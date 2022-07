Venezuela: nuovo attentato contro un gasdotto

E’ il terzo attentato dall’inizio dell’anno contro strutture di distribuzione del gas in Venezuela

[18 Luglio 2022]

Il ministro del petrolio venezuelano, Tareck El Aissami, ha denunciato «Al Paese, e ai popoli del mondo, un nuovo attacco al sistema del gas nel Venezuela orientale. Si tratta degli stessi gruppi terroristici di sempre, che hanno agito contro l’interesse nazionale per incidere sulla vita del nostro popolo. Questo vile attacco contro il sistema di gasdotti in Venezuela fa parte del copione di sabotaggio perpetrato dai nemici della pace. In questo momento stiamo estinguendo l’incendio causato da questa azione criminale, per regolarizzare il servizio di questa infrastruttura.»

Secondo l’agenzia di stampa Efe, l’attacco sarebbe avvenuto nello Stato di Monagas contro uno degli degli impianti di gas della compagnia statale Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dove a marzo c’era stato un sabotaggio simile a El Tejero. A fine gennaio, un altro attacco aveva provocato l’incendio di un gasdotto PDVSA, sempre nella parte orientale del Paese.

Secondo El Aissami, le azioni «di gruppi terroristici» l’incendio nell’infrastruttura che è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco, mentre i tecnici della PDVSA sono al lavoro per ripristinare il funzionamento del gasdotto: «Insieme alla classe operaia della PDVSA, alle FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana], al personale tecnico e ai vigili del fuoco, potremo immediatamente ripristinare il nostro gasdotto; mentre inseguiremo i diretti responsabili, e coloro che lo hanno progettato, per la cattura e il processo per questi atti criminali presso le strutture della società statale PDVSA nel Venezuela orientale».