L’ufficio locale dell’UNRWA a Gaza, dove è presente personale nazionale e internazionale, ha subito danni collaterali a causa degli attacchi aerei nell’area di Rimal, nel centro della città di Gaza. In totale, dal 7 ottobre sono state colpite 18 installazioni dell’UNRWA.

Protezione dei civili. Secondo il Ministero della Sanità palestinese: 560 persone sono state uccise, tra cui almeno 90 bambini, e 2.900 ferite. Sono stati uccisi due membri del personale dell’UNRWA e cinque studenti dell’UNRWA. Secondo fonti israeliane, almeno 900 persone sono state uccise in Israele. Quattro sfollati che si rifugiavano in una scuola dell’UNRWA nella città di Gaza sono rimasti feriti. Inoltre, un numero non confermato di sfollati che si rifugiavano presso il Centro di riabilitazione per non vedenti dell’UNRWA sono rimasti feriti a causa degli attacchi aerei sugli edifici vicini.

Formazione scolastica. Tutte le scuole dell’UNRWA nella Striscia di Gaza, compreso il Centro di riabilitazione per non vedenti e i due centri professionali a Gaza e Khan Younis, rimangono chiusi.

Fornitura di servizi sanitari. 15 (su 22) centri sanitari dell’UNRWA in tutta la Striscia di Gaza forniscono servizi sanitari di base dalle 9:00 alle 12:00 ai pazienti con appuntamenti urgenti ricevuti tramite la hotline gratuita. Nei centri sanitari ruotano 125 operatori sanitari (il 13,5% del personale sanitario totale). I servizi di assistenza sanitaria di emergenza attraverso il numero verde gratuito continuano in tutte le aree. Alle ore 14.00 hanno utilizzato la hotline gratuita 1.672 persone che hanno ricevuto il servizio. La comunità fa appello all’UNRWA affinché apra i centri sanitari chiusi a causa dell’elevata domanda di servizi.

Servizi igienico-sanitari. Restano sospese tutte le attività di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi . Si stanno prendendo accordi alternativi. È ripresa la gestione dei pozzi d’acqua a Jabalia, Khan Younis e Rafah. L’acqua potabile è stata consegnata tramite autocisterne a tre rifugi a Khan Younis. Le squadre di manutenzione hanno svolto lavori in sei scuole, compresi lavori idraulici e di riparazione degli impianti elettrici.

Soccorso e servizi sociali. Quasi mezzo milione di persone (112.000 famiglie) non hanno potuto ricevere le loro razioni alimentari questa settimana da quando i centri di distribuzione alimentare dell’UNRWA sono chiusi. Le linee di soccorso e di servizi sociali sono operative e il supporto psicosociale e il primo soccorso psicologico vengono forniti a distanza.

Operazioni generali dell’UNRWA. I servizi igienici e le docce mobili vengono distribuiti nei rifugi dove non sono disponibili. Materassi , stuoie, coperte, taniche e prodotti per la pulizia sono stati trasportati dal magazzino principale dell’UNRWA ai rifugi. Tuttavia, la quantità attualmente disponibile non è sufficiente a coprire i bisogni, dato il crescente numero di sfollati interni. Restano limitati i movimenti del personale ad eccezione di quelli coinvolti nella fornitura dei servizi sopra elencati.

Installazioni dell’UNRWA. Schegge sono state trovate in un centro sanitario nella zona settentrionale. Schegge sono state trovate in due scuole a Rafah e nelle zone centrali. Tre scuole e il Centro di riabilitazione per non vedenti di Gaza City hanno subito danni collaterali.

Guterres ha ricordato che «La situazione umanitaria a Gaza era estremamente disastrosa prima di queste ostilità; ora peggiorerà solo in modo esponenziale. C’è un disperato bisogno di attrezzature mediche, cibo, carburante e altre forniture umanitarie, insieme all’accesso del personale umanitario. I soccorsi e l’ingresso di forniture essenziali a Gaza devono essere facilitati – e le Nazioni Unite continueranno gli sforzi per fornire aiuti per rispondere a queste esigenze. Esorto tutte le parti interessate a consentire alle Nazioni Unite l’accesso per fornire assistenza umanitaria urgente ai civili palestinesi intrappolati e indifesi nella Striscia di Gaza. Faccio appello alla comunità internazionale affinché mobiliti un sostegno umanitario immediato per questo sforzo».

Il Capo dell’Onu ha poi annunciato che «Il Coordinatore speciale delle Nazioni Unite ed io stiamo dialogando con i leader della regione per esprimere la nostra preoccupazione, la nostra indignazione e per portare avanti gli sforzi per evitare qualsiasi ricaduta nel Medio Oriente più ampio. Anche in questi tempi peggiori – e forse soprattutto nei momenti più difficili – è fondamentale guardare all’orizzonte a lungo termine ed evitare azioni irreversibili che incoraggerebbero gli estremisti e comprometterebbero qualsiasi prospettiva di pace duratura».

E Guterres ha rammentato ai molti smemorati che affollano i podi delle dichiarazioni ufficiali e i media che «Questa violenza più recente non arriva nel vuoto. La realtà è che nasce da un conflitto di lunga data, con un’occupazione durata 56 anni e senza una fine politica in vista. E’ ora di porre fine a questo circolo vizioso di spargimenti di sangue, odio e polarizzazione. Israele deve vedere concretizzate le sue legittime esigenze di sicurezza – e i palestinesi devono vedere realizzata una chiara prospettiva per la creazione del proprio Stato. Solo una pace negoziata che soddisfi le legittime aspirazioni nazionali di palestinesi e israeliani, insieme alla loro sicurezza – la visione a lungo termine di una soluzione a due Stati, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e gli accordi precedenti – può portare a una pace a lungo termine. stabilità a lungo termine per la popolazione di questa terra e della più ampia regione del Medio Oriente».