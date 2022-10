Wwf: la sicurezza energetica si fa con le rinnovabili

In Italia ripartire da una Legge Quadro sul Clima per coordinare le azioni

[25 Ottobre 2022]

Mentre, come temevamo, il neo-ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin parte per l’Europa scortato dal suo predecessore Cingolani e con nell’agenda già le centrali nucleari e le trivellazioni di gas e petrolio ovunque, Il Wwf fa notare che «La crisi energetica domina sui giornali, ma i provvedimenti di emergenza pensati finora non hanno scalfito i problemi strutturali che l’hanno determinata. Nel contempo, la crisi climatica colpisce tutto il Pianeta, con eventi estremi che vanno dalle alluvioni epocali (si pensi a quanto accaduto in Pakistan) a fenomeni molto gravi di siccità in Europa, negli USA, in Cina, in Africa».

A pochi giorni dall’avvio della 7esima conferenza delle parti dell’United Nations framework convention on climate change (Cop27 Unfccc), il Panda ribadisce per l’ennesima volta che «Crisi energetica e crisi climatica sono due facce della stessa medaglia» e rilancia la sua campagna GenerAzione Clima, invitando tutti ad «Accelerare l’azione climatica nel contesto nazionale, europeo e globale. Tutti i Governi devono moltiplicare in modo esponenziale l’azione per assicurare che l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale e 1,5° C, fissato dall’accordo di Parigi, venga conseguito, e lasciare alle generazioni future un Pianeta vivibile».

E il Wwf sottolinea che «Il Governo italiano deve fare la propria parte, rendendo la transizione ecologica – che non è né di destra, né di sinistra, ma il modo per cercare di riconquistare una relazione corretta con la natura, il clima e l’ambiente – una nuova occasione di sviluppo. Una prima tappa potrebbe essere dotare anche l’Italia di una Legge Quadro sul Clima, come fatto già da molti altri Paesi europei, per assicurare una governance che tenga la barra a dritta sulle emissioni di gas serra, perseguendo l’obiettivo del 100% rinnovabili nel settore elettrico (inclusi trasporti e riscaldamenti) entro il 2035, e sulla traiettoria per raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo, basandosi sulle indicazioni della comunità scientifica. Per questa vera e propria svolta, oltre all’azione dei Governi e di tutte le istituzioni, è necessario anche l’impegno di ciascuno, unito a quello di tutti: le scelte che facciamo ogni giorno possono determinare grandi cambiamenti e influire a livello economico e sociale. Riducendo e progressivamente eliminando l’uso dei combustibili fossili nelle nostre vite, riusciremo certamente a determinare grandi cambiamenti a livello economico e politico».

Gli ambientalisti ricordano alla premier Giorgia Meloni e al ministro Pichetto Fratin (e al suo predecessore-badante) che «L’estate del 2022 è stata la più calda della storia in Europa. Il mese di luglio ha fatto registrare 2,26 gradi centigradi in più rispetto alla media italiana da quando si registrano i dati. La concentrazione di gas serra nell’atmosfera ha raggiunto livelli record: l’anidride carbonica è aumentata del 150% rispetto ai livelli preindustriali, il metano del 262% e il protossido di azoto del 123%. E la scienza ci dimostra come il riscaldamento globale in atto sia attribuibile proprio all’impatto delle attività umane. Nel frattempo l’attuale modello energetico è ancora basato a livello globale su circa il 70% da fonti fossili non rinnovabili come il petrolio, il carbone e il gas naturale, che oltre a non essere sostenibili da un punto di vista ambientale, creano sprechi, diseguaglianze e contese politico-economiche. La nostra struttura sociale si basa dunque su fondamenta fragili da cui dipendono le attuali instabilità economiche, sociali, politiche e ambientali. In questo contesto la transizione energetica garantisce anche maggiore stabilità e sicurezza a tutti, oltre che tutelare l’ambiente, in un contesto di innovazione ed efficienza. Puntare ad approvvigionarsi totalmente da fonti energetiche rinnovabili, a cominciare dal solare e dall’eolico, sostituendo progressivamente, ma in modo accelerato tutti i combustibili fossili, è l’unica soluzione possibile, per garantire sicurezza alle persone e benessere ambientale: il Wwf auspica che il passaggio completo alle rinnovabili nel settore elettrico avvenga entro il 2035. Contemporaneamente e contestualmente occorre puntare sul risparmio e sull’efficienza energetica che rivestono un ruolo strategico e imprescindibile nel processo di decarbonizzazione».

