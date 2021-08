Afghanistan: l’Onu non riesce a far arrivare gli aiuti di emergenza

Appello ai talebani: «Le donne in Afghanistan devono poter lavorare»

[24 Agosto 2021]

Le agenzie umanitarie dell’Onu hanno avvertito che non sono in grado di portare forniture di emergenza urgenti in Afghanistan e chiedono che sia istituito immediatamente un “ponte aereo umanitario” per consentire la consegna senza ostacoli di medicinali e altri aiuti al paese.

L’Organizzazione mondiale della sanità e l’Unicef hanno denunciato che «Con l’aumento dei bisogni umanitari in Afghanistan, le capacità di rispondere a tali bisogni stanno rapidamente diminuendo» e chiedono «L’accesso immediato e senza ostacoli alla consegna di medicinali e altre forniture salvavita a milioni di persone bisognose di aiuti, tra cui 300.000 sfollati solo negli ultimi due mesi. Mentre l’obiettivo principale degli ultimi giorni sono state le principali operazioni aeree per l’evacuazione degli internazionali e degli afgani vulnerabili, i massicci bisogni umanitari che deve affrontare la maggior parte della popolazione non devono – e non possono – essere trascurati».

Le due Agenzie Onu ricordano che «Anche prima degli eventi delle ultime settimane, l’Afghanistan rappresentava la terza più grande operazione umanitaria del mondo, con oltre 18 milioni di persone che necessitano di assistenza. L’Oms e l’Unicef si sono impegnate a rimanere e a fornire servizi per il popolo afghano. Tuttavia, senza aerei commerciali attualmente autorizzati ad atterrare a Kabul, non abbiamo modo di portare rifornimenti nel Paese e a chi ne ha bisogno. Altre agenzie umanitarie subiscono gli stessi vincoli».

Per questo, l’Oms e l’Unicef chiedono «L’immediata istituzione di un ponte aereo umanitario per la fornitura continua e senza ostacoli di aiuti in Afghanistan». L’Onu e i suoi partner internazionali stanno valutando tutte le possibili opzioni per accelerare le spedizioni di aiuti.

In un comunicato congiunto si legge che «Nei primi giorni delle recenti ostilità, sia l’Oms che l’Unicef, come tutte le altre agenzie delle Nazioni Unite, hanno dato priorità alla sicurezza e alla protezione del nostro personale. Ma il nostro lavoro è continuato anche quando le ostilità erano al culmine. Restiamo impegnati a rimaniamo in Afghanistan e consegnare, e abbiamo rapidamente cambiato marcia per soddisfare le esigenze di milioni di afgani che rimangono nel Paese. Il conflitto, lo sfollamento, la siccità e la pandemia di Covid-19 stanno tutti contribuendo a realizzare una situazione complessa e disperata in Afghanistan. Le agenzie umanitarie devono essere sostenute e agevolate per soddisfare gli enormi e crescenti bisogni in Afghanistan e assicurarsi che nessuno muoia inutilmente a causa della mancanza di accesso agli aiuti».

Il direttore regionale dell’Oms, Richard Brennan, ha spiegato che «L’agenzia non è in grado di portare circa 500 tonnellate di forniture mediche nel Paese, la cui consegna è prevista per questa settimana a causa delle restrizioni all’aeroporto di Kabul, che sta lottando per far fronte a un massiccio sforzo di evacuazione».

La scorsa settimana, l’Oms ha distribuito kit per traumi e medici provenienti dalle forniture esistenti agli ospedali delle province di Kabul, Kunduz e Helmand, dove sono ricoverate o si rivolgono per cure decine di migliaia di persone bisognose. Tuttavia, le scorte stanno diminuendo e devono essere rifornite.

Il World food programme (WFP) ha detto che le sue operazioni continuano in tutto l’Afghanistan, comprese le distribuzioni di cibo e le valutazioni della siccità. Solo la scorsa settimana, il WFP ha raggiunto 80.000 persone con circa 600 tonnellate di prodotti alimentari che sono riusciti a oltrepassare i confini del Paese via terra.

Però, anche Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale WFP per l’Afghanistan, ha chiesto «Un’azione rapida e coordinata, altrimenti, una situazione già orrenda diventerà solo una catastrofe assoluta, un completo disastro umanitario». La McGroarty ha sottolineato «La necessità cruciale di fondi immediati per consentire di portare più cibo, alloggi e forniture mediche nel Paese, Se riardiamo a farlo per le prossime sei o sette settimane e comincerà a diventare troppo tardi. La gente non ha niente. Dobbiamo portare il cibo adesso e portarlo alle comunità delle province, prima che le strade siano bloccate dalla neve».

La direttrice esecutiva dell’Unicef, Henrietta Fore, ha avvertito che «I bisogni umanitari di donne e bambini aumenteranno nei prossimi mesi, nel mezzo a un grave siccità e alla conseguente scarsità d’acqua e le conseguenze in corso della pandemia di COvid-19. In milioni continueranno ad aver bisogno di servizi essenziali, tra cui salute, vaccinazioni salvavita contro la poliomielite e il morbillo, nutrizione, protezione, riparo, acqua e servizi igienico-sanitari. Negli ultimi anni, sono stati compiuti progressi significativi per aumentare l’accesso delle ragazze all’istruzione: è fondamentale che questi risultati vengano preservati e gli sforzi di advocacy continuino in modo che tutte le ragazze in Afghanistan ricevano un’istruzione di qualità».

La Fore ha esortato i talebani che hanno conquistato l’Afghanistan, a «Garantire che l’agenzia ei suoi partner umanitari abbiano un accesso sicuro, tempestivo e senza restrizioni per raggiungere i bambini bisognosi ovunque si trovino».

Mentre aumentano i timori che i talebani possano attuare politiche repressive, il portavoce dell’Onu, Stéphane Dujarric, ha sottolineato in un briefing con la stampa l’importanza dei diritti delle donne che «Devono essere in grado di lavorare, affinché l’Afghanistan funzioni, per la loro sopravvivenza e affinché possano provvedere alle loro famiglie. Le donne sono vitali nella fornitura di servizi umanitari essenziali, compresa la salute e l’istruzione, e gli operatori umanitari, sia uomini che donne, devono avere libero accesso per la valutazione, della fornitura e per il monitoraggio dell’assistenza. Il futuro dell’Afghanistan si basa sulla creazione di un ambiente inclusivo e favorevole, in cui tutte le persone, comprese le donne e le ragazze, possano prosperare attraverso la loro partecipazione piena, equa e significativa».

Il portavoce ha concluso evidenziando che la partecipazione del segretario generale dell’Onu António Guterres al vertice speciale virtuale del G7 sull’Afghanistan, «Sarà incentrata sulla necessità di unità nella comunità internazionale mentre teniamo in primo piano e al centro gli interessi del popolo afghano».