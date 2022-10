Le esportazioni russe diminuiscono in modo significativo man mano che l'ordine energetico mondiale viene rimodellato

World Energy Outlook 2022: la crisi energetica globale può essere un punto di svolta verso un futuro più pulito e sicuro

Per la prima volta, la domanda globale per ciascuno dei combustibili fossili mostra un picco o un plateau in tutti gli scenari

[27 Ottobre 2022]

Secondo il nuovo World Energy Outlook (WEO 2022) dell’International energy Agency (Iea) «La crisi energetica globale innescata dall’invasione russa dell’Ucraina sta causando cambiamenti profondi e duraturi che hanno il potenziale per accelerare la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e sicuro».

Il rapporto 20221 evidenzia che «L’odierna crisi energetica sta producendo uno shock di ampiezza e complessità senza precedenti. Le maggiori scosse sono state avvertite nei mercati del gas naturale, del carbone e dell’elettricità, con notevoli turbolenze anche nei mercati petroliferi, che hanno reso necessari due rilasci di stock di petrolio di portata senza precedenti da parte dei Paesi membri dell’Iea per evitare perturbazioni ancora più gravi». Ma il WEO avverte che «Con incessanti preoccupazioni geopolitiche ed economiche, i mercati energetici rimangono estremamente vulnerabili e la crisi ricorda la fragilità e l’insostenibilità dell’attuale sistema energetico globale».

L’ analisi del WEO non ha trovato praticamente prove a sostegno delle affermazioni (molto diffuse sui media italiani e tra molti esponenti dei Partiti di destra del nuovo governo) secondo le quali le politiche climatiche e gli impegni verso il net zero hanno contribuito all’aumento dei prezzi dell’energia, anzi: «Nelle regioni più colpite, quote più elevate di energie rinnovabili sono state correlate a prezzi dell’elettricità più bassi e case più efficienti e riscaldamento elettrificato hanno fornito un cuscinetto importante per alcuni consumatori, anche se tutt’altro che sufficiente. L’onere più pesante ricade sulle famiglie più povere, dove una quota maggiore del reddito viene spesa per l’energia».

Il rapporto fa notare che «Oltre a misure a breve termine per cercare di proteggere i consumatori dagli impatti della crisi, molti governi stanno ora adottando misure a più lungo termine. Alcuni stanno cercando di aumentare o diversificare le forniture di petrolio e gas e molti stanno cercando di accelerare i cambiamenti strutturali. Le risposte più importanti includono la legge statunitense sulla riduzione dell’inflazione, il pacchetto UE Fit for 55 e REPowerEU, il programma Green Transformation (GX) del Giappone, l’obiettivo della Corea del sud di aumentare la quota del nucleare e delle energie rinnovabili nel suo mix energetico e gli ambiziosi obiettivi in ​​materia di energia pulita in Cina e India».

Nello scenario Stated Policies Scenariodel WEO, che si basa sulle ultime decisioni politiche a livello mondiale, «Queste nuove misure aiutano a spingere gli investimenti globali nell’energia pulita a oltre 2 trilioni di dollari all’anno entro il 2030, con un aumento di oltre il 50% rispetto a oggi. Man mano che i mercati si riequilibrano in questo scenario, il vantaggio per il carbone dalla crisi odierna è temporaneo poiché le energie rinnovabili, supportate dal nucleare, vedono guadagni sostenuti. Di conseguenza, nel 2025 viene raggiunto un punto massimo per le emissioni globali. Allo stesso tempo, i mercati energetici internazionali subiscono un profondo riorientamento negli anni 2020 mentre i Paesi si adeguano alla rottura dei flussi Russia-Europa».

Quindi l’Iea dice che il nucleare . dove già c’è – può essere un supporto alle energie rinnovabili, ma non può essere alternativo o sostituirle come forse credono molti politici e fan del “rinascimento nucleare” italiano.