E il Panda traccia l’agenda climatica, energetica, ambientale e geopolitica che il ministro e la primo ministro si troveranno ad affrontare molto presto: «Alla fine di quest’anno, nel giro di poche settimane, si terranno tre incontri fondamentali: la Conferenza sul clima COP27 in Egitto, la Conferenza sulla biodiversità COP15 a Montreal, in Canada, e il Vertice del G20 a Bali, in Indonesia. Eventi che si confronteranno con crisi interconnesse in un contesto geopolitico difficile e fratturato. L’esito della COP27 che si terrà a Sharm el-Sheikh a novembre darà la linea di indirizzo e dovrà dimostrare che la comunità globale è disposta e in grado di procedere con l’attuazione di azioni per il clima per proteggere le persone e la natura in tutto il mondo».

Cose che il super.consulente Cingolani sa molto bene, visto che, come rammenta Mariagrazia Midulla, responsabile clima e energia del Wwf Italia, «Nel corso di quest’anno abbiamo lanciato più volte l’allarme sulla crisi climatica ed evidenziato che le soluzioni coincidono anche con quelle strutturali per la crisi energetica, risparmio, efficienza e rinnovabili. I Governi non possono più rimandare l’avvio di un processo di transizione che deve puntare all’obiettivo di 100% rinnovabili entro il 2035 per rispettare gli impegni sottoscritti a livello internazionale e azzerare le emissioni e i combustibili fossili ben prima del 2050. Così facendo, saremmo anche meno dipendenti dall’estero e più sicuri. Non ha senso ipotizzare una ‘transizione ecologica più lenta’ perché non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi fissati e sarebbe perciò inutile. Vogliamo che i Governi e i leader mondiali passino finalmente all’azione in modo rapido, efficace e giusto.

Il Wwf sarà presente alla COP27 Unfccc che avrà inizio il 7 novembre a Sharm el-Sheikh e porterà le sue richieste specifiche per dei risultati concreti, non più rinviabili. Intanto fa presente che «Mentre è necessario collaborare a livello globale, ogni Paese deve fare la sua parte e il massimo possibile per accelerare l’abbattimento delle emissioni climalteranti. Per questo il Wwf, insieme alle maggiori associazioni ambientaliste sta segnalando la necessità fondamentale di giungere rapidamente all’approvazione di una Legge Quadro sul Clima in Italia. Per raggiungere gli obiettivi posti al 2030 di contrasto al cambiamento climatico (ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55%) è necessario agire concretamente con la nuova legislatura attraverso una serie di leggi, piani e programmi non più rinviabili. Èessenziale che la Legge sul Clima sia promulgata entro un anno dall’avvio dell’attività del nuovo Parlamento e del nuovo Governo».

E il Panda italiano non si rivolge solo al governo di destra: «In questo processo, tutti i cittadini hanno un ruolo fondamentale. Dobbiamo scegliere di eliminare i combustibili fossili dalle nostre vite e farci promotori del cambiamento: da come ci spostiamo, dall’energia elettrica che consumiamo, da come ci riscaldiamo, da come mangiamo. Cercare di abbattere ogni spreco di energia e di risorse è lo strumento in mano a tutti per dare un segnale e allo stesso tempo risparmiare sulla bolletta. Noi possiamo fare molto contro la crisi climatica e contro quella energetica».