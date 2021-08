Festambiente al via a Rispescia: ecco il programma completo della prima giornata

Si alza oggi il sipario sulla celebre manifestazione nazionale di Legambiente, giunta alla trentatreesima edizione

[18 Agosto 2021]

Festambiente torna oggi a Rispescia (GR), in località Enaoli: è la trentatreesima edizione per l’ormai celebre manifestazione nazionale di Legambiente.

Nonostante il perdurare delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria – anche per accedere alla kermesse sarà necessario esibire il green pass – resterà capofila delle iniziative che hanno deciso di stare dalla parte dello sviluppo sostenibile, dove oltre ai temi ambientalisti non mancheranno quelli più prettamente rivolti a tematiche sociali e di attualità, il tutto uniti a momenti di svago per grandi e piccini.

Sul sito di Festambiente è possibile aggiornarsi in tempo reale su tutte le news dell’edizione di quest’anno. Qui di seguito riportiamo invece il programma completo per la giornata d’apertura della manifestazione, oggi 18 agosto.

Programma mercoledì 18 agosto

ore 18.30

Piazza Economia Civile

Inaugurazione di Festambiente 2021 alla presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili coordinatore nazionale Festambiente, Enrico Giovannini Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Domenico Ponziani Questore di Grosseto, Leonardo Marras assessore al turismo Regione Toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco di Grosseto, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Francesco Carri, presidente Banca TEMA, Federico Dossena, direttore generale Ecopneus.

Coordina Filippo Solibello RaiRadio2.

ore 19.30

Spazio Dibattiti

Crisi climatica e transizione ecologica: una strategia condivisa per la rievoluzione del sistema Italia

Coordina Enrico Fontana, segreteria nazionale Legambiente.

Partecipano Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente; Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili; Alessandro Bratti, direttore generale ISPRA; Federico Dossena Direttore generale Ecopneus.

ore 19.15

Tramonti nell’uliveto

Francesco Bianconi presenta “Atlante delle case maledette”

alle ore 19.30 e alle ore 22.00 trampolieri itineranti della Compagnia Mantica (Ludobus)

ore 18.00

Angolo dei piccoli

Mangiatoia fai da te

ore 19.00

Angolo dei piccoli

Didò fai da te naturale

ore 20.00

Angolo dei piccoli

Segnalibri con acquarelli e sale

ore 18.00

Laboratorio delle idee

Padiglione dell’Agroecologia Parla come Mangi! con Sidumefsupported by the Anna Lindh Foundation, (ALF/CFP/2020/ICD/215)

ore 18.00

Laboratorio delle idee

Area Comune di Castiglione della Pescaia Nelle botteghe dei maestri dell’oro. Crea il tuo diadema! a cura di Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della Pescaia

ore 18.15

Laboratorio delle idee

Area Comune di Follonica Plastic Animals, con Comune di Follonica

ore 18.30

Laboratorio delle idee

Laboratorio delle idee Vertical Jungle, con Futura S.p.a.

ore 18.50

Laboratorio delle idee

Area Comune di Castiglione della Pescaia I vasi raccontano. Antiche storie di déi, eroi e animali fantastici, a cura di Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della Pescaia

ore 19.30

Laboratorio delle idee

RaccontaparchiRaccontaColline Metallifere, con Federparchi

ore 18.00

Chioschetto del Gusto

La città delle api, con Alce Nero

ore 18.30

Chioschetto del Gusto

Orto a porter, con Rachelli

ore 19.00

Chioschetto del Gusto

Olea lamp, con Oleificio Zucchi

orari 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30

Festambiente sport

Piscina Acquaviva UISP SUP, Kayak e acquaticità, con Terramare

orari 18.00 – 18.40 – 19.10 – 19.50 – 20.30 – 21.10

Festambiente sport

Bimbimbici a Festambiente, con FIAB Grosseto Ciclabile

ore 18.00

Festambiente sport

Ecocampo Sport Calcio Camminato, Comitato UISP Grosseto

ore 19.05

Festambiente sport

Ecocampo Sport Giochiamo a Calcio Camminato, Comitato UISP

ore 18.30

Festambiente sport

Ecocampo Basket Giochiamo a Basket, con la squadra GEA Basketball

orari 18.00 – 18.35 – 19.10 – 19.45 – 21.00 – 21.35 – 22.00

Festambiente sport

Minigolf

dalle 18.00 alle 22.00

Parco “Tuttingioco”

orari 18.15 – 19.00 – 19.45

Festambiente sport

Mountain bike elettrica o muscolare con il comitato UISP Grosseto e l’Asso¬ciazioneMaremmaME

ore 19.15

ore 21.00

Clorofilla Film Festival

Reading “Aprire il fuoco a pezzi”/ “Troiane” (16’) di Stefano Santamato / “Melina” (10’) di David Valolao/ “Roccastrada 1921. Un paese a ferro e fuoco” (29’) di Luigi Zannetti

ore 21.30

Ristorante vegetariano

QUARTIERE COFFEE

ore 21.30

Peccati di gola

I 7 peccati capitali

ore 21.30

Panineria

Selezione musicale