Il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha sottolineato che «I mercati e le politiche dell’energia sono cambiati a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, non solo per il momento, ma per i decenni a venire. Anche con le impostazioni politiche odierne, il mondo dell’energia sta cambiando radicalmente davanti ai nostri occhi. Le risposte dei governi in tutto il mondo promettono di fare di questo un punto di svolta storico e definitivo verso un sistema energetico più pulito, più conveniente e più sicuro».

Per la prima volta in assoluto, uno scenario WEO basato sulle politiche attualmente prevalenti – in questo caso, lo Stated Policies Scenario – mostra una domanda globale per ogni combustibile fossile che ha un picco o un plateau. L’Iea spiega che «In questo scenario, l’uso del carbone diminuisce nei prossimi anni, la domanda di gas naturale raggiunge un livello stabile entro la fine del decennio e l’aumento delle vendite di veicoli elettrici (EV) significa che la domanda di petrolio si stabilizzerà a metà degli anni ’30, prima di diminuire leggermente alla metà del secolo. Questo significa che la domanda totale di combustibili fossili diminuirà costantemente dalla metà degli anni 2020 al 2050 di una media annuale più o meno equivalente alla produzione della durata della vita di un grande giacimento petrolifero. I declini sono molto più rapidi e più pronunciati negli scenari WEO più incentrati sul clima».

Il rapporto ricorda che «L’utilizzo globale di combustibili fossili è cresciuto insieme al PIL dall’inizio della rivoluzione industriale nel XVIII secolo: invertire questo aumento sarà un momento cruciale nella storia dell’energia. La quota di combustibili fossili nel mix energetico globale nello Stated Policies Scenario cala da circa l’80% a poco più del 60% entro il 2050. Le emissioni globali di CO2 diminuiscono lentamente da un punto massimo di 37 miliardi di tonnellate all’anno a 32 miliardi di tonnellate entro il 2050. Questo sarebbe associato a un aumento di circa 2,5° C delle temperature medie globali entro il 2100, tutt’altro che sufficiente per evitare gravi impatti dei cambiamenti climatici. Il pieno raggiungimento di tutti gli impegni climatici sposterebbe il mondo verso un territorio più sicuro, ma c’è ancora un ampio gap tra gli impegni odierni e una stabilizzazione dell’aumento delle temperature globali intorno agli 1,5° C».

Ma gli obiettivi climatici possono essere raggiunti: «Se mantenuti, i tassi di crescita odierni per l’implementazione di solare fotovoltaico, eolico, veicoli elettrici e batterie, porterebbero a una trasformazione molto più rapida di quanto previsto nello Stated Policies Scenario, sebbene questo richiederebbe politiche di supporto non solo nei principali mercati leader per queste tecnologie, ma in tutto il mondo. Le catene di approvvigionamento per alcune tecnologie chiave, tra cui batterie, solare fotovoltaico ed elettrolizzatori, si stanno espandendo a tassi che supportano una maggiore ambizione globale. Se tutti i piani di espansione della produzione annunciati per il solare fotovoltaico vedessero la luce, la capacità di produzione supererebbe di circa il 75% i livelli di implementazione nello scenario degli impegni annunciati nel 2030. Nel caso degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, il potenziale eccesso di capacità di tutti i progetti annunciati è di circa il 50%».

Il WEO 2022 avverte che «Politiche più forti saranno essenziali per guidare l’enorme aumento degli investimenti energetici necessari per ridurre i rischi di futuri picchi e volatilità dei prezzi. Gli investimenti contenuti a causa della riduzione dei prezzi nel periodo 2015-2020 hanno reso il settore energetico molto più vulnerabile al tipo di blocchi che abbiamo visto nel 2022. Mentre nello States Policies Scenario gli investimenti nell’energia pulita superano i 2 trilioni di dollari entro il 2030, nel Net Zero Emissions by 2050 Scenario avrebbero bisogno essere superiori 4 trilioni di dollari entro la stessa data, evidenziando la necessità di attrarre nuovi investitori nel settore energetico. E sono ancora urgentemente necessari importanti sforzi internazionali per ridurre il preoccupante gap nei livelli di investimento nell’energia pulita tra le economie avanzate e le economie emergenti e in via di sviluppo».

Birol aggiunge che «La tesi ambientale per l’energia pulita non aveva bisogno di rinforzi, ma le argomentazioni economiche a favore di tecnologie pulite convenienti e competitive in termini di costi sono ora più forti, così come la tesi della sicurezza energetica. L’allineamento odierno delle priorità economiche, climatiche e di sicurezza ha già iniziato a spostare la lancetta del quadrante verso un risultato migliore per le persone di tutto il mondo e per il pianeta. E’ essenziale coinvolgere tutti, soprattutto in un momento in cui le fratture geopolitiche su energia e clima sono ancora più visibili. Questo significa raddoppiare gli sforzi per garantire che un’ampia coalizione di Paesi abbia un interesse nella nuova economia energetica. Il viaggio verso un sistema energetico più sicuro e sostenibile potrebbe non essere agevole. Ma la crisi di oggi rende chiarissimo il motivo per cui dobbiamo andare avanti».

Il rapporto analizza l’attuale situazione geopolitica dal punto di vista energetico: «La Russia è stata di gran lunga il più grande esportatore mondiale di combustibili fossili, ma la sua invasione dell’Ucraina sta provocando un riorientamento globale del commercio energetico globale, lasciandola con una posizione molto ridotta. Nei precedenti scenari WEO Tutti i legami commerciali della Russia con l’Europa basati sui combustibili fossili erano stati alla fine sminuiti dalle ambizioni di net zero dell’Europa, ma la capacità della Russia di fornire combustibili a costi relativamente bassi significava che stava perdendo terreno solo gradualmente. Ora la rottura è arrivata con una velocità che pochi immaginavano possibile».

In nessuno degli scenari del WEO di quest’anno le esportazioni russe di combustibili fossili terneranno mai ai livelli del 2021, con un riorientamento della Russia verso i mercati asiatici particolarmente impegnativo nel caso del gas. Nello Stated Policies Scenario, la quota di energia scambiata a livello internazionale della Russia, che si avvicinava al 20% nel 2021, scende al 13% nel 2030, mentre aumentano le quote sia degli Stati Uniti che del Medio Oriente.

L’Iea però evidenzia che «Per i consumatori di gas, il prossimo inverno nell’emisfero settentrionale promette di essere un momento pericoloso e un periodo di prova per la solidarietà dell’Ue, e l’inverno 2023-24 potrebbe essere ancora più duro. Ma a lungo termine, uno degli effetti delle recenti azioni della Russia è che l’era della rapida crescita della domanda di gas volge al termine». Nello Stated Policies Scenario, lo scenario che vede il maggior consumo di gas, la domanda mondiale cresce di meno del 5% tra il 2021 e il 2030 per poi rimanere stabile fino al 2050. E l’Iea certifica quello che in europa Italia si stanno sgolando a dire gli ambientalisti: «La corsa del gas nelle economie in via di sviluppo è rallentata, in particolare nel sud e sud-est asiatica, intaccando le credenziali del gas come combustibile di transizione».

Birol conclude: «Tra i principali cambiamenti in atto, è necessario un nuovo paradigma di sicurezza energetica per garantire affidabilità e convenienza riducendo le emissioni. Ecco perché il WEO di quest’anno fornisce 10 principi che possono aiutare a guidare i responsabili politici nel periodo in cui coesistono il declino dei combustibili fossili e l’espansione dei sistemi di energia pulita, poiché entrambi i sistemi devono funzionare bene durante le transizioni energetiche al fine di fornire i servizi energetici necessari dai consumatori. E mentre il mondo si allontana dall’odierna crisi energetica, deve evitare nuove vulnerabilità derivanti da prezzi critici elevati e volatili dei minerali o catene di approvvigionamento di energia pulita altamente concentrate